BYD Atto 8 : le SUV électrique 7 places de 764 chevaux arrive en Europe en 2027

BYD Atto 8 : le SUV électrique 7 places de 764 ...

Par Martin Rochard / 24 octobre 2026 à 10:00 · 3 min de lecture

Le BYD Atto 8, grand SUV électrique 7 places développant jusqu'à 764 chevaux, débarque en Europe en 2027 avec une recharge ultrarapide révolutionnaire.

BYD frappe fort avec son nouveau flagship électrique

Le constructeur chinois BYD poursuit son offensive sur le marché européen avec l'Atto 8, un imposant SUV électrique 7 places dévoilé lors du Salon de Paris. Ce nouveau modèle vient coiffer la gamme SUV de la marque, déjà composée des Atto 2 et 3, du Sealion 5 et du Seal U. Avec ses dimensions généreuses de 5,04 mètres de long, 1,99 mètre de large et 1,76 mètre de haut, il se positionne directement face aux ténors du segment comme le Kia EV9 et le Skoda Peaq.

Il s'agit du premier véhicule électrique de BYD proposé avec sept places sur le marché européen, marquant ainsi une étape importante dans la stratégie d'expansion du géant chinois sur le Vieux Continent.

Une technologie de recharge révolutionnaire

L'Atto 8 inaugure pour l'Europe la batterie Blade de deuxième génération d'une capacité de 115 kWh. Cette technologie s'accompagne du système Flash charging, véritable prouesse technique qui repousse les limites de la recharge rapide.

Sur les bornes propriétaires BYD, le SUV peut récupérer 60% de charge (de 10 à 70%) en seulement cinq minutes. Pour atteindre 97% de capacité depuis 10%, il suffit de patienter quatre minutes supplémentaires, soit neuf minutes au total. Ces performances placent BYD en tête des constructeurs en matière de vitesse de recharge, un argument de poids face aux inquiétudes des automobilistes concernant l'autonomie.

Deux motorisations pour tous les profils

Version Design RWD (propulsion) : Cette déclinaison d'entrée de gamme mise sur l'efficience avec un moteur électrique arrière de 455 chevaux et 366 Nm de couple. Elle abat le 0 à 100 km/h en 8 secondes et affiche une autonomie WLTP de 651 kilomètres, idéale pour les longs trajets autoroutiers.

Version Excellence AWD (intégrale) : Les amateurs de performances apprécieront cette variante musclée dotée de deux moteurs électriques développant 764 chevaux et 774 Nm de couple. Le sprint de 0 à 100 km/h s'effectue en seulement 4,6 secondes, des chiffres dignes d'une sportive. L'autonomie recule à 602 kilomètres en cycle WLTP, une valeur qui reste très honorable compte tenu de la puissance déployée.

Un habitacle spacieux et technologique

À bord, BYD n'a pas lésiné sur l'équipement. Les passagers profitent d'un toit panoramique en verre qui baigne l'habitacle de lumière. Le conducteur dispose d'un combiné d'instrumentation numérique de 26 centimètres et d'un affichage tête haute projeté sur le pare-brise mesurant 66 centimètres de diagonale, parmi les plus grands du marché.

L'infodivertissement s'articule autour d'un écran tactile central de 39,6 centimètres intégrant nativement les services Google, garantissant navigation, assistant vocal et accès au Play Store sans passer par un smartphone.

Des capacités de chargement variables

Même avec les trois rangées de sièges déployées, l'Atto 8 conserve 270 litres de volume de coffre, un chiffre légèrement inférieur aux 333 litres du Kia EV9 mais supérieur aux 299 litres du Skoda Peaq. L'atout majeur réside dans le généreux frunk avant de 136 litres, nettement plus volumineux que ceux de la concurrence : le EV9 propose entre 52 et 90 litres selon les versions, tandis que le Peaq se contente de 37 litres.

Disponibilité et positionnement tarifaire

BYD a programmé le lancement commercial de l'Atto 8 pour le premier trimestre 2027 sur l'ensemble du marché européen. Si les tarifs n'ont pas encore été dévoilés, on peut anticiper un positionnement compétitif face au Kia EV9 qui débute autour de 73 000 euros et au Skoda Peaq dont les prix commencent à 50 000 euros environ.

Ce nouveau modèle confirme l'ambition de BYD de s'imposer comme un acteur incontournable de l'électrique en Europe, en proposant des véhicules spacieux, performants et dotés d'une technologie de pointe, notamment en matière de recharge.