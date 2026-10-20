BYD Atto 8 : recharge ultrarapide en 9 minutes et 7 places pour l'Europe

Par Luc Morandini / 20 octobre 2026 à 14:00 · 3 min de lecture

Le BYD Atto 8 promet une recharge révolutionnaire de 9 minutes grâce à sa batterie Blade de 115 kWh et ses chargeurs Flash de 1500 kW, arrivée prévue début 2027.

Le constructeur chinois BYD frappe un grand coup avec son nouvel Atto 8, un SUV électrique sept places qui promet de révolutionner l'expérience de recharge. Dévoilé le 12 octobre au Mondial de l'Automobile de Paris, ce modèle affiche des ambitions techniques impressionnantes avec une promesse que peu de constructeurs osent avancer : une recharge complète en seulement 9 minutes.

Une promesse de recharge qui défie la concurrence

BYD annonce des chiffres spectaculaires pour son nouveau vaisseau amiral européen. L'Atto 8 serait capable de passer de 10 à 70% de charge en tout juste 5 minutes, et d'atteindre 97% en 9 minutes chrono. Pour Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD, il s'agit de "la percée que tout le monde attendait pour les véhicules électriques", comparable à la rapidité d'un plein d'essence.

Cette performance repose sur deux éléments clés : une batterie Blade de seconde génération d'une capacité généreuse de 115 kWh, et surtout les chargeurs Flash propriétaires de BYD capables de délivrer jusqu'à 1500 kilowatts de puissance. Un niveau de puissance qui dépasse largement les bornes rapides actuelles en Europe.

Des conditions à prendre en compte

Attention toutefois aux conditions d'utilisation. Ces temps de recharge records ne sont atteignables qu'avec les bornes Flash de BYD, dont seulement 3000 unités seront déployées à travers l'Europe d'ici fin 2027. Sur les réseaux de recharge tiers, l'Atto 8 sera limité par la puissance disponible, généralement bien inférieure.

Autre point intéressant : même par grand froid, jusqu'à -30°C, le système ne perd que 3 minutes, portant la recharge totale à 12 minutes. Une robustesse aux températures extrêmes qui pourrait faire la différence dans les pays nordiques.

Un gabarit imposant pour sept passagers

Avec ses dimensions généreuses de 5,04 mètres de long, 2 mètres de large et 1,76 mètre de haut, l'Atto 8 se positionne parmi les SUV électriques les plus spacieux du marché européen. Son architecture à sept places le place en concurrence directe avec des modèles comme le Skoda Peaq ou d'autres SUV familiaux électriques trois rangées.

L'habitacle profite d'un toit panoramique vitré de 2,4 mètres carrés et d'un écran central de 39,6 centimètres de diagonal. Comme sur tous les véhicules de cette catégorie, la troisième rangée reste davantage adaptée aux enfants ou aux trajets courts qu'à des adultes sur de longues distances.

Deux motorisations pour différents usages

BYD propose l'Atto 8 en deux configurations distinctes. La version Design en propulsion arrière développe 455 chevaux, abat le 0 à 100 km/h en 5,8 secondes et revendique une autonomie WLTP de 652 kilomètres. Une autonomie confortable pour un véhicule de ce gabarit, même si les chiffres réels seront probablement inférieurs en conditions d'utilisation quotidienne.

Pour les amateurs de performances, la version Excellence à transmission intégrale pousse le curseur avec 764 chevaux et 774 Newton-mètres de couple. Le 0 à 100 km/h tombe à 4,6 secondes, soit plus de trois secondes de moins que la version propulsion. Revers de la médaille : l'autonomie WLTP recule à 602 kilomètres.

Un pari stratégique pour BYD en Europe

L'Atto 8 représente bien plus qu'un simple nouveau modèle pour BYD. Il incarne les ambitions du géant chinois sur le marché européen premium. Stella Li le présente comme "l'exemple parfait" de la capacité de la marque à transformer l'intelligence en réalité concrète.

Avec une arrivée programmée au premier trimestre 2027, BYD dispose de temps pour déployer son infrastructure de recharge Flash. Le succès commercial dépendra largement de la densité de ce réseau et de la capacité du constructeur à tenir ses promesses techniques dans la durée.

Le pari de BYD est clair : séduire les familles européennes non seulement par l'espace et la modularité, mais surtout par une expérience de recharge qui éliminerait l'un des derniers freins à l'adoption massive des véhicules électriques. Reste à voir si la réalité du terrain confirmera ces annonces prometteuses.