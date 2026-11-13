Jaguar Land Rover attaque BYD en justice pour copie du Defender

Par Martin Rochard / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

JLR poursuit BYD devant les tribunaux néerlandais pour violation de propriété intellectuelle concernant le design de son SUV électrifié Ti7.

Une bataille juridique qui s'intensifie entre JLR et BYD

La guerre des designs automobiles franchit un nouveau cap. Jaguar Land Rover a décidé de sortir l'artillerie lourde contre le géant chinois BYD, accusé d'avoir outrageusement copié le design iconique du Defender avec son SUV électrifié Ti7. PB Balaji, le PDG de JLR, vient de monter au créneau lors d'une conférence de presse : "Nous n'acceptons pas la violation de notre propriété intellectuelle et nous ferons tout ce qu'il faut pour la protéger."

Cette déclaration sans équivoque marque le début d'une bataille judiciaire qui pourrait redéfinir les limites de l'inspiration automobile. Le constructeur britannique a choisi les Pays-Bas comme champ de bataille, là où BYD a établi son quartier général européen, anticipant ainsi le lancement commercial du Ti7 sur le Vieux Continent.

Le Ti7 : un succès commercial qui dérange

Le BYD Ti7 n'est pas qu'une simple copie sans lendemain. Ce SUV de près de 5 mètres connaît un succès retentissant en Chine, s'imposant dans le top 10 des meilleures ventes du pays malgré ses dimensions imposantes. Sa formule gagnante ? Un positionnement tarifaire ultra-agressif couplé à une motorisation hybride rechargeable moderne.

Les caractéristiques techniques du Ti7 sont loin d'être anecdotiques. Ce sept places propose une autonomie électrique de 119 kilomètres grâce à une batterie de 35,6 kWh, suffisant pour les trajets quotidiens en mode zéro émission. Au Royaume-Uni, son prix d'appel avoisine 56 000 euros, soit environ 24 000 euros de moins qu'un Defender équivalent.

Des ressemblances troublantes

Les similitudes avec le Defender britannique sont effectivement frappantes. On retrouve notamment le panneau de couleur carrosserie dans la vitre latérale arrière, signature visuelle du Defender, ainsi que l'effet de toit flottant obtenu par le noircissement des montants de portes. Ces éléments de style, qui ont fait le succès esthétique du modèle de Land Rover, se retrouvent presque à l'identique sur le véhicule chinois.

Une procédure judiciaire mouvementée

JLR a lancé les hostilités juridiques dès le mois d'août 2024, après avoir eu vent des intentions de BYD de commercialiser le Ti7 en Europe. Le constructeur britannique a obtenu une ordonnance du tribunal pour saisir des documents concernant la stratégie commerciale exacte de BYD sur le continent.

Mais l'offensive a connu un revers inattendu. BYD a contre-attaqué en dénonçant une "expédition de pêche" excessive. Le 12 novembre, un juge néerlandais lui a donné raison, ordonnant à JLR de restituer les fichiers et de prendre en charge les frais de justice de BYD. Balaji minimise toutefois ce revers, estimant que ces documents ne sont plus nécessaires puisque BYD a finalement annoncé publiquement ses plans de vente européens.

Un précédent juridique complexe

L'histoire judiciaire de JLR en matière de propriété intellectuelle présente un bilan contrasté. En 2019, le groupe britannique avait remporté une bataille significative en Chine contre le constructeur local Landwind, dont le X7 avait été jugé trop proche du Range Rover Evoque.

Cependant, l'année 2020 avait marqué un échec cuisant face à Ineos. JLR n'avait pas réussi à empêcher la commercialisation du Grenadier, malgré des similitudes évidentes avec le Defender original. Cette défaite reste dans les mémoires et pourrait influencer l'issue du procès contre BYD.

D'autres constructeurs ont gagné leurs batailles

Le précédent juridique international joue en faveur de JLR. En 2008, GWM s'était vu interdire la commercialisation de son Peri en Europe pour ressemblance excessive avec la Fiat Panda. BMW avait également obtenu gain de cause contre Shuanghuan et son SCEO, clone manifeste du X5.

Un phénomène qui dépasse le seul Ti7

Le Ti7 n'est qu'un arbre cachant une forêt de "Defender chinois". Le marché automobile chinois regorge de copies plus ou moins assumées du célèbre SUV britannique, considéré là-bas comme l'archétype du véhicule tout-terrain premium.

Le BAIC Xingtan 5X pousse la ressemblance encore plus loin. Ce SUV de 4,87 mètres, surnommé par la presse chinoise le "Defender du pauvre", démarre à l'équivalent de 15 000 euros en Chine. Disponible également en versions hybride rechargeable et électrique, il affiche des capacités tout-terrain qualifiées de "légères", loin des performances du Defender original qui coûte 96 000 euros sur le marché chinois.

L'audience principale de l'affaire JLR contre BYD devrait se tenir d'ici la fin du mois. Son issue pourrait créer un précédent majeur pour l'industrie automobile européenne face aux constructeurs chinois qui multiplient les incursions sur le marché continental.