Land Rover Defender : six nouvelles teintes Atlas inspirées des quatre coins du monde

Par Laurence Jardin / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Land Rover enrichit la palette du Defender avec six couleurs Atlas exclusives, dont trois réservées au modèle Octa pour une personnalisation accrue.

Land Rover vient de dévoiler une collection de six nouvelles teintes baptisée Atlas pour son emblématique Defender. Annoncée le 10 novembre, cette palette exclusive puise son inspiration dans des lieux géographiques marquants répartis sur quatre continents, du sud-ouest du Kenya aux grottes australiennes, en passant par une île volcanique italienne et les paysages verdoyants d'Irlande et d'Angleterre.

Une palette mondiale pour une icône britannique

Parmi ces six nouveautés, certaines réinterprètent des coloris historiques tandis que d'autres font leur première apparition. Le Mara Red s'inspire des terres Maasaï au Kenya et revisite l'ancien Masai Red. Le Pantelleria Blue réinterprète quant à lui le Pageant Blue en référence à l'île volcanique située au large de la Sicile.

Deux teintes patrimoniales font leur retour : le Galway Green, nommé d'après le comté irlandais, et le Buckingham Blue, proposé sur le Defender entre 2006 et 2013. Ce dernier n'est pas une réinterprétation mais une véritable renaissance dans sa forme originale.

Deux créations totalement inédites

Les véritables nouveautés de cette collection sont l'Aira Green et le Jenolan Gold. La première tire son nom de la cascade Aira Force située dans le Lake District anglais, région connue pour ses paysages lacustres spectaculaires. La seconde emprunte sa teinte dorée aux grottes de calcaire situées sous les Blue Mountains australiennes.

Distribution exclusive selon les versions

Land Rover a établi une hiérarchie dans la distribution de ces teintes. Sur le marché américain, trois couleurs sont réservées exclusivement au Defender Octa, la version performance du SUV britannique :

Mara Red

Pantelleria Blue

Galway Green

Le Buckingham Blue, l'Aira Green et le Jenolan Gold sont en revanche accessibles sur une gamme plus étendue de modèles, sans être cantonnés à l'Octa.

Personnalisation avec toit contrasté

Chaque couleur Atlas peut être associée à un toit contrasté noir dans le programme de personnalisation. Sur certains modèles Defender 90 et 110, selon la finition et le marché, une option de toit blanc contrasté est également disponible.

Une expansion progressive de la palette

Cette annonce Atlas ne constitue pas un événement isolé. Land Rover a enrichi sa gamme chromatique tout au long de l'année 2024 avec l'arrivée du Namib Orange, du Tasman Blue, du Woolstone Green et du Carpathian Grey. La collection Atlas s'inscrit donc dans une stratégie globale d'expansion des options de personnalisation.

Compatibilité avec la gamme Defender

Le Defender se décline en trois carrosseries distinctes : les 90, 110 et 130, cette dernière offrant jusqu'à huit places assises réparties sur trois rangées. Les couleurs Atlas sont proposées sur une sélection de modèles incluant les variantes récentes comme le Defender Vertex, X et Octa.

Toutefois, certaines restrictions s'appliquent. Les teintes Atlas ne sont pas disponibles sur les finitions suivantes :

Defender S

Hard Top S

130 Outbound

Trophy Edition

Éditions régionales spécifiques (Mena 525 Ultimate, China Black Outfit)

Octa Black

La version Hard Top, orientée usage professionnel et commercial, disponible en versions 90 et 110, bénéficie également de cette mise à jour de personnalisation.

Aucun changement mécanique

Cette annonce concerne exclusivement l'aspect esthétique extérieur du véhicule. Les motorisations restent identiques, et le Defender 110 hybride électrique conserve sa gamme de groupes motopropulseurs sans modification.

Le Defender perpétue l'héritage du Land Rover original de 1948. Toujours conçu et développé au Royaume-Uni, ce SUV emblématique est commercialisé dans 121 pays à travers le monde, confirmant son statut d'icône automobile internationale.

Les clients intéressés sont invités à confirmer la disponibilité précise des teintes auprès de leur concessionnaire, car l'accès aux couleurs varie selon la finition, le style de carrosserie et le marché géographique. Les délais de disponibilité pour l'Aira Green et le Jenolan Gold peuvent également différer selon les pays.