Land Rover Defender : six nouvelles teintes Atlas inspirées des quatre coins du monde
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
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Land Rover vient de dévoiler une collection de six nouvelles teintes baptisée Atlas pour son emblématique Defender. Annoncée le 10 novembre, cette palette exclusive puise son inspiration dans des lieux géographiques marquants répartis sur quatre continents, du sud-ouest du Kenya aux grottes australiennes, en passant par une île volcanique italienne et les paysages verdoyants d'Irlande et d'Angleterre.
Une palette mondiale pour une icône britannique
Parmi ces six nouveautés, certaines réinterprètent des coloris historiques tandis que d'autres font leur première apparition. Le Mara Red s'inspire des terres Maasaï au Kenya et revisite l'ancien Masai Red. Le Pantelleria Blue réinterprète quant à lui le Pageant Blue en référence à l'île volcanique située au large de la Sicile.
Deux teintes patrimoniales font leur retour : le Galway Green, nommé d'après le comté irlandais, et le Buckingham Blue, proposé sur le Defender entre 2006 et 2013. Ce dernier n'est pas une réinterprétation mais une véritable renaissance dans sa forme originale.
Deux créations totalement inédites
Les véritables nouveautés de cette collection sont l'Aira Green et le Jenolan Gold. La première tire son nom de la cascade Aira Force située dans le Lake District anglais, région connue pour ses paysages lacustres spectaculaires. La seconde emprunte sa teinte dorée aux grottes de calcaire situées sous les Blue Mountains australiennes.
Distribution exclusive selon les versions
Land Rover a établi une hiérarchie dans la distribution de ces teintes. Sur le marché américain, trois couleurs sont réservées exclusivement au Defender Octa, la version performance du SUV britannique :
- Mara Red
- Pantelleria Blue
- Galway Green
Le Buckingham Blue, l'Aira Green et le Jenolan Gold sont en revanche accessibles sur une gamme plus étendue de modèles, sans être cantonnés à l'Octa.
Personnalisation avec toit contrasté
Chaque couleur Atlas peut être associée à un toit contrasté noir dans le programme de personnalisation. Sur certains modèles Defender 90 et 110, selon la finition et le marché, une option de toit blanc contrasté est également disponible.
Une expansion progressive de la palette
Cette annonce Atlas ne constitue pas un événement isolé. Land Rover a enrichi sa gamme chromatique tout au long de l'année 2024 avec l'arrivée du Namib Orange, du Tasman Blue, du Woolstone Green et du Carpathian Grey. La collection Atlas s'inscrit donc dans une stratégie globale d'expansion des options de personnalisation.
Compatibilité avec la gamme Defender
Le Defender se décline en trois carrosseries distinctes : les 90, 110 et 130, cette dernière offrant jusqu'à huit places assises réparties sur trois rangées. Les couleurs Atlas sont proposées sur une sélection de modèles incluant les variantes récentes comme le Defender Vertex, X et Octa.
Toutefois, certaines restrictions s'appliquent. Les teintes Atlas ne sont pas disponibles sur les finitions suivantes :
- Defender S
- Hard Top S
- 130 Outbound
- Trophy Edition
- Éditions régionales spécifiques (Mena 525 Ultimate, China Black Outfit)
- Octa Black
La version Hard Top, orientée usage professionnel et commercial, disponible en versions 90 et 110, bénéficie également de cette mise à jour de personnalisation.
Aucun changement mécanique
Cette annonce concerne exclusivement l'aspect esthétique extérieur du véhicule. Les motorisations restent identiques, et le Defender 110 hybride électrique conserve sa gamme de groupes motopropulseurs sans modification.
Le Defender perpétue l'héritage du Land Rover original de 1948. Toujours conçu et développé au Royaume-Uni, ce SUV emblématique est commercialisé dans 121 pays à travers le monde, confirmant son statut d'icône automobile internationale.
Les clients intéressés sont invités à confirmer la disponibilité précise des teintes auprès de leur concessionnaire, car l'accès aux couleurs varie selon la finition, le style de carrosserie et le marché géographique. Les délais de disponibilité pour l'Aira Green et le Jenolan Gold peuvent également différer selon les pays.
Questions fréquentes
Quelles sont les six nouvelles couleurs Atlas du Land Rover Defender ?
Il s'agit de Mara Red, Pantelleria Blue, Galway Green, Buckingham Blue, Aira Green et Jenolan Gold. Chaque teinte s'inspire de lieux géographiques spécifiques, du Kenya à l'Australie en passant par l'Irlande et l'Angleterre.
Ces couleurs sont-elles disponibles sur tous les modèles Defender ?
Non, certaines finitions sont exclues comme le Defender S, Hard Top S, 130 Outbound ou Trophy Edition. Les couleurs Atlas sont proposées sur les versions 90, 110 et 130, incluant les variantes Vertex, X et Octa selon les marchés.
Le Buckingham Blue est-il une nouvelle couleur ?
Non, il s'agit d'une couleur patrimoniale. Land Rover l'avait déjà proposée sur le Defender entre 2006 et 2013, avant le lancement de la génération actuelle.
D'où viennent les inspirations de ces nouvelles teintes ?
Elles proviennent de diverses régions : le Mara Red des terres Maasaï au Kenya, le Pantelleria Blue d'une île volcanique italienne, l'Aira Green d'une cascade du Lake District anglais, et le Jenolan Gold des grottes calcaires australiennes.
Ces couleurs modifient-elles les caractéristiques techniques du Defender ?
Non, il s'agit uniquement d'une mise à jour esthétique extérieure. Les motorisations, notamment l'hybride électrique du Defender 110, restent inchangées.