Jaguar Land Rover contraint de détruire les documents saisis chez BYD après une décision de justice néerlandaise

Par Laurence Jardin / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Un tribunal néerlandais ordonne à JLR de détruire sous 24h les fichiers saisis chez BYD sous peine d'une amende de 50 000 € par heure de retard.

Un revers judiciaire pour Jaguar Land Rover

Le bras de fer juridique entre Jaguar Land Rover et le géant chinois BYD vient de connaître un tournant inattendu. Le tribunal de district de La Haye a rendu le 11 novembre une décision défavorable au constructeur britannique, l'obligeant à détruire l'ensemble des documents saisis en août dernier dans les bureaux néerlandais de BYD.

Cette affaire illustre les tensions croissantes entre constructeurs européens et chinois sur les questions de propriété intellectuelle. Au cœur du litige : le BYD Ti7, un SUV que JLR accuse de copier de manière flagrante le design emblématique de son Land Rover Defender.

Une saisie jugée excessive par la justice

En août dernier, Jaguar Land Rover avait obtenu une ordonnance permettant la saisie de documents dans deux bureaux de BYD situés à Schiedam et Hoofddorp, aux Pays-Bas. Des huissiers mandatés par le tribunal ont ainsi collecté un ensemble de fichiers comprenant les plans de lancement du Ti7, des données techniques et des documents financiers confidentiels.

Mais le juge H.F.R. van Heemstra a estimé que cette démarche allait trop loin. Selon la décision rendue, ces documents n'étaient pas nécessaires pour établir une éventuelle copie du design extérieur du Defender. De plus, le calcul des dommages et intérêts ne nécessitait pas ces informations, puisque le Ti7 n'a jamais été commercialisé sur le territoire de l'Union européenne.

Une demande de saisie trop large

BYD n'a pas manqué de réagir vigoureusement, dénonçant une procédure abusive qui aurait permis à son concurrent d'accéder à des informations sensibles sur ses activités de recherche et développement, sans lien direct avec l'affaire. Le tribunal a validé cette argumentation, considérant que la demande de saisie était disproportionnée.

Dans la foulée, la justice néerlandaise a également rejeté une demande séparée de JLR visant à obtenir une inspection surprise des fichiers internes de BYD.

Des sanctions financières immédiates

La décision du tribunal ne laisse aucune marge de manœuvre à Jaguar Land Rover. Le constructeur dispose de 24 heures après notification formelle pour restituer ou détruire l'intégralité des documents saisis. Passé ce délai, une astreinte de 50 000 € par heure s'appliquera automatiquement.

Cette pénalité financière continuera de s'accumuler jusqu'à atteindre un plafond de 500 000 €. Un mécanisme qui donne à BYD un véritable levier de pression si JLR tentait de gagner du temps en attendant une éventuelle procédure d'appel.

Le jugement prend effet immédiatement, ce qui signifie que le constructeur britannique ne peut pas suspendre son application en faisant appel. Par ailleurs, JLR s'est vu condamné aux dépens et doit verser 25 376,57 € à BYD au titre des frais de justice.

Le fond du litige reste à trancher

Cette décision procédurale ne règle en rien la question centrale : le BYD Ti7 constitue-t-il une copie du Land Rover Defender ? Comme l'a précisé le juge van Heemstra, "la décision annule la saisie de preuves mais ne statue pas sur la question de savoir si le SUV viole les droits de propriété intellectuelle de JLR".

Deux procédures distinctes sont actuellement en cours, l'une à Rotterdam et l'autre à La Haye, pour examiner le fond de l'affaire. Jaguar Land Rover maintient ses accusations et affirme que BYD aurait démonté un Land Rover Defender pour en faire de la rétro-ingénierie et intégrer certaines technologies dans le Ti7.

Un enjeu majeur pour l'industrie automobile

Au-delà du cas particulier du Ti7 et du Defender, cette bataille juridique reflète les inquiétudes croissantes des constructeurs européens face à la montée en puissance de l'industrie automobile chinoise. Les accusations de copie de design et de transfert de technologie se multiplient, dans un contexte de concurrence exacerbée sur le marché des véhicules électriques.

Pour l'instant, le BYD Ti7 n'est pas disponible sur le marché européen, ce qui limite les implications commerciales directes de ce litige. Mais l'issue de cette affaire pourrait créer un précédent important pour les futures disputes entre constructeurs occidentaux et chinois.