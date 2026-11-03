BYD Shark PHEV : le pick-up hybride de 435 chevaux qui défie le Ford Ranger à 47 000 €

Par Laurence Jardin / 3 novembre 2026 à 19:24 · 3 min de lecture

Le pick-up hybride rechargeable BYD Shark, fort de 435 chevaux, vise le marché européen avec une autonomie électrique et des capacités tout-terrain impressionnantes.

Un nouveau concurrent chinois sur le marché des pick-up

Le constructeur chinois BYD frappe fort sur le segment des pick-up avec son Shark PHEV, un modèle hybride rechargeable qui ambitionne de bousculer l'ordre établi par les références européennes et japonaises. Avec un tarif annoncé autour de 47 000 euros (environ 48 000 £), ce véhicule vise directement le Ford Ranger, référence incontournable du segment.

Le design signé Wolfgang Egger ne cache pas ses intentions : avec sa calandre imposante arborant le nom du modèle en lettres monumentales, le Shark reprend les codes visuels qui font le succès du pick-up américain. Ses dimensions généreuses de 5 457 mm de longueur témoignent de son positionnement premium sur ce marché très concurrentiel.

Une motorisation hybride rechargeable innovante

BYD déploie sur le Shark son système Dual Mode Offroad (DMO), une architecture hybride rechargeable particulièrement sophistiquée. Au cœur du dispositif, un moteur essence quatre cylindres turbo de 1,5 litre fonctionne principalement comme générateur pour alimenter une batterie de traction de 32,2 kWh.

Cette batterie alimente deux moteurs électriques distincts :

Un moteur de 231 chevaux pour les roues avant

Un moteur de 204 chevaux pour les roues arrière

Une puissance combinée totale de 435 chevaux et 650 Nm de couple

À vitesse élevée, le moteur thermique peut entraîner directement les roues avant via une boîte à rapport unique. Cette configuration permet au Shark d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes, un record pour un pick-up double cabine malgré un poids à vide de 2 710 kg.

Une transmission intégrale 100% électronique

Contrairement aux pick-up traditionnels construits sur châssis échelle avec ponts rigides, le BYD Shark innove avec une suspension indépendante aux quatre roues à doubles triangles. Cette configuration, rare sur le segment, promet un meilleur confort routier et une tenue de route améliorée.

L'absence de liaison mécanique entre les essieux avant et arrière élimine le besoin de boîte de transfert ou de différentiels verrouillables. L'électronique gère intégralement la répartition du couple et le contrôle de traction, avec trois modes de conduite tout-terrain sélectionnables depuis l'habitacle : boue, neige et gravier.

Des capacités tout-terrain de premier plan

Malgré son architecture électronique, le Shark affiche des performances tout-terrain impressionnantes. Sa profondeur de gué de 700 mm et sa garde au sol de 230 mm placent ce pick-up chinois au sommet de sa catégorie, devançant même certains spécialistes reconnus du franchissement.

Une intégration batterie-châssis optimisée

L'absence de transmission centrale permet à BYD de loger la batterie au centre du châssis. Le constructeur utilise une technologie dite cell-to-chassis (cellule-châssis) qui intègre directement les cellules de batterie dans la structure porteuse. Cette solution présente un double avantage : minimiser l'encombrement de la batterie et renforcer la rigidité globale du châssis échelle en acier.

Face à une concurrence établie

Sur le marché européen des pick-up, le BYD Shark doit affronter des adversaires solidement implantés : le Ford Ranger, le Toyota Hilux, le Volkswagen Amarok et l'Isuzu D-Max. Parmi ces concurrents, seul Ford propose actuellement une version hybride rechargeable comparable.

Toyota a récemment lancé une version entièrement électrique du Hilux, tandis que les autres rivaux restent fidèles aux motorisations diesel traditionnelles. L'offensive de BYD avec son Shark hybride rechargeable représente donc une alternative crédible pour les professionnels et particuliers en quête d'un pick-up moderne combinant performances, capacités tout-terrain et consommation maîtrisée.

Reste à savoir si ce nouveau venu chinois parviendra à convaincre une clientèle européenne traditionnellement fidèle aux marques établies. Le rapport prix-prestations et la qualité de fabrication seront déterminants pour le succès commercial du Shark sur notre continent.