Ford dévoile le rugissement de son V8 hybride de 670 chevaux pour Le Mans

Ford dévoile le rugissement de son V8 hybride d...

Par Sarah Wagner / 1 novembre 2026 à 00:25 · 2 min de lecture

Ford prépare son retour aux 24 Heures du Mans en 2027 avec une hypercar LMDh équipée d'un V8 hybride de 5,4 litres développant 670 chevaux.

Le son envoûtant du V8 Ford capturé sur circuit

À cinq mois du lancement officiel de son programme hypercar, Ford continue d'affiner sa machine de course destinée au Championnat du Monde d'Endurance. Une récente vidéo tournée sur le circuit italien de Monza permet d'entendre pour la première fois le grondement caractéristique de son V8 hybride de 5,4 litres.

Malgré un camouflage destiné à préserver certains secrets techniques, impossible de masquer la sonorité rauque et puissante de ce moteur dérivé de la famille Coyote. Ce bloc équipe habituellement les modèles de série comme la Mustang, mais Ford Racing l'a profondément remanié pour répondre aux exigences de la compétition d'endurance.

Un V8 hybride bridé à 670 chevaux

Conformément au règlement technique de la catégorie LMDh, la puissance totale du système hybride est limitée à 670 chevaux. Cette restriction vise à maintenir un équilibre entre les différents constructeurs engagés dans la discipline et à contrôler les coûts de développement.

Le moteur thermique V8 travaille de concert avec un système électrique pour délivrer cette puissance. Cette architecture hybride représente un compromis idéal entre performance pure et efficacité énergétique, deux critères essentiels dans les courses d'endurance modernes.

Une technologie éprouvée adaptée à la course

Le choix du bloc Coyote n'est pas anodin. Cette famille de moteurs a fait ses preuves en termes de fiabilité et de potentiel de performance. Les ingénieurs de Ford Racing ont toutefois dû opérer des modifications substantielles pour transformer ce moteur de série en une mécanique capable d'encaisser les contraintes extrêmes des 24 Heures du Mans.

Présentation imminente et objectif clairement affiché

Ford a programmé la révélation officielle de son prototype LMDh pour le 26 novembre prochain, le jour de Thanksgiving aux États-Unis. Cette date marquera le début d'un compte à rebours avant les premiers tours de roue en compétition, prévus lors de la manche d'ouverture du WEC au Qatar en mars 2027.

L'ambition affichée par le constructeur américain ne laisse aucune place au doute : remporter la victoire au classement général des 24 Heures du Mans. Un objectif qui résonne avec l'histoire glorieuse de la marque sur le circuit de la Sarthe.

Un héritage historique à préserver

Pour Ford, Le Mans représente bien plus qu'une simple course. C'est ici que la marque a écrit certaines des pages les plus glorieuses de son histoire sportive. En 1966, les Ford GT40 ont réalisé un triplé historique, occupant les trois premières marches du podium et humiliant Ferrari dans son fief.

Entre 1966 et 1969, Ford a enchaîné quatre victoires consécutives, établissant sa domination sur l'épreuve d'endurance la plus prestigieuse au monde. Cinquante ans plus tard, en 2016, la marque est revenue avec une GT moderne qui a remporté la classe LMGTE Pro, prouvant que l'ADN de compétition coulait toujours dans ses veines.

Un retour stratégique dans l'élite mondiale

Cette nouvelle campagne en LMDh s'inscrit dans une démarche différente. Ford vise désormais le classement général, affrontant directement les plus grands noms du sport automobile mondial. Les tests en cours à Monza et sur d'autres circuits européens témoignent du sérieux avec lequel l'ovale bleu aborde ce défi.

Les prochains mois seront cruciaux pour peaufiner la mise au point de l'hypercar et préparer l'équipe aux rigueurs du championnat. Les 24 Heures du Mans 2027 s'annoncent déjà comme un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés d'endurance.