Choisir le nom d'une voiture chez Ford : un parcours du combattant insoupçonné

Choisir le nom d'une voiture chez Ford : un par...

Par Martin Rochard / 24 octobre 2026 à 09:09 · 3 min de lecture

Ford révèle les coulisses du processus de nomination de ses véhicules : 40 cadres, 2000 consommateurs et des batailles juridiques pour chaque nom choisi.

Derrière chaque nouveau modèle Ford se cache un processus de nomination aussi complexe qu'inattendu. Scott Hauman, responsable mondial de la nomenclature chez le constructeur de Dearborn, lève le voile sur un univers où choisir un nom devient un véritable marathon administratif et créatif.

Un processus de validation digne d'un parcours législatif

Loin de l'image romantique d'une équipe créative brainstormant autour d'un café, la réalité chez Ford ressemble davantage à une négociation politique. Chaque proposition doit convaincre entre 30 et 40 cadres dirigeants, dont chacun dispose d'un droit de veto.

Scott Hauman ne mâche pas ses mots : « Faire approuver un nom, c'est comme faire passer une loi à Washington... C'est le territoire le plus subjectif qui soit. Tout le monde a son opinion. » Cette métaphore parlementaire illustre parfaitement la complexité d'un processus où l'unanimité reste difficile à atteindre.

Une charge de travail impressionnante

L'équipe de nomenclature de Ford ne chôme pas. Pour la seule année 2026, elle s'apprête à nommer près de 100 véhicules, fonctionnalités et services. Un rythme soutenu qui témoigne de l'innovation constante du constructeur américain, mais aussi de l'évolution rapide du marché automobile vers l'électrification et les services connectés.

Le verdict du consommateur, étape incontournable

Une fois l'approbation interne obtenue, le travail est loin d'être terminé. Ford soumet systématiquement ses propositions à environ 2000 consommateurs via des panels de recherche privés. Cette consultation permet de vérifier que le nom résonne positivement auprès du public cible et véhicule les bonnes valeurs.

Cette double validation – interne et externe – garantit théoriquement qu'un nom franchisse avec succès le cap du lancement commercial. Mais d'autres obstacles se dressent encore sur la route.

L'épreuve juridique et linguistique

Les services juridiques de Ford passent au crible chaque candidat pour détecter d'éventuels conflits avec des marques déposées existantes. Un nom parfait sur le papier peut ainsi être définitivement écarté parce qu'une autre entreprise en détient déjà les droits.

La barrière des langues

Pour un constructeur mondial comme Ford, la dimension internationale complexifie encore la donne. Un nom percutant en anglais peut devenir gênant, voire ridicule, une fois traduit ou prononcé dans une autre langue. L'équipe doit anticiper ces différences culturelles et linguistiques, particulièrement pour les modèles destinés aux marchés européen et asiatique.

Scott Hauman résume ainsi son quotidien : « Certains jours, je me sens plus comme un procureur, construisant un dossier à présenter au juge. » Une comparaison qui souligne la rigueur argumentative nécessaire pour défendre chaque proposition.

Quand le rejet reste une blessure

Malgré l'habitude et l'expérience accumulée, le responsable de la nomenclature confie que les refus restent douloureux : « Ce à quoi on ne s'attend pas, c'est que ça fait toujours mal, à chaque fois. » Cette dimension humaine rappelle que derrière chaque nom se cachent des heures de travail, de créativité et d'investissement personnel.

La prochaine fois que vous découvrirez une nouvelle fonctionnalité Ford au nom apparemment évident, souvenez-vous qu'elle a probablement nécessité des semaines de débats internes, des tests consommateurs approfondis et une validation juridique minutieuse. Et quelque part dans les bureaux de Ford, quelqu'un regrette encore le nom qui n'a pas été retenu.

Une réalité industrielle méconnue

Cette révélation de Ford met en lumière une facette méconnue de l'industrie automobile. Dans un secteur où l'image de marque et la perception publique jouent un rôle crucial dans le succès commercial, le choix d'un nom devient un enjeu stratégique majeur. Les constructeurs ne peuvent plus se permettre l'approximation à l'heure où les réseaux sociaux amplifient instantanément toute maladresse.

Pour Ford, qui multiplie les lancements entre véhicules électriques, versions sportives et technologies embarquées, cette expertise en nomenclature constitue un atout compétitif indispensable dans la bataille pour l'attention des consommateurs.