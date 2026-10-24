General Motors transforme OnStar en assistant IA pour révolutionner l'expérience automobile

General Motors intègre l'intelligence artificielle à OnStar pour créer un assistant virtuel capable de contrôler le véhicule et répondre aux questions des conducteurs.

General Motors franchit une étape décisive dans l'intégration de l'intelligence artificielle à bord de ses véhicules. Le constructeur américain annonce la transformation radicale de sa plateforme OnStar, vieille de plusieurs décennies, en un assistant virtuel dopé à l'IA capable d'interagir naturellement avec les conducteurs.

OnStar entre dans l'ère de l'intelligence artificielle

Le service OnStar, historiquement connu pour son assistance d'urgence et sa télématique embarquée, évolue vers une dimension totalement nouvelle. L'OnStar AI Assistant représente bien plus qu'une simple mise à jour : il s'agit d'une refonte complète du système pour l'adapter aux attentes modernes des automobilistes connectés.

Cette révolution technologique sera d'abord accessible aux propriétaires du Cadillac Lyriq millésime 2027 dans les prochains mois, via une mise à jour logicielle envoyée à distance. General Motors a confirmé que ce déploiement s'étendra ensuite progressivement à l'ensemble de son catalogue de véhicules, incluant les marques Chevrolet, Buick et GMC.

Un véritable copilote virtuel à votre service

Contrairement aux assistants vocaux traditionnels limités à la navigation, la musique et aux questions générales, l'OnStar AI Assistant se distingue par sa connaissance approfondie du véhicule lui-même. Les conducteurs peuvent formuler leurs questions en langage naturel et obtenir des réponses précises sans jamais avoir à feuilleter le manuel du propriétaire.

Des commandes vocales intuitives

L'assistant ne se contente pas de répondre aux interrogations. Il peut également prendre le contrôle de diverses fonctions du véhicule simplement par la voix. Par exemple, si un conducteur déclare « j'ai trop chaud », l'assistant comprend l'intention et ajuste automatiquement la climatisation à un niveau plus confortable.

Les capacités incluent notamment :

Activation de l'éclairage intérieur

Ouverture de la boîte à gants électronique

Déverrouillage de la trappe de recharge pour les véhicules électriques

Ajustement de la température habitacle

Une aide précieuse pour les conducteurs de véhicules électriques

L'assistant IA s'avère particulièrement utile pour les propriétaires de modèles électriques. Il peut évaluer si l'autonomie restante suffira pour atteindre une destination donnée et, le cas échéant, planifier automatiquement les arrêts de recharge nécessaires sur le trajet.

Le facteur humain préservé

Malgré cette automatisation poussée, General Motors assure maintenir un équilibre entre technologie et interaction humaine. Si l'assistant virtuel se trouve dans l'incapacité de fournir une réponse utile, il peut instantanément mettre le conducteur en relation avec un conseiller OnStar humain, garantissant ainsi une assistance complète en toutes circonstances.

Une application unifiée pour simplifier l'expérience

Au-delà de l'assistant embarqué, GM prévoit également le lancement d'une nouvelle application mobile OnStar pour 2027. Cette application unique centralisera tous les services connectés du constructeur, mettant fin à la multiplication des applications distinctes pour chaque marque.

Cette application remplacera définitivement les applications actuelles de Chevrolet, Cadillac, Buick, GMC, ainsi que l'application OnStar Guardian. Elle intégrera des fonctionnalités avancées comme l'accès aux caméras connectées du véhicule et offrira aux utilisateurs un contrôle renforcé sur leur vie privée, avec des permissions détaillées pour la caméra, le microphone et la géolocalisation.

OnStar au-delà de l'assistance d'urgence

Cette évolution majeure illustre la stratégie globale de General Motors visant à repositionner OnStar comme un outil complet de gestion et d'interaction avec le véhicule, dépassant largement son rôle historique d'assistance en cas d'urgence. Le constructeur américain rejoint ainsi la course à l'intelligence artificielle automobile, un secteur où la concurrence s'intensifie avec les avancées de constructeurs traditionnels et de nouveaux acteurs technologiques.

Cette transformation d'OnStar témoigne de l'accélération de la numérisation de l'automobile, où les fonctionnalités logicielles deviennent aussi importantes que les caractéristiques mécaniques traditionnelles. Reste à voir si ce système fera son chemin sur le marché européen, où GM n'est plus présent depuis le rachat d'Opel par Stellantis en 2017, mais où Cadillac tente un retour progressif.