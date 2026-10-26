Geely prépare un 4x4 rival du Defender et un modèle exclusif pour l'Europe

Geely prépare un 4x4 rival du Defender et un mo...

Par Sarah Wagner / 26 octobre 2026 à 12:02 · 2 min de lecture

Geely dévoilera en 2025 son premier modèle conçu spécifiquement pour l'Europe, tout en lançant un SUV tout-terrain concurrent du Land Rover Defender.

Geely accélère sa stratégie européenne avec des modèles dédiés

Le constructeur chinois Geely, maison-mère de Volvo, Polestar et Lotus, franchit une nouvelle étape dans sa conquête du Vieux Continent. Après un lancement européen centré sur des modèles adaptés du marché chinois, la marque s'apprête à dévoiler en 2025 son premier véhicule entièrement développé pour répondre aux attentes des automobilistes européens.

Dennis Weinel, directeur de la définition produit chez Geely, confirme cette évolution stratégique majeure. Le nouveau modèle a été conçu au centre de design de Milan et incarnera la vision européenne de la marque avant d'être exporté vers d'autres marchés mondiaux.

Un 4x4 baroudeur pour affronter le Defender

En attendant cette nouveauté exclusive, Geely s'apprête à enrichir sa gamme européenne avec une version adaptée du Galaxy Cruiser. Ce SUV tout-terrain au style massif, déjà commercialisé en Chine, vise directement le Land Rover Defender dans le segment des 4x4 capables.

Les capacités du Galaxy Cruiser sont impressionnantes :

Profondeur de franchissement : 80 centimètres

Plateforme partagée avec la future Lotus Eletre hybride rechargeable

Design robuste orienté tout-terrain extrême

Nom de code interne : Project KO11

Ce modèle témoigne de l'ambition de Geely de couvrir tous les segments du marché européen, des SUV électriques urbains aux véhicules d'aventure les plus radicaux.

Des ajustements majeurs pour séduire les Européens

Les premiers modèles lancés par Geely en Europe, comme l'EX5 électrique et le Starray hybride rechargeable, constituaient ce que Dennis Weinel qualifie de "portefeuille hérité". Ces véhicules ont été développés pour la Chine puis adaptés au dernier moment pour l'Europe.

Face aux retours du marché, le constructeur reconnaît la nécessité d'aller plus loin. "Le livre était déjà écrit dans une certaine mesure et nous avons fait le dernier kilomètre", explique Weinel, confirmant que cette approche évolue radicalement.

Révision complète du système d'infodivertissement

Le système Flyme, actuellement partagé avec les modèles chinois, fait l'objet d'une refonte complète. La deuxième génération, attendue courant 2025, intégrera des fonctionnalités spécifiquement européennes : multitâche avancé, écrans divisibles, widgets extensibles et informations pertinentes pour les conducteurs du continent.

Fin des alertes intempestives

Les propriétaires et la presse automobile ont particulièrement critiqué les "bips et alertes" répétitifs des systèmes d'aide à la conduite. Geely travaille sur trois axes d'amélioration : le volume sonore, la signature des alertes et la logique de déclenchement. L'objectif est de respecter les réglementations tout en offrant une expérience moins intrusive.

Une approche inversée pour l'avenir

Le prochain modèle marque un tournant : au lieu d'adapter des véhicules chinois pour l'Europe, Geely conçoit désormais des produits européens qui pourront ensuite conquérir d'autres marchés. Cette stratégie s'inscrit dans la volonté du groupe chinois de s'imposer durablement face aux constructeurs établis.

Avec le soutien de l'expertise de Volvo et les technologies de pointe de Polestar et Lotus, Geely dispose d'atouts considérables pour réussir cette transformation. Le rendez-vous est pris pour 2025, année qui pourrait marquer le véritable décollage de la marque en Europe.