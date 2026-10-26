Geely prépare un 4x4 rival du Defender et un modèle exclusif pour l'Europe
Par Sarah Wagner · 2 min de lecture
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Geely accélère sa stratégie européenne avec des modèles dédiés
Le constructeur chinois Geely, maison-mère de Volvo, Polestar et Lotus, franchit une nouvelle étape dans sa conquête du Vieux Continent. Après un lancement européen centré sur des modèles adaptés du marché chinois, la marque s'apprête à dévoiler en 2025 son premier véhicule entièrement développé pour répondre aux attentes des automobilistes européens.
Dennis Weinel, directeur de la définition produit chez Geely, confirme cette évolution stratégique majeure. Le nouveau modèle a été conçu au centre de design de Milan et incarnera la vision européenne de la marque avant d'être exporté vers d'autres marchés mondiaux.
Un 4x4 baroudeur pour affronter le Defender
En attendant cette nouveauté exclusive, Geely s'apprête à enrichir sa gamme européenne avec une version adaptée du Galaxy Cruiser. Ce SUV tout-terrain au style massif, déjà commercialisé en Chine, vise directement le Land Rover Defender dans le segment des 4x4 capables.
Les capacités du Galaxy Cruiser sont impressionnantes :
- Profondeur de franchissement : 80 centimètres
- Plateforme partagée avec la future Lotus Eletre hybride rechargeable
- Design robuste orienté tout-terrain extrême
- Nom de code interne : Project KO11
Ce modèle témoigne de l'ambition de Geely de couvrir tous les segments du marché européen, des SUV électriques urbains aux véhicules d'aventure les plus radicaux.
Des ajustements majeurs pour séduire les Européens
Les premiers modèles lancés par Geely en Europe, comme l'EX5 électrique et le Starray hybride rechargeable, constituaient ce que Dennis Weinel qualifie de "portefeuille hérité". Ces véhicules ont été développés pour la Chine puis adaptés au dernier moment pour l'Europe.
Face aux retours du marché, le constructeur reconnaît la nécessité d'aller plus loin. "Le livre était déjà écrit dans une certaine mesure et nous avons fait le dernier kilomètre", explique Weinel, confirmant que cette approche évolue radicalement.
Révision complète du système d'infodivertissement
Le système Flyme, actuellement partagé avec les modèles chinois, fait l'objet d'une refonte complète. La deuxième génération, attendue courant 2025, intégrera des fonctionnalités spécifiquement européennes : multitâche avancé, écrans divisibles, widgets extensibles et informations pertinentes pour les conducteurs du continent.
Fin des alertes intempestives
Les propriétaires et la presse automobile ont particulièrement critiqué les "bips et alertes" répétitifs des systèmes d'aide à la conduite. Geely travaille sur trois axes d'amélioration : le volume sonore, la signature des alertes et la logique de déclenchement. L'objectif est de respecter les réglementations tout en offrant une expérience moins intrusive.
Une approche inversée pour l'avenir
Le prochain modèle marque un tournant : au lieu d'adapter des véhicules chinois pour l'Europe, Geely conçoit désormais des produits européens qui pourront ensuite conquérir d'autres marchés. Cette stratégie s'inscrit dans la volonté du groupe chinois de s'imposer durablement face aux constructeurs établis.
Avec le soutien de l'expertise de Volvo et les technologies de pointe de Polestar et Lotus, Geely dispose d'atouts considérables pour réussir cette transformation. Le rendez-vous est pris pour 2025, année qui pourrait marquer le véritable décollage de la marque en Europe.
Questions fréquentes
Quels sont les modèles Geely actuellement disponibles en Europe ?
Geely a lancé l'EX5, un SUV électrique, et le Starray en version hybride rechargeable sur le marché européen depuis 2023. Ces modèles constituent la première vague d'offensive du constructeur chinois en Europe.
Qu'est-ce que le Galaxy Cruiser que Geely souhaite commercialiser ?
Il s'agit d'un 4x4 tout-terrain développé pour concurrencer le Land Rover Defender. Basé sur la plateforme de la future Lotus Eletre PHEV, il offre une profondeur de gué de 80 centimètres et un design baroudeur affirmé.
Pourquoi Geely développe-t-il un modèle spécifique pour l'Europe ?
Les premiers véhicules commercialisés étaient adaptés de modèles chinois, avec des ajustements de dernière minute. Le constructeur souhaite désormais créer des véhicules pensés dès l'origine pour les attentes et besoins des automobilistes européens.
Quelles améliorations Geely apporte-t-il à ses véhicules pour l'Europe ?
La marque révise son système d'infodivertissement Flyme avec écrans multitâches et widgets personnalisables. Elle ajuste également le volume, les tonalités et la logique de déclenchement des alertes des aides à la conduite, critiquées pour leur omniprésence.
Quand ce nouveau modèle européen sera-t-il dévoilé ?
Geely prévoit de révéler son premier véhicule conçu spécifiquement pour l'Europe en 2025. Celui-ci servira ensuite de référence pour d'autres marchés internationaux.