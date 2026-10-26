Genesis GV60 Magma : ce SUV électrique de 641 chevaux défie les sportives thermiques

Genesis GV60 Magma : ce SUV électrique de 641 c...

Par Luc Morandini / 26 octobre 2026 à 12:02 · 3 min de lecture

Le Genesis GV60 Magma développe 641 chevaux et prouve sur circuit que les SUV électriques peuvent offrir un plaisir de conduite digne des meilleures sportives.

Genesis frappe fort avec sa nouvelle division performance Magma. Le constructeur coréen vient de dévoiler le GV60 Magma, un SUV électrique de 641 chevaux qui entend bousculer les codes du segment des véhicules zéro émission sportifs. Après un essai intensif sur le circuit de Knockhill en Écosse, ce modèle prouve qu'électrique et plaisir de conduite peuvent faire bon ménage.

Un comportement routier qui rivalise avec les sportives thermiques

Dès les premiers tours de roue, le Genesis GV60 Magma affiche clairement ses ambitions. Sur circuit, ce SUV électrique se révèle aussi plaisant et engageant que les modèles estampillés N de Hyundai, la marque sœur de Genesis. La plateforme dédiée aux véhicules électriques montre ici tout son potentiel sportif.

Le châssis adopte un réglage ferme qui peut agacer en milieu urbain. Les nids-de-poule provoquent quelques bruits de caisse désagréables, et les mouvements de tête se multiplient sur revêtement dégradé. Mais ces désagréments s'oublient instantanément dès que l'on déchaîne les 641 chevaux sur piste.

Une agilité surprenante malgré 2 240 kg sur la balance

Sur le circuit vallonné de Knockhill, le GV60 Magma a démontré une précision et une vivacité impressionnantes. La direction offre un bon retour d'informations et un poids conséquent qui inspire confiance. Le contrôle de caisse s'avère exemplaire, permettant d'enchaîner les virages avec une réelle fluidité.

Même sur piste humide, l'adhérence reste excellente. En accélérant tôt à la sortie des courbes, le train arrière amorce une glissade progressive et parfaitement maîtrisable. Cette capacité à jouer avec les transferts de masse rappelle que Genesis maîtrise l'art de rendre ses véhicules ludiques, comme en témoignait déjà la berline G70.

Certes, les 2 240 kg se font sentir dans les enchaînements serrés, mais le SUV conserve un comportement prévisible et composé en toutes circonstances. Aucun sous-virage désagréable ni réaction brutale à déplorer.

Un freinage perfectible mais endurant

Si le bilan dynamique impressionne, la pédale de frein mérite quelques ajustements. La course initiale manque de fermeté et de réactivité, avec une zone morte trop importante en début de course. Paradoxalement, un freinage appuyé et franc procure de meilleures sensations.

L'endurance du système de freinage rassure néanmoins : après plusieurs tours enchaînés à rythme soutenu, aucun signe de fading n'est apparu. Une constance appréciable pour qui envisage quelques sorties circuit.

Une sonorisation artificielle étonnamment convaincante

Genesis a développé une transmission virtuelle accompagnée d'une sonorisation spécifique pour enrichir l'expérience de conduite. Le constructeur annonce une imitation de V6, mais la réalité s'avère plus complexe et intéressante.

À bas régime, la sonorisation évoque le grondement caractéristique d'une Porsche 911 Turbo S. En montant vers le régime limite fixé à 9 000 tr/min virtuels, on retrouve la montée linéaire et grisante d'une BMW M3. Cette approche enrichit considérablement les sensations, particulièrement sur routes sinueuses.

Une polyvalence qui fait la différence

Sur les routes écossaises, cette transmission et cette sonorisation virtuelles renforcent la perception de la vitesse tout en augmentant l'implication du conducteur. Les longues courbes rapides mettent en valeur la neutralité du train avant, même si les ondulations serrées peuvent perturber le contrôle vertical à haute vitesse.

La direction paraît un peu trop lourde pour un usage routier quotidien. Avec des mouvements mesurés et progressifs au volant, on trouve néanmoins rapidement le bon rythme sur route départementale. L'essentiel reste la capacité du GV60 Magma à retrouver instantanément sa civilité en mode Comfort, avec boîte virtuelle et sonorisation désactivées.

Ce Genesis GV60 Magma positionne la marque coréenne comme un acteur crédible sur le segment des SUV électriques performants. Avec 641 chevaux sous le capot, un comportement dynamique maîtrisé et une vraie polyvalence au quotidien, il constitue une alternative sérieuse aux BMW iX M60, Mercedes-AMG EQE SUV et autres Audi e-tron S. Reste à connaître son prix et sa disponibilité sur le marché européen pour évaluer sa compétitivité face aux références allemandes établies.