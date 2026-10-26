Essai Changan Deepal S05 : le SUV hybride rechargeable chinois débarque avec 429 chevaux

Par Laurence Jardin / 26 octobre 2026 à 12:02 · 3 min de lecture

Le Changan Deepal S05, SUV hybride rechargeable chinois, propose jusqu'à 429 chevaux en version 4x4, avec trois configurations moteur et une technologie prometteuse.

Un SUV chinois ambitieux qui vise l'Europe

Changan frappe fort avec son Deepal S05, un SUV hybride rechargeable qui ambitionne de bousculer les codes du segment. Testé initialement en Autriche dans des conditions hivernales exigeantes en version 4x4, ce modèle dévoile désormais ses atouts sur les routes britanniques en configuration propulsion, celle qui devrait séduire le plus grand nombre d'acheteurs européens.

Le constructeur chinois propose une gamme moteur particulièrement étoffée avec trois configurations distinctes. De quoi satisfaire aussi bien les automobilistes recherchant l'efficience que les amateurs de sensations fortes.

Trois configurations pour tous les profils

La version de base à traction avant développe 255 chevaux et 300 Nm de couple, permettant d'atteindre les 100 km/h en 7,9 secondes. Une performance déjà honorable pour un SUV familial de ce gabarit.

La variante propulsion, attendue comme la référence commerciale, monte la puissance à 268 chevaux avec 289 Nm de couple aux roues arrière. Le chrono du 0 à 100 km/h s'établit alors à 7,5 secondes, pour une vitesse de pointe limitée à 180 km/h.

Mais c'est la version transmission intégrale qui impressionne vraiment avec ses 429 chevaux et 596 Nm de couple répartis sur les quatre roues. Les performances deviennent alors franchement sportives avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 5,5 secondes, de quoi rivaliser avec certains SUV premium allemands.

Une puissance exploitable au quotidien

Sur le terrain, la délivrance de puissance se révèle fluide et sans à-coup particulier. Même la version propulsion offre des réserves confortables pour les dépassements autoroutiers et affiche une belle assurance sur les routes de campagne. Les chiffres peuvent sembler impressionnants sur le papier, mais c'est surtout l'accessibilité de cette puissance qui marque les esprits.

Le mode Sport accentue la réactivité de l'accélérateur en configuration électrique, apportant un surcroît de vivacité appréciable. Durant les essais, le système fonctionnait principalement en mode électrique, ne basculant que rarement vers le mode hybride thermique, sauf activation manuelle via l'écran tactile.

Un système de régénération peu flexible

L'un des points faibles du S05 concerne la gestion de la régénération au freinage. Contrairement à de nombreux concurrents, aucune commande physique ne permet d'ajuster rapidement l'intensité de la récupération d'énergie.

Le fonctionnement impose les contraintes suivantes :

Chaque mode de conduite (Eco, Confort, Sport) intègre ses propres paramètres de régénération prédéfinis

En mode personnalisé, un curseur tactile permet d'ajuster l'intensité de 0 à 100%

Impossible de modifier rapidement la régénération en fonction de la route

Heureusement, la pédale de frein offre un dosage progressif et précis

Cette approche déçoit les conducteurs habitués à moduler finement la régénération via des palettes au volant, comme sur de nombreux modèles électrifiés actuels.

Des aides à la conduite complètes mais perfectibles

Le Deepal S05 embarque de série un arsenal complet d'assistances électroniques modernes. Le régulateur de vitesse adaptatif s'accompagne d'une fonction "stop and go" particulièrement utile dans les embouteillages. S'ajoutent le freinage d'urgence automatique, l'aide au maintien et à l'alerte de franchissement de ligne, ainsi que les systèmes obligatoires de reconnaissance des limitations et d'alerte de survitesse.

Une ergonomie à revoir

L'accès à ces fonctions s'effectue via un menu déroulant sur l'écran multimédia principal. Deux raccourcis programmables au volant permettent de désactiver rapidement l'aide au maintien de voie et l'alerte de survitesse, les deux systèmes les plus souvent coupés par les conducteurs.

Le volume des alertes sonores reste heureusement ajustable, un détail bienvenu. Les systèmes eux-mêmes fonctionnent correctement sans se montrer intrusifs ou grossiers dans leurs interventions.

Le défaut majeur réside ailleurs : contrairement au Deepal S07 testé précédemment, toutes les assistances se réinitialisent à chaque démarrage du véhicule. Même le signal sonore de changement de limitation de vitesse revient systématiquement. Cette régression ergonomique par rapport au modèle supérieur surprend et agace rapidement à l'usage quotidien.

L'impossibilité d'afficher ces fonctions en permanence dans la barre de navigation inférieure de l'écran constitue également un manque, alors que cette solution simple améliorerait considérablement l'accessibilité.

Un challenger qui vise juste

Le Changan Deepal S05 démontre les ambitions chinoises sur le segment des SUV hybrides rechargeables. Avec des performances relevées, notamment en version 4x4, et un équipement généreux, il présente des arguments solides face aux références européennes et asiatiques établies. Reste à connaître son positionnement tarifaire et sa disponibilité sur le marché français pour évaluer pleinement son potentiel commercial.