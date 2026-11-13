Jaguar Type 02 : la marque britannique dépose déjà le nom de son prochain modèle

Par Sarah Wagner / 13 novembre 2026 à 18:26 · 2 min de lecture

Jaguar vient de déposer la marque Type 02 en Europe, laissant présager l'arrivée rapide d'un SUV après le lancement du Type 01 prévu fin 2027.

À peine un mois après la révélation spectaculaire du Type 01, Jaguar prépare déjà activement l'avenir de sa gamme entièrement repensée. Le constructeur britannique vient de déposer la marque "Type 02" auprès de l'Office européen de la propriété intellectuelle, dévoilant ainsi le nom de baptême de son deuxième modèle de nouvelle génération.

Un SUV pour élargir l'audience

Cette démarche administrative, révélée par le site spécialisé CarMoses, intervient dans un contexte stratégique crucial pour Jaguar. Alors que le Type 01 se positionne comme un grand tourisme électrique au style affirmé, les dirigeants de la marque au félin bondissant ont clairement indiqué que les prochains modèles offriront davantage de praticité.

Tous les observateurs du secteur s'accordent sur un point : le Type 02 sera très probablement un SUV. Cette orientation répond à une logique commerciale implacable sur le marché européen, où les véhicules hauts constituent désormais la majorité des ventes dans le segment premium.

Une stratégie progressive de conquête

Rawdon Glover, directeur général de Jaguar, a d'ailleurs confirmé cette approche diversifiée : "Les futurs modèles Jaguar proposeront différentes choses pour différents publics. Vous pouvez vous y attendre dans notre portefeuille." Cette déclaration laisse peu de place au doute quant à la volonté du constructeur de ratisser large.

Le calendrier de déploiement s'inscrit dans une vision à moyen terme. Les premières livraisons du Type 01 sont programmées pour fin 2027. Le Type 02 devrait logiquement suivre dans la foulée, avant qu'un troisième modèle ne vienne compléter la gamme, potentiellement une imposante berline quatre portes.

Le pari du repositionnement ultra-premium

Cette nouvelle nomenclature Type 01, Type 02 symbolise la rupture totale opérée par Jaguar Land Rover avec l'ancienne stratégie de la marque. Fini le temps où Jaguar tentait de grignoter des parts de marché à BMW, Mercedes-Benz ou Lexus sur le segment premium traditionnel.

Face à l'échec relatif de cette approche, JLR a pris une décision radicale : repositionner intégralement Jaguar sur le segment ultra-luxe. Les nouveaux rivaux s'appellent désormais Aston Martin, Bentley, Mercedes-Maybach ou encore Rolls-Royce.

Un positionnement tarifaire qui change tout

Cette ambition se traduit immédiatement dans les prix. Le Type 01 affichera un tarif de départ d'environ 120 000 euros lors de sa commercialisation. Pour rappel, en 2023, la XF Sedan, modèle d'entrée de gamme Jaguar, démarrait sous les 45 000 euros. L'écart atteint donc plus de 75 000 euros, soit une augmentation de près de 170%.

Ce repositionnement s'accompagne d'un virage technologique majeur : tous les futurs modèles Jaguar seront 100% électriques. Plus aucun moteur thermique ne figurera au catalogue de la marque britannique, qui mise tout sur l'électrification pour séduire une clientèle fortunée et sensible aux enjeux environnementaux.

Un design unifié pour toute la gamme

Au-delà du Type 02, c'est toute la future famille Jaguar qui se dessine. Le langage stylistique inauguré par le Type 01 servira de fil conducteur à l'ensemble des modèles. Cette approche vise à créer une identité visuelle forte et immédiatement reconnaissable, à l'image des codes esthétiques propres aux marques de luxe établies.

Le pari est audacieux pour Jaguar, qui abandonne totalement son positionnement historique pour tenter de conquérir une clientèle exigeante et fortunée. Le succès ou l'échec de cette stratégie dépendra largement de l'accueil réservé au Type 01, puis au Type 02 qui suivra. Les trois prochaines années seront déterminantes pour l'avenir de l'emblématique constructeur britannique.