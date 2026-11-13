Jaguar Type 02 : la marque britannique dépose déjà le nom de son prochain modèle
Par Sarah Wagner · 2 min de lecture
Sommaire
À peine un mois après la révélation spectaculaire du Type 01, Jaguar prépare déjà activement l'avenir de sa gamme entièrement repensée. Le constructeur britannique vient de déposer la marque "Type 02" auprès de l'Office européen de la propriété intellectuelle, dévoilant ainsi le nom de baptême de son deuxième modèle de nouvelle génération.
Un SUV pour élargir l'audience
Cette démarche administrative, révélée par le site spécialisé CarMoses, intervient dans un contexte stratégique crucial pour Jaguar. Alors que le Type 01 se positionne comme un grand tourisme électrique au style affirmé, les dirigeants de la marque au félin bondissant ont clairement indiqué que les prochains modèles offriront davantage de praticité.
Tous les observateurs du secteur s'accordent sur un point : le Type 02 sera très probablement un SUV. Cette orientation répond à une logique commerciale implacable sur le marché européen, où les véhicules hauts constituent désormais la majorité des ventes dans le segment premium.
Une stratégie progressive de conquête
Rawdon Glover, directeur général de Jaguar, a d'ailleurs confirmé cette approche diversifiée : "Les futurs modèles Jaguar proposeront différentes choses pour différents publics. Vous pouvez vous y attendre dans notre portefeuille." Cette déclaration laisse peu de place au doute quant à la volonté du constructeur de ratisser large.
Le calendrier de déploiement s'inscrit dans une vision à moyen terme. Les premières livraisons du Type 01 sont programmées pour fin 2027. Le Type 02 devrait logiquement suivre dans la foulée, avant qu'un troisième modèle ne vienne compléter la gamme, potentiellement une imposante berline quatre portes.
Le pari du repositionnement ultra-premium
Cette nouvelle nomenclature Type 01, Type 02 symbolise la rupture totale opérée par Jaguar Land Rover avec l'ancienne stratégie de la marque. Fini le temps où Jaguar tentait de grignoter des parts de marché à BMW, Mercedes-Benz ou Lexus sur le segment premium traditionnel.
Face à l'échec relatif de cette approche, JLR a pris une décision radicale : repositionner intégralement Jaguar sur le segment ultra-luxe. Les nouveaux rivaux s'appellent désormais Aston Martin, Bentley, Mercedes-Maybach ou encore Rolls-Royce.
Un positionnement tarifaire qui change tout
Cette ambition se traduit immédiatement dans les prix. Le Type 01 affichera un tarif de départ d'environ 120 000 euros lors de sa commercialisation. Pour rappel, en 2023, la XF Sedan, modèle d'entrée de gamme Jaguar, démarrait sous les 45 000 euros. L'écart atteint donc plus de 75 000 euros, soit une augmentation de près de 170%.
Ce repositionnement s'accompagne d'un virage technologique majeur : tous les futurs modèles Jaguar seront 100% électriques. Plus aucun moteur thermique ne figurera au catalogue de la marque britannique, qui mise tout sur l'électrification pour séduire une clientèle fortunée et sensible aux enjeux environnementaux.
Un design unifié pour toute la gamme
Au-delà du Type 02, c'est toute la future famille Jaguar qui se dessine. Le langage stylistique inauguré par le Type 01 servira de fil conducteur à l'ensemble des modèles. Cette approche vise à créer une identité visuelle forte et immédiatement reconnaissable, à l'image des codes esthétiques propres aux marques de luxe établies.
Le pari est audacieux pour Jaguar, qui abandonne totalement son positionnement historique pour tenter de conquérir une clientèle exigeante et fortunée. Le succès ou l'échec de cette stratégie dépendra largement de l'accueil réservé au Type 01, puis au Type 02 qui suivra. Les trois prochaines années seront déterminantes pour l'avenir de l'emblématique constructeur britannique.
Questions fréquentes
Quel sera le deuxième modèle de la nouvelle génération Jaguar ?
Bien que Jaguar n'ait pas confirmé officiellement les détails, le Type 02 devrait être un SUV. Cette orientation répond à la demande du marché européen qui privilégie massivement les véhicules hauts sur roues. Le dépôt de marque en Europe confirme l'intention du constructeur.
Quand le Jaguar Type 02 sera-t-il commercialisé ?
Les livraisons du Type 01 sont programmées pour fin 2027. Le Type 02 devrait logiquement arriver après cette date, probablement courant 2028 ou 2029. Un troisième modèle, potentiellement une grande berline, compléterait ensuite la gamme.
Pourquoi Jaguar change-t-il radicalement de positionnement ?
Face à l'impossibilité de concurrencer efficacement BMW, Mercedes-Benz, Porsche et Lexus, JLR a décidé de repositionner Jaguar sur le segment ultra-premium. L'objectif est désormais de rivaliser avec des marques comme Bentley et Aston Martin, avec des prix débutant autour de 120 000 euros.
Le Type 02 conservera-t-il le style du Type 01 ?
Oui, selon Rawdon Glover, directeur général de Jaguar, tous les futurs modèles adopteront le langage stylistique introduit par le Type 01. Ce design épuré et subtil deviendra la signature visuelle de la nouvelle ère Jaguar.
Combien coûtait auparavant une Jaguar d'entrée de gamme ?
En 2023, la XF Sedan, modèle d'entrée de gamme, démarrait sous les 45 000 euros. Le Type 01 affichera un tarif de départ d'environ 120 000 euros, soit une augmentation de plus de 75 000 euros, illustrant le repositionnement radical de la marque.