L'Allemagne interdit les voitures chinoises BYD, Nio et Geely dans ses bases militaires

Par Luc Morandini / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

L'armée allemande bloque l'accès de ses sites sensibles aux véhicules connectés chinois dont les capteurs pourraient collecter des données stratégiques.

Une décision de sécurité nationale qui vise les véhicules connectés

L'armée allemande vient de franchir un nouveau cap dans la protection de ses installations stratégiques. Les véhicules connectés de marques chinoises comme BYD, Nio et Geely ne peuvent désormais plus franchir les portails de certaines bases de la Bundeswehr. Une décision qui illustre les tensions croissantes autour de la cybersécurité automobile à l'ère des voitures intelligentes.

Selon le porte-parole du ministère de la Défense allemand, Mitko Müller, cette restriction ne cible pas officiellement des marques ou des pays spécifiques. Elle s'applique de manière générale aux véhicules connectés équipés de technologies de surveillance de l'environnement. Les militaires concernés doivent désormais se garer à l'extérieur des périmètres sensibles et rejoindre leur poste à pied.

Des capteurs au cœur des préoccupations sécuritaires

Le ministère de la Défense allemand a identifié précisément les équipements posant problème : caméras, microphones, radars et capteurs ultrasoniques. Ces technologies, initialement conçues pour faciliter le stationnement ou surveiller l'attention du conducteur, pourraient théoriquement cartographier les infrastructures militaires, enregistrer les déplacements et identifier les équipements sensibles.

L'évaluation de contre-espionnage menée par les autorités allemandes, bien que non publique, aurait conclu que les signaux émis par ces véhicules pourraient potentiellement collecter et transmettre des données stratégiques. Cette analyse a conduit à l'élaboration de listes internes à la Bundeswehr recensant les modèles chinois interdits dans les zones classifiées.

Une application variable selon les sites

La mise en œuvre concrète de ces restrictions varie d'une installation à l'autre. Les responsables locaux de la sécurité déterminent site par site les règles d'accès applicables. Un véhicule connecté peut ainsi être autorisé sur un parking éloigné des bâtiments sensibles tout en étant interdit dans les zones les plus restreintes. Cette flexibilité explique pourquoi aucune liste officielle et exhaustive des modèles bannis n'a été publiée.

Le groupe Geely particulièrement concerné

L'empreinte du groupe Geely en Allemagne et en Europe dépasse largement sa propre marque. Le conglomérat chinois contrôle Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr, Lotus et partage la propriété de Smart avec Mercedes-Benz. Cette constellation de marques multiplie potentiellement le nombre de véhicules concernés par les restrictions d'accès aux installations militaires.

Pour l'instant, les autorités allemandes n'ont pas confirmé si d'autres constructeurs chinois au-delà de BYD, Nio et Geely sont visés par ces mesures. L'absence de preuve concrète de transmission de données sensibles souligne le caractère préventif de cette politique de sécurité.

Un mouvement qui s'étend en Occident

L'Allemagne n'est pas isolée dans cette démarche. La Pologne a déjà restreint l'accès des véhicules chinois à ses installations militaires en février 2024, visant tout véhicule capable d'enregistrer la localisation, la vidéo ou le son, sauf si ces fonctions sont désactivées.

Outre-Atlantique, la base aérienne américaine de Kadena à Okinawa, au Japon, a interdit en octobre l'entrée des véhicules BYD appartenant à des particuliers, invoquant les mêmes risques liés aux capteurs embarqués. Plusieurs gouvernements occidentaux examinent actuellement l'opportunité d'interdire de manière permanente les véhicules connectés chinois.

Au-delà de l'automobile : les drones également bannis

Cette politique s'inscrit dans une stratégie plus large de sécurisation des équipements de la Bundeswehr. L'armée allemande a également décidé de cesser d'utiliser des drones fabriqués en Chine pour ses entraînements et de les remplacer par des modèles allemands ou européens. Cette décision, distincte mais complémentaire, couvre les futurs exercices et formations militaires.

Des enjeux qui dépassent le cadre militaire

Cette affaire met en lumière les tensions géopolitiques grandissantes autour de l'industrie automobile connectée. Alors que les constructeurs chinois exercent une pression tarifaire croissante sur le marché européen des véhicules électriques, les questions de cybersécurité et de souveraineté numérique s'invitent dans le débat.

La multiplication des capteurs et la connectivité permanente des véhicules modernes transforment chaque voiture en collecteur de données potentiel. Dans un contexte de concurrence internationale exacerbée et de méfiance géopolitique, cette réalité technologique soulève des interrogations légitimes sur la sécurité des infrastructures sensibles, bien au-delà du seul domaine militaire.