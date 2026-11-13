Lamborghini Temerario : l'échappement Akrapovič en titane libère la voix du V8 hybride
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
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Un V8 hybride qui monte à 10 000 tr/min
Lamborghini vient d'annoncer une option qui devrait ravir les puristes du son : un échappement Akrapovič en titane spécialement développé pour la Temerario. Le constructeur de Sant'Agata Bolognese a dévoilé cette nouveauté via une vidéo teaser qui laisse entrevoir le potentiel sonore de ce système haut de gamme.
La particularité de cet échappement réside dans son calibrage spécifique pour un moteur peu conventionnel. Le V8 4,0 litres biturbo de la Temerario peut atteindre 10 000 tours par minute, un régime exceptionnel pour un moteur suralimenté de cette cylindrée. Cette caractéristique technique rend le travail d'optimisation acoustique particulièrement délicat.
Une approche acoustique sophistiquée
Contrairement à de nombreux échappements sportifs qui se contentent d'augmenter le volume sonore global, le système Akrapovič adopte une approche plus raffinée. L'équipementier slovène a travaillé sur l'accentuation de fréquences spécifiques plutôt que sur une simple amplification générale du bruit.
Les modifications techniques sont substantielles :
- Tubulures de diamètre supérieur pour optimiser le flux des gaz
- Collecteurs entièrement personnalisés
- Architecture des silencieux complètement repensée
- Isolation thermique renforcée sur les zones les plus chaudes
Cette isolation thermique n'est pas un détail cosmétique. Sur un V8 hybride capable de maintenir des régimes élevés de manière prolongée, la gestion de la chaleur devient un enjeu crucial pour la fiabilité et les performances constantes du système.
Un partenariat éprouvé
Cette collaboration entre Lamborghini et Akrapovič s'inscrit dans la continuité d'un partenariat déjà bien établi. Le spécialiste des échappements en titane équipe déjà l'Urus, le SUV sportif de la marque, ainsi que toute la famille Huracán qui arrive en fin de carrière.
Pour la Temerario, qui succède justement à la Huracán dans la gamme, cet échappement optionnel vient compléter une offre déjà riche en personnalisation. Lamborghini a présenté plusieurs déclinaisons de son nouveau modèle cette année, dont la collection Tettonero et même une version pour la police routière italienne.
907 chevaux sans supplément de puissance
Il faut le préciser d'emblée : cet échappement Akrapovič n'apporte aucun gain de puissance. La Temerario conserve ses 907 chevaux combinés, issus de l'association entre le V8 thermique développé en interne et la partie électrique de l'hybridation.
Cette puissance place la Temerario au sommet de la gamme Lamborghini actuelle, aux côtés de la Revuelto V12 hybride. Le constructeur italien mise clairement sur l'électrification pour maintenir, voire augmenter, les performances tout en répondant aux contraintes environnementales européennes.
Disponibilité et tarification encore inconnues
Lamborghini reste pour l'instant discret sur les aspects commerciaux de cet échappement optionnel. Aucun prix n'a été communiqué, pas plus que de calendrier de disponibilité sur les marchés européens ou ailleurs.
Le constructeur n'a pas non plus précisé si ce système apporte un gain de poids par rapport à l'échappement série, bien que le titane soit traditionnellement plus léger que l'acier inoxydable utilisé sur les systèmes de série. Cette économie de masse pourrait, même modestement, contribuer à l'agilité générale du véhicule.
Pour l'instant, seule la vidéo teaser diffusée par Lamborghini permet d'entendre et de voir cet échappement Akrapovič monté sur une Temerario. Les clients potentiels devront patienter avant de pouvoir cocher cette option sur leur configurateur.
La sonorité comme argument de vente
Dans un contexte d'électrification croissante de l'industrie automobile, même chez les constructeurs de supercars, le son du moteur thermique devient un argument de vente à part entière. Lamborghini l'a bien compris en proposant cette option acoustique premium.
L'échappement Akrapovič apporte une dimension technique et émotionnelle à une gamme Temerario jusqu'ici surtout déclinée en séries spéciales et versions esthétiques. Il rappelle que malgré l'hybridation, le V8 italien reste au cœur de l'expérience de conduite proposée par cette supercar.
Questions fréquentes
Quel est l'objectif de cet échappement Akrapovič pour la Lamborghini Temerario ?
Il s'agit d'une amélioration acoustique pure, pas d'un kit de performance. Le système a été développé pour affiner et sculpter la sonorité du V8 biturbo hybride, notamment dans les hauts régimes, sans ajouter de chevaux supplémentaires.
Quelles sont les caractéristiques techniques de cet échappement en titane ?
L'échappement Akrapovič se distingue par des tubulures de plus grand diamètre, des collecteurs sur mesure et une architecture de silencieux entièrement repensée. Il intègre également une isolation thermique renforcée pour gérer les températures élevées générées par le V8 à haut régime.
Quelle est la puissance totale de la Lamborghini Temerario ?
La Temerario développe 907 chevaux au total grâce à son groupe motopropulseur hybride. Ce dernier combine un V8 4,0 litres biturbo développé à Sant'Agata Bolognese avec une motorisation électrique.
Quand cet échappement sera-t-il disponible et à quel prix ?
Lamborghini n'a pour l'instant communiqué ni le tarif ni les dates de disponibilité de cet échappement optionnel. Seule une vidéo teaser confirme son existence sur une Temerario.
S'agit-il d'une première collaboration entre Lamborghini et Akrapovič ?
Non, les deux entreprises travaillent déjà ensemble sur des systèmes d'échappement en titane pour l'Urus et toute la gamme Huracán. La Temerario prolonge ce partenariat établi.