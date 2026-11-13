Lamborghini Temerario : l'échappement Akrapovič en titane libère la voix du V8 hybride

Par Laurence Jardin / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Lamborghini dévoile un échappement Akrapovič en titane pour la Temerario, optimisé pour sublimer la sonorité de son V8 biturbo hybride de 907 chevaux.

Un V8 hybride qui monte à 10 000 tr/min

Lamborghini vient d'annoncer une option qui devrait ravir les puristes du son : un échappement Akrapovič en titane spécialement développé pour la Temerario. Le constructeur de Sant'Agata Bolognese a dévoilé cette nouveauté via une vidéo teaser qui laisse entrevoir le potentiel sonore de ce système haut de gamme.

La particularité de cet échappement réside dans son calibrage spécifique pour un moteur peu conventionnel. Le V8 4,0 litres biturbo de la Temerario peut atteindre 10 000 tours par minute, un régime exceptionnel pour un moteur suralimenté de cette cylindrée. Cette caractéristique technique rend le travail d'optimisation acoustique particulièrement délicat.

Une approche acoustique sophistiquée

Contrairement à de nombreux échappements sportifs qui se contentent d'augmenter le volume sonore global, le système Akrapovič adopte une approche plus raffinée. L'équipementier slovène a travaillé sur l'accentuation de fréquences spécifiques plutôt que sur une simple amplification générale du bruit.

Les modifications techniques sont substantielles :

Tubulures de diamètre supérieur pour optimiser le flux des gaz

Collecteurs entièrement personnalisés

Architecture des silencieux complètement repensée

Isolation thermique renforcée sur les zones les plus chaudes

Cette isolation thermique n'est pas un détail cosmétique. Sur un V8 hybride capable de maintenir des régimes élevés de manière prolongée, la gestion de la chaleur devient un enjeu crucial pour la fiabilité et les performances constantes du système.

Un partenariat éprouvé

Cette collaboration entre Lamborghini et Akrapovič s'inscrit dans la continuité d'un partenariat déjà bien établi. Le spécialiste des échappements en titane équipe déjà l'Urus, le SUV sportif de la marque, ainsi que toute la famille Huracán qui arrive en fin de carrière.

Pour la Temerario, qui succède justement à la Huracán dans la gamme, cet échappement optionnel vient compléter une offre déjà riche en personnalisation. Lamborghini a présenté plusieurs déclinaisons de son nouveau modèle cette année, dont la collection Tettonero et même une version pour la police routière italienne.

907 chevaux sans supplément de puissance

Il faut le préciser d'emblée : cet échappement Akrapovič n'apporte aucun gain de puissance. La Temerario conserve ses 907 chevaux combinés, issus de l'association entre le V8 thermique développé en interne et la partie électrique de l'hybridation.

Cette puissance place la Temerario au sommet de la gamme Lamborghini actuelle, aux côtés de la Revuelto V12 hybride. Le constructeur italien mise clairement sur l'électrification pour maintenir, voire augmenter, les performances tout en répondant aux contraintes environnementales européennes.

Disponibilité et tarification encore inconnues

Lamborghini reste pour l'instant discret sur les aspects commerciaux de cet échappement optionnel. Aucun prix n'a été communiqué, pas plus que de calendrier de disponibilité sur les marchés européens ou ailleurs.

Le constructeur n'a pas non plus précisé si ce système apporte un gain de poids par rapport à l'échappement série, bien que le titane soit traditionnellement plus léger que l'acier inoxydable utilisé sur les systèmes de série. Cette économie de masse pourrait, même modestement, contribuer à l'agilité générale du véhicule.

Pour l'instant, seule la vidéo teaser diffusée par Lamborghini permet d'entendre et de voir cet échappement Akrapovič monté sur une Temerario. Les clients potentiels devront patienter avant de pouvoir cocher cette option sur leur configurateur.

La sonorité comme argument de vente

Dans un contexte d'électrification croissante de l'industrie automobile, même chez les constructeurs de supercars, le son du moteur thermique devient un argument de vente à part entière. Lamborghini l'a bien compris en proposant cette option acoustique premium.

L'échappement Akrapovič apporte une dimension technique et émotionnelle à une gamme Temerario jusqu'ici surtout déclinée en séries spéciales et versions esthétiques. Il rappelle que malgré l'hybridation, le V8 italien reste au cœur de l'expérience de conduite proposée par cette supercar.