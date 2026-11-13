Lamborghini dépose deux noms mystérieux : Atrevido et Delirio annoncent-ils de futures supercars ?

Par Martin Rochard / 13 novembre 2026 à 18:26 · 2 min de lecture

Lamborghini a déposé deux nouvelles marques en Europe, Atrevido et Delirio, laissant présager l'arrivée prochaine de nouveaux modèles encore secrets.

Le constructeur italien Lamborghini vient de semer le trouble dans le monde automobile en déposant deux nouvelles marques auprès de l'Office européen de la propriété intellectuelle. Baptisées Atrevido et Delirio, ces appellations énigmatiques pourraient bien préfigurer les prochaines créations de Sant'Agata Bolognese.

Deux noms chargés de symbolisme

Fidèle à sa tradition taurine, Lamborghini a choisi des noms évocateurs pour ces dépôts de marques. Atrevido, qui signifie "audacieux" ou "téméraire" en espagnol, fait directement référence à un taureau Osborne tacheté et pâle qui s'est illustré dans l'arène madrilène de Las Ventas en 1966. Ce nom n'est d'ailleurs pas totalement inconnu dans l'univers Lamborghini : un ancien directeur du design l'avait déjà utilisé pour un concept-car étudiant en 2014.

Delirio, quant à lui, signifie "délire" en italien comme en espagnol. Dans le langage courant italien, ce terme décrit parfaitement une foule en extase, perdant son sang-froid face à un spectacle extraordinaire. Contrairement à Atrevido, ce nom ne possède aucune connexion documentée avec l'univers de la corrida.

Une protection juridique étendue

Les documents déposés couvrent une large gamme de produits et services. Au-delà des véhicules de tourisme et des véhicules terrestres motorisés, la protection s'étend aux équipements électroniques, aux modèles réduits, aux vêtements et aux jouets. Cette approche globale correspond exactement à la stratégie habituelle de Lamborghini lorsque la marque souhaite protéger un nom destiné à orner une future icône automobile avant sa commercialisation dans les boutiques officielles.

Des précédents qui éclairent l'avenir

L'historique récent des dépôts de marques chez Lamborghini offre des indices précieux sur le calendrier potentiel. Le cas du Revuelto est particulièrement révélateur : la marque avait été déposée en Italie et dans l'Union européenne le 25 mai 2022, soit environ dix mois avant le dévoilement officiel du vaisseau amiral hybride V12. Ce délai représente actuellement le meilleur indicateur de la rapidité avec laquelle une simple protection juridique peut se transformer en supercar rutilante.

L'enseignement des dépôts Fenomeno et Armero

Plus récemment, en avril 2025, Lamborghini a enregistré simultanément deux autres appellations : Fenomeno et Armero. Le premier est rapidement devenu réalité sous la forme d'un modèle en série ultra-limitée à 30 exemplaires dans le cadre du programme Few-Off de la marque. Le second, déposé le même jour, n'a jamais fait surface depuis.

Cette situation illustre parfaitement l'incertitude qui entoure aujourd'hui Atrevido et Delirio. Deux noms protégés ensemble, un seul transformé en véhicule de production : voilà le scénario qui pourrait se répéter.

La prudence du PDG Stephan Winkelmann

Le dirigeant de Lamborghini a d'ailleurs mis en garde contre toute interprétation hâtive. Selon lui, chaque nom déposé ne se traduit pas automatiquement par un produit concret à court terme. Les rumeurs persistantes autour d'un hypothétique Temerario Sterrato illustrent parfaitement ce phénomène : un nom qui circule longuement avant toute confirmation officielle.

Une protection limitée au marché européen

Détail notable : Atrevido et Delirio sont pour l'instant enregistrés uniquement dans l'Union européenne, sans dépôt correspondant aux États-Unis. Cette limitation géographique pourrait indiquer une stratégie commerciale privilégiant le Vieux Continent, ou simplement une première étape avant une extension internationale de la protection.

Reste maintenant à savoir si ces deux noms mystérieux orneront bientôt les capots de nouvelles créations italiennes, ou s'ils rejoindront la longue liste des marques déposées par précaution mais jamais exploitées. Dans le monde ultra-compétitif des supercars, seul le temps apportera la réponse.