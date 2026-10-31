Lamborghini Temerario Tettonero : une livrée bicolore exclusive pour le supercar hybride de 907 chevaux

Par Martin Rochard / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

Lamborghini dévoile la Temerario Tettonero, une édition bicolore spectaculaire avec toit et capot noirs contrastant avec la carrosserie, sans modification mécanique.

Le constructeur de Sant'Agata Bolognese continue d'enrichir la palette stylistique de sa dernière supercar. Lamborghini vient de dévoiler la Temerario Tettonero, une interprétation visuelle audacieuse qui mise tout sur le contraste chromatique pour séduire une clientèle en quête d'exclusivité.

Un concept bicolore spectaculaire imaginé par Centro Stile

La division stylistique interne de Lamborghini, le Centro Stile, a conçu cette nouvelle livrée autour d'un principe simple mais efficace : opposer des surfaces sombres à des teintes éclatantes. Le capot et le toit reçoivent ainsi une finition Nero Noctis, un noir profond qui contraste avec la couleur vive choisie pour le reste de la carrosserie.

Cette approche esthétique emprunte son nom à l'édition Tettonero de l'Urus SE, présentée lors de la Milan Design Week 2026. Si le SUV conserve pour l'instant l'exclusivité de cette appellation dans le catalogue officiel, la Temerario bénéficie désormais d'un traitement visuel similaire, enrichissant les possibilités offertes par le programme de personnalisation Ad Personam.

907 chevaux de puissance hybride inchangée

Sur le plan mécanique, aucune modification n'accompagne cette nouvelle présentation. La Temerario Tettonero conserve intégralement l'architecture hybride rechargeable qui fait la signature technique de ce modèle. Le cœur du système repose sur un V8 4.0 litres biturbo assisté par trois moteurs électriques stratégiquement positionnés.

Deux unités électriques prennent place à l'avant, tandis qu'une troisième s'intègre directement au groupe propulseur thermique. Cette combinaison délivre une puissance cumulée de 907 chevaux, permettant au supercar italien d'afficher des performances dignes de son statut tout en apportant une dimension électrique à l'expérience de conduite.

Les détails extérieurs soignés

Au-delà de la répartition bicolore entre le toit et la carrosserie, Lamborghini a porté une attention particulière aux finitions. Les éléments extérieurs clés reçoivent un traitement noir brillant qui renforce la cohérence visuelle de l'ensemble et accentue le caractère athlétique de la silhouette.

Selon Stephan Winkelmann, président-directeur général d'Automobili Lamborghini : "Avec la Temerario Tettonero, nous offrons à nos clients une interprétation exclusive de la Temerario, définie par un design bicolore distinctif et des détails dédiés qui confèrent à la voiture un caractère encore plus dynamique, athlétique et sportif."

Une stratégie de variations visuelles

Cette nouvelle déclinaison s'inscrit dans une approche globale adoptée par Lamborghini depuis le lancement de la Temerario. Le constructeur a multiplié les variations esthétiques pour répondre aux attentes d'une clientèle exigeante en matière de personnalisation.

Parmi les versions déjà présentées figure la Temerario Tricolore exposée à Pebble Beach, qui exploitait également les possibilités offertes par la peinture et les garnitures spécifiques. Dans un registre totalement différent, Lamborghini a également développé une version Super Trofeo dédiée à la compétition, dépourvue du système hybride et configurée en propulsion pour les besoins de la course.

Personnalisation intérieure raffinée

L'habitacle de la Temerario Tettonero bénéficie des options de garnissage habituelles de la gamme. La sellerie Nero Ade constitue la base de présentation, accompagnée de multiples possibilités de surpiqûres contrastées issues du catalogue Ad Personam.

Les sièges peuvent recevoir le matelassage hexagonal Q-citura caractéristique, tandis que les accents intérieurs se coordonnent avec la couleur extérieure sélectionnée par le client. Cette liberté de configuration permet à chaque propriétaire de créer une combinaison unique reflétant ses préférences personnelles.

Une gamme qui s'étoffe progressivement

L'année s'annonce riche en déclinaisons pour la Temerario. Outre cette version Tettonero et la variante Super Trofeo déjà officialisée, des rumeurs persistantes évoquent une possible version Sterrato à vocation tout-terrain. Des prototypes d'une variante cabriolet ont également été aperçus en phase de tests, suggérant un élargissement prochain de la famille.

Contrairement à certaines éditions limitées numérotées, la configuration Tettonero reste accessible dans la gamme régulière. Les acheteurs peuvent commander cette livrée bicolore tout en profitant de l'intégralité du menu de personnalisation standard, sans restriction ni supplément lié à une série spéciale. Cette approche permet à Lamborghini de proposer une exclusivité visuelle sans créer artificiellement de rareté, laissant au client la maîtrise totale de la configuration finale de son supercar hybride de 907 chevaux.