BYD Shark : le pick-up hybride de 436 chevaux d...

Par Sarah Wagner / 25 novembre 2026 à 23:22 · 3 min de lecture

BYD lance le Shark, un pick-up hybride rechargeable de 436 chevaux avec 90 km d'autonomie électrique et la plus grosse batterie du segment pour 50 240 euros.

Le constructeur chinois BYD poursuit son offensive sur le marché européen avec un nouveau modèle surprenant : le Shark, un pick-up hybride rechargeable qui bouscule les codes du segment avec des arguments techniques impressionnants et un tarif agressif. Disponible dès maintenant dans le réseau de concessionnaires BYD, ce véhicule vient concurrencer directement les Ford Ranger et Toyota Hilux.

Une motorisation hybride musclée de 436 chevaux

Le BYD Shark mise sur la technologie hybride rechargeable DMO (Dual Mode Off-road) qui combine trois moteurs pour une puissance totale de 436 chevaux et un couple maximal de 650 Nm. Cette architecture repose sur un moteur thermique essence turbo de 1,5 litre et quatre cylindres développant 150 chevaux et 240 Nm, fonctionnant principalement comme générateur pour alimenter les moteurs électriques et recharger la batterie.

Côté électrique, deux moteurs assurent la propulsion : un bloc avant de 231 chevaux (170 kW) délivrant 310 Nm, et un moteur arrière de 204 chevaux (150 kW) pour 340 Nm. Cette configuration en transmission intégrale permanente permet au Shark d'afficher des performances dignes d'un SUV sportif avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,7 secondes, un chrono exceptionnel pour un pick-up de 5,46 mètres.

La plus grosse batterie du segment

L'atout majeur du BYD Shark réside dans sa batterie Blade de 32,2 kWh, que le constructeur présente comme la plus grande capacité du segment des pick-ups en Europe. Cette technologie Cell-to-Chassis (CTC) intègre les cellules directement dans le châssis à longerons et traverses, optimisant l'espace et la rigidité structurelle.

Cette batterie permet au Shark de parcourir 90 kilomètres en mode 100% électrique en cycle mixte, et jusqu'à 110 kilomètres en usage urbain. L'autonomie totale combinée atteint 675 kilomètres, avec des consommations homologuées particulièrement contenues : 3,5 litres aux 100 km en usage pondéré, et 9,6 litres aux 100 km à charge minimale.

Des temps de recharge raisonnables

Pour la recharge, le BYD Shark accepte la charge en courant alternatif triphasé jusqu'à 11 kW, nécessitant 3,2 heures pour passer de 15% à 100%. En charge rapide DC, la puissance maximale de 55 kW permet de récupérer 50% de batterie (de 30% à 80%) en environ 21 minutes.

Une dotation technologique généreuse

À bord de sa double cabine, le Shark affiche une dotation numérique complète avec un combiné d'instrumentation numérique de 10,25 pouces (26 cm), un affichage tête haute et un imposant écran central de 15,6 pouces pour le système d'infodivertissement.

Particularité intéressante pour les professionnels et les amateurs d'outdoor : le pick-up intègre la fonction Vehicle-to-Load (V2L) d'une puissance de 6 kW. Deux prises de courant permettent d'alimenter des outils électriques sur un chantier ou des équipements de camping, transformant le véhicule en véritable générateur mobile.

Sécurité et garantie au rendez-vous

Le BYD Shark a décroché la note maximale de 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP, attestant de son niveau de sécurité élevé malgré sa masse importante. Cette homologation européenne garantit qu'il répond aux standards les plus stricts en matière de protection des occupants.

La garantie constructeur se montre également rassurante avec une couverture de 6 ans ou 150 000 kilomètres pour le véhicule complet, et une garantie étendue de 8 ans ou 250 000 kilomètres spécifiquement pour la batterie Blade, témoignant de la confiance de BYD dans la fiabilité de sa technologie.

Un positionnement tarifaire attractif

Commercialisé en version unique baptisée Design, le BYD Shark affiche un tarif de 50 240 euros TTC (41 521 euros hors taxes). Ce prix le positionne de manière très compétitive face aux pick-ups thermiques haut de gamme et aux rares modèles électrifiés du marché, d'autant plus avec sa dotation complète de série.

Le véhicule est d'ores et déjà disponible chez les concessionnaires BYD en Europe, marquant une nouvelle étape dans la diversification de la gamme du constructeur chinois qui ne se limite plus aux berlines et SUV électriques, mais s'attaque désormais au lucratif segment des véhicules utilitaires légers.