Par Martin Rochard / 25 novembre 2026 à 23:22 · 2 min de lecture

Le chef cuisinier Gordon Ramsay prendra les commandes de Top Gear en 2028, marquant le grand retour de l'émission culte après sa mise en pause fin 2023.

Un retour spectaculaire avec un visage inattendu

BBC Studios vient de créer la surprise en annonçant officiellement que Gordon Ramsay sera le nouveau présentateur principal de Top Gear. Le chef cuisinier britannique mondialement connu pour ses émissions culinaires et son tempérament explosif va ainsi changer de registre pour prendre les commandes de l'une des émissions automobiles les plus emblématiques au monde.

Cette nomination marque le grand retour de Top Gear après une période d'incertitude. L'émission avait été mise en pause fin 2023, suite à l'arrêt de la production fin 2022 provoqué par le grave accident d'Andrew Flintoff lors d'un tournage. Les nouveaux épisodes ne seront diffusés qu'en 2028, laissant le temps à la production de repenser l'émission en profondeur.

Si le choix de Gordon Ramsay peut surprendre, le principal intéressé a tenu à rassurer les fans de l'émission. Il affirme que son amour des voitures ne date pas d'hier et remonte à son enfance. Dans sa déclaration, le chef étoilé a exprimé sa volonté d'insuffler "une énergie fraîche et de l'ambition" au programme, avec l'objectif de conquérir une nouvelle génération de téléspectateurs.

Cette approche pourrait effectivement renouveler l'ADN de Top Gear, qui cherche depuis des années à retrouver la magie de l'ère Clarkson-Hammond-May, sans jamais vraiment y parvenir.

Un casting encore mystérieux

Gordon Ramsay aura la charge de "diriger" une équipe renouvelée de co-présentateurs, mais leurs identités restent pour l'instant secrètes. BBC Studios avait annoncé le retour de Top Gear en août dernier, mais Ed Harvard, directeur du divertissement du studio, avait refusé de "parler des présentateurs" à ce moment-là.

Selon les rumeurs circulant avant l'annonce officielle, le comédien Jimmy Carr aurait été pressenti pour rejoindre l'aventure. Traditionnellement, Top Gear compte trois présentateurs, mais cette nouvelle version pourrait bouleverser le format habituel.

Le tournage débute l'année prochaine

Les caméras commenceront à tourner dès 2025 pour cette émission automobile culte qui a su conquérir des millions de téléspectateurs à travers le monde. Cette longue période de préparation devrait permettre à l'équipe de production de peaufiner son approche et d'éviter les écueils des précédentes tentatives de relance.

Une histoire mouvementée

Top Gear a connu de nombreux rebondissements ces dernières années. Tout a basculé il y a près d'une décennie avec le licenciement de Jeremy Clarkson suite à une altercation avec un producteur. Son départ a entraîné celui de James May, Richard Hammond et Andy Wilman, qui ont lancé ensemble The Grand Tour sur Amazon Prime.

La BBC avait ensuite tenté de remplacer ce trio légendaire par Chris Evans et l'acteur américain Matt LeBlanc, épaulés par plusieurs co-présentateurs dont Chris Harris, Eddie Jordan, Sabine Schmitz et Rory Reid. Sans grand succès, Evans ayant rapidement quitté l'émission.

La dernière mouture réunissait Chris Harris, Andrew Flintoff et Paddy McGuinness, mais l'accident de Flintoff a mis un terme brutal à cette configuration. Avec l'arrivée de Gordon Ramsay, Top Gear entre dans une nouvelle ère dont il faudra attendre 2028 pour découvrir le résultat à l'écran.