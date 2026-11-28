Par Laurence Jardin / 28 novembre 2026 à 08:26 · 3 min de lecture

Volkswagen ressuscite la boîte manuelle sur la Golf GTI avec une série limitée à 1976 exemplaires pour célébrer les 50 ans du modèle mythique.

Les amateurs de conduite puriste vont pouvoir pousser un soupir de soulagement. Après avoir supprimé la boîte manuelle de la Golf GTI lors de son restylage en 2024, Volkswagen fait marche arrière et réintroduit la transmission à trois pédales. Mais attention, il s'agit d'une résurrection temporaire et ultra-limitée.

Une série collector pour le 50e anniversaire

Dévoilée au salon de l'Essen en Allemagne, la Golf GTI 1976 célèbre le demi-siècle écoulé depuis le lancement de la première génération du modèle Grand Touring Injection. Le constructeur de Wolfsburg a choisi de produire exactement 1976 exemplaires de cette édition spéciale, chacun arborant une plaque numérotée avec l'inscription "ONE OF 1976".

Les premières livraisons européennes sont programmées pour le premier trimestre 2027. Cette série limitée marque le grand retour de la boîte manuelle à six rapports, faisant de la GTI 1976 la seule version à trois pédales de la gamme actuelle. Et contrairement à d'autres éditions spéciales qui proposent un choix de transmissions, celle-ci est exclusivement disponible avec une boîte mécanique.

Des performances préservées malgré la boîte manuelle

Volkswagen n'a sacrifié aucune puissance pour satisfaire les puristes. Cette GTI 1976 développe 321 chevaux et 380 Nm de couple, soit exactement les mêmes chiffres que la Golf GTI Edition 50, et surtout 25 chevaux de plus que la GTI Clubsport standard. De quoi garantir des performances de haut niveau tout en conservant le plaisir d'une conduite engagée.

Cette édition anniversaire ne se contente pas d'ajouter une boîte manuelle et un badge commémoratif. Le constructeur allemand a soigné les détails esthétiques pour distinguer ce modèle de ses versions plus courantes.

Un design qui rend hommage à l'originale

À l'extérieur, la GTI 1976 se pare d'une bande rouge GTI supplémentaire intégrée au splitter avant, accompagnée de l'inscription GTI 1976. Des graphismes ornent le becquet de toit, tandis que les rétroviseurs extérieurs projettent l'inscription de l'édition spéciale au sol lorsqu'on ouvre les portes. Les logos VW avant et arrière, ainsi que les vitres arrière latérales, reçoivent une finition assombrie.

La voiture repose sur des jantes en alliage de 19 pouces baptisées Queenstown, dont le design s'inspire des modèles GTI classiques. Trois couleurs sont proposées : blanc pur, noir Grenadilla métallisé et rouge Tornado.

L'intérieur célèbre l'héritage GTI

Volkswagen a ressuscité l'un des détails les plus emblématiques de la Golf GTI originale : le pommeau de levier de vitesses en forme de balle de golf. Ce clin d'œil à la première génération ravira les nostalgiques et les amateurs de détails historiques.

L'habitacle bénéficie également de sièges sport avec une sellerie GTI exclusive, de ceintures de sécurité rouges pour les places extérieures, d'une pédale d'accélérateur rouge, de garnitures décoratives en fibre de carbone et de seuils de porte spécifiques. Le volant multifonction est recouvert de tissu ArtVelours.

Un châssis affûté pour la performance

La GTI 1976 est livrée de série avec le système de châssis adaptatif DCC, un différentiel électronique à l'avant emprunté à la Clubsport et une direction progressive. Elle hérite également du profil de conduite Special de la Clubsport, qui optimise le groupe motopropulseur, la direction et la suspension adaptative pour le circuit du Nürburgring Nordschleife.

Un pack Performance encore plus radical

Pour ceux qui recherchent une expérience encore plus sportive, Volkswagen propose un pack Performance GTI en option. Celui-ci comprend un système d'échappement R allégé avec des sorties en titane, des jantes forgées Warmenau de 19 pouces et un châssis performance entièrement revu.

La suspension est abaissée de 5 millimètres par rapport à la configuration Clubsport et de 20 millimètres par rapport à une Golf standard. VW a également rigidifié plusieurs points de fixation de la suspension, modifié les porte-fusées pour augmenter le carrossage à l'avant et recalibré les systèmes de suspension adaptative et de dynamique du véhicule. Des pneus semi-slicks sont même disponibles en option supplémentaire pour les sorties circuit.

Un prix attendu en conséquence

Si Volkswagen n'a pas encore dévoilé les tarifs, cette Golf GTI 1976 devrait afficher un prix nettement supérieur à celui du modèle standard. On peut raisonnablement s'attendre à un montant dépassant celui de la Clubsport à double embrayage, vendue un peu plus de 50 000 euros sur le marché allemand. L'Edition 50 mentionnée précédemment était affichée à 54 540 euros.

Même avec un tarif élevé, obtenir l'un de ces 1976 exemplaires relèvera du défi compte tenu de la production limitée. Cette édition spéciale représente peut-être la dernière opportunité d'acquérir une GTI à trois pédales, alors que la production de la Golf doit être délocalisée au Mexique en 2027, coïncidant probablement avec un second restylage du modèle.