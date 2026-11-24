Le Volkswagen ID. Buzz Beach se transforme en c...

Par Martin Rochard / 24 novembre 2026 à 10:22 · 3 min de lecture

Volkswagen dévoile l'ID. Buzz Beach, une version camping du van électrique avec lit escamotable, autonomie de climatisation de 48 heures et alimentation électrique embarquée.

Volkswagen enrichit sa gamme électrique avec une déclinaison surprenante de son van rétro. L'ID. Buzz Beach transforme le sympathique ludospace familial en véritable camping-car électrique, capable d'accueillir deux personnes pour des escapades en pleine nature.

Un aménagement camping astucieux et modulable

La grande nouveauté de cette version Beach réside dans son équipement spécifiquement pensé pour le camping. Volkswagen a intégré un cadre de lit amovible accompagné d'un matelas pliable sur mesure de 2 mètres de long sur 1,20 mètre de large. Ces dimensions, supérieures à celles d'un petit lit double classique, offrent un espace de couchage confortable pour deux adultes.

L'ingéniosité allemande se manifeste dans la gestion de l'espace. Sur les configurations à cinq places, le cadre de lit se replie intelligemment dans le compartiment à bagages, laissant un volume de rangement en dessous pour les sacs et l'équipement de camping. Les acheteurs optant pour les versions six ou sept places bénéficient d'un agencement différent, avec le matelas et le cadre stockés verticalement derrière la troisième rangée de sièges.

Table et chaises escamotables incluses

Mais l'équipement ne se limite pas au couchage. L'ID. Buzz Beach embarque également une table pliante cachée et des chaises assorties, permettant d'installer un petit coin repas en extérieur sans sacrifier l'espace de chargement. Dans les versions cinq places, ce mobilier se loge sous le faux plancher du coffre, tandis que les configurations plus grandes le rangent verticalement aux côtés du matelas.

Pour parfaire l'ambiance camping, Volkswagen fournit des rideaux occultants et des grilles de ventilation pour les vitres latérales avant, créant ainsi un environnement de sommeil plus agréable et préservant l'intimité des occupants.

L'électrique au service du confort en autonomie

L'ID. Buzz Beach ne se contente pas d'équipements traditionnels. Son système d'infodivertissement intègre un mode "Nuit" accessible via l'écran tactile central, qui exploite la batterie haute tension pour alimenter la climatisation jusqu'à 48 heures sans branchement externe. Cette fonctionnalité permet aux propriétaires de maintenir une température agréable dans l'habitacle pendant tout un week-end sans dépendre d'une borne électrique de camping.

Naturellement, la durée réelle de fonctionnement dépendra des conditions météorologiques et de la consommation énergétique, mais l'objectif est clair : rendre le camping électrique moins dépendant des infrastructures de campings aménagés.

Une centrale électrique mobile

Le van électrique fait également office de générateur mobile grâce à la technologie vehicle-to-load (V2L). Volkswagen inclut de série un adaptateur de prise 230 volts, permettant d'alimenter des appareils du quotidien comme une bouilloire, une machine à café ou même un barbecue électrique. Un connecteur camping optionnel est également proposé pour les utilisateurs recherchant une installation plus dédiée.

Un positionnement malin sur le marché

Avec ce Beach, Volkswagen n'a pas réinventé l'ID. Buzz, mais y ajoute une couche de polyvalence bienvenue. L'aménagement amovible et le mobilier intégré le rendent plus pratique qu'un simple matelas jeté à l'arrière d'un ID. Buzz classique. Le mode climatisation 48 heures et la fonction V2L démontrent comment la batterie d'un véhicule électrique peut servir même à l'arrêt.

Les carnets de commandes s'ouvrent au Royaume-Uni ce mois-ci avec un prix de départ de 65 837 livres (environ 77 000 euros). L'ID. Buzz Beach se positionne ainsi comme une alternative intéressante aux camping-cars conventionnels, avec l'avantage de rester parfaitement utilisable pour les trajets scolaires ou les courses quotidiennes une fois l'équipement de camping rangé.

Personnalisation et succès commercial

Volkswagen propose quelques touches esthétiques supplémentaires, dont une peinture bicolore Blanc Candy et Rouge Cerise, ainsi que des jantes en alliage Stockton de 20 pouces. Cette nouvelle variante Beach rappelle que l'ID. Buzz reste bien vivant sur le marché européen, même si son avenir aux États-Unis demeure incertain après sa mise en pause outre-Atlantique.

L'année 2025 s'est d'ailleurs révélée particulièrement fructueuse pour l'ID. Buzz, avec des ventes doublées à 60 700 unités. Ces chiffres prouvent l'appétit persistant pour une interprétation électrique moderne du mythique Combi original. La version Beach donne aux acheteurs une raison supplémentaire de s'y intéresser, montrant que Volkswagen n'entend pas laisser son van électrique tomber dans l'oubli.

Une prochaine génération est déjà en préparation, avec la promesse d'un prix plus accessible, d'une nouvelle plateforme, de davantage de commandes physiques et d'un style rafraîchi. Il faudra cependant patienter jusqu'à 2030 avant de la découvrir.