Volkswagen ID. UP : le nom de la future citadin...

Par Laurence Jardin / 24 novembre 2026 à 10:23 · 3 min de lecture

Volkswagen dépose le nom ID. UP pour sa citadine électrique d'entrée de gamme attendue fin 2027 à partir de 20 000 euros en Europe.

Volkswagen franchit une nouvelle étape dans sa stratégie électrique avec le dépôt du nom ID. UP. Cette démarche administrative effectuée le 22 octobre 2024 auprès de l'Office européen de la propriété intellectuelle laisse entrevoir l'identité définitive de la citadine électrique accessible tant attendue par le constructeur allemand.

Un nom qui fait écho à l'histoire de Volkswagen

Le choix du patronyme ID. UP n'est pas anodin. Il combine la nomenclature adoptée pour toute la gamme électrique du groupe avec une référence directe à l'ancienne Up, la citadine thermique qui a marqué les esprits. Cette continuité symbolique suggère que Volkswagen souhaite ancrer sa nouvelle proposition dans l'ADN de ses petites voitures urbaines.

Actuellement, les véhicules de pré-production qui circulent sur les chaînes de l'usine portugaise portent le nom de code ID.1. Mais ce dépôt de marque laisse présager que l'appellation commerciale finale sera bel et bien ID. UP, en cohérence avec le concept ID. EVERY1 dévoilé précédemment.

La production validée au Portugal

L'usine Autoeuropa de Palmela, au Portugal, vient de franchir une étape cruciale. Les premiers exemplaires de pré-production sont sortis des chaînes d'assemblage, permettant de valider les outils, les méthodes de fabrication et les cadences. Selon le groupe Volkswagen, ces véhicules ont quitté les lignes de production sans défaut majeur, et l'usine a atteint tous les objectifs fixés pour cette phase de test.

Cette validation intervient bien en amont du lancement prévu au quatrième trimestre 2027. Le site portugais, considéré comme l'un des plus efficaces du groupe, tournera à plein régime avec une capacité de production pouvant atteindre 1 000 véhicules par jour sur trois équipes. L'ID. UP partagera ses lignes d'assemblage avec le T-Roc, offrant une flexibilité précieuse pour ajuster les volumes selon la demande.

Un positionnement tarifaire stratégique

L'objectif commercial est clair : proposer une citadine électrique à moins de 20 000 euros. Ce prix agressif constitue un enjeu majeur pour démocratiser la mobilité électrique et concurrencer frontalement des modèles comme la Dacia Spring ou la Citroën ë-C3 sur le segment des électriques accessibles.

La direction de Volkswagen a souligné que le choix de l'usine de Palmela était déterminant pour atteindre cet objectif tarifaire. L'efficacité du site portugais, qui a produit 240 400 véhicules en 2025 (sa deuxième meilleure année historique), offre les marges de manœuvre nécessaires pour maintenir les coûts sous contrôle.

Une technologie de pointe issue du partenariat Rivian

L'ID. UP marquera également une rupture technologique majeure. Elle sera le premier véhicule de série du groupe Volkswagen à embarquer l'architecture électronique et logicielle développée conjointement avec le constructeur américain Rivian. Cette plateforme nouvelle génération concentre les fonctions du véhicule dans un nombre réduit de calculateurs, simplifiant l'architecture électrique et réduisant les coûts.

Cette architecture moderne permettra également d'ajouter de nouvelles fonctionnalités après l'achat, via des mises à jour logicielles à distance (OTA), à l'image de ce que proposent déjà certains constructeurs premium.

Des dimensions compactes pour la ville

D'après les informations basées sur le concept ID. EVERY1, la future citadine électrique devrait mesurer environ 3,88 mètres de long. Elle se positionnerait ainsi entre l'ancienne Up (3,60 mètres) et l'ID. Polo (4,05 mètres), offrant un gabarit idéal pour évoluer en milieu urbain tout en conservant une habitabilité correcte.

Les premières estimations techniques font état d'une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 37 kWh, d'un moteur électrique de 70 kW et d'une autonomie minimale visée autour de 250 kilomètres. Le coffre afficherait un volume de 305 litres, correct pour ce segment. Volkswagen n'a toutefois pas encore communiqué les spécifications définitives, notamment la capacité utile de la batterie ou la puissance de recharge maximale.

Une stratégie électrique élargie

L'ID. UP s'inscrit dans une offensive plus large de Volkswagen sur le segment électrique. La marque allemande a déjà étendu sa nomenclature ID. à des SUV plus imposants comme l'ID. Tiguan, et prépare également l'ID. Cross, un SUV compact du segment B actuellement au stade de concept proche de la production.

Cette multiplication des modèles électriques témoigne de la volonté du groupe de couvrir l'ensemble des segments avec des véhicules zéro émission, de la citadine abordable aux SUV familiaux. L'enjeu est d'autant plus important que les normes européennes sur les émissions de CO2 se durcissent progressivement, poussant les constructeurs à électrifier rapidement leurs gammes.

Rendez-vous donc fin 2027 pour découvrir si Volkswagen réussira son pari de proposer une citadine électrique accessible, moderne et produite efficacement en Europe. Le succès de ce modèle sera déterminant pour la démocratisation de la mobilité électrique sur le Vieux Continent.