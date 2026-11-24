Par Martin Rochard / 24 novembre 2026 à 10:22 · 4 min de lecture

Audi lance sept modèles en 2027 incluant la RS6 berline et break, un coupé électrique inspiré du Concept C, et la supercar Nuvolari à 700 000 dollars.

Après une année 2026 marquée par un profond remaniement de sa gamme, Audi s'apprête à poursuivre sa transformation en 2027 avec pas moins de sept nouveaux modèles. Entre performances hybrides rechargeables, virage électrique et retour de la supercar, les Quatre Anneaux misent sur une offensive tous azimuts pour reconquérir le terrain face à BMW et Mercedes.

RS6 : le retour triomphal de la berline sportive

L'événement majeur de cette année sera sans conteste le lancement de la nouvelle génération de RS6. Pour la première fois depuis plus de quinze ans, Audi proposera simultanément un break Avant et une berline quatre portes classique. Cette double offre permettra au constructeur d'Ingolstadt d'affronter directement la BMW M5 dans ses deux déclinaisons, berline et Touring.

Les prototypes des deux versions ont déjà été surpris lors de tests, révélant l'adoption d'une motorisation hybride rechargeable. Si le débat persiste sur le choix entre un V8 ou un V6, une certitude demeure : la puissance dépassera les 630 chevaux et 825 Nm de couple déjà impressionnants des RS5 actuelles.

La version berline prendra effectivement la place de la RS7 Sportback dans la gamme. Contrairement à la nouvelle RS5 qui adopte une configuration cinq portes à hayon, la RS6 berline sera une quatre portes traditionnelle avec coffre classique. Les amateurs américains pourront également en profiter, bien que les deux carrosseries ne soient pas confirmées outre-Atlantique.

Un coupé électrique sportif aux gènes Porsche

Après la Nuvolari, Audi présentera la version de production du Concept C dévoilé en septembre 2025. Ce coupé électrique biplace devrait voir le jour en 2027, mais ne représente ni un successeur de la TT, ni celui de la R8 selon le constructeur.

Développé en collaboration avec Porsche, ce modèle exploitera la plateforme électrique conçue pour les futures 718 Boxster et Cayman. Malgré cette base partagée avec Stuttgart, Audi promet une identité distincte et un style unique. L'originalité viendra notamment d'un toit targa à commande électrique, une première pour la marque.

Connu en interne sous le nom de C-Sport, ce véhicule sera initialement proposé en propulsion, avec une possible version à double moteur et transmission intégrale ultérieurement. La production démarrera en 2027 à l'usine de Böllinger Höfe, celle-là même qui fabriquait la R8. Pour séduire les puristes, Audi prévoit des changements de rapports simulés et des sons moteur artificiels.

RS Q5 : enfin une version ultra-sportive du SUV

Jamais Audi n'avait osé créer une version RS de son Q5. Cette lacune sera comblée l'année prochaine. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, les prototypes camouflés se multiplient depuis plusieurs mois sur les routes d'essai. Les indices ne trompent pas : passages de roues élargis, voies plus larges, freins surdimensionnés et sorties d'échappement ovales caractéristiques.

La version Sportback bénéficiera également du traitement RS, offrant ainsi aux clients le choix entre deux silhouettes selon la stratégie désormais classique d'Audi. Sous le capot, on retrouvera le groupe motopropulseur hybride rechargeable de la nouvelle RS5 : un V6 2,9 litres biturbo associé à un moteur électrique, une boîte automatique à huit rapports et la transmission intégrale quattro.

Le poids pourrait toutefois constituer un défi, le break RS5 affichant déjà 2 355 kilogrammes sur la balance.

Q8 : une deuxième génération sauvée in extremis

L'avenir du Q8 semblait incertain sous la direction du PDG Gernot Döllner. Dans une récente interview, ce dernier a révélé : "Quand j'ai rejoint Audi, j'ai été surpris de découvrir qu'aucune décision n'avait été prise concernant un successeur, mais nous avons changé cela."

La deuxième génération pourrait être dévoilée en 2027, même si sa commercialisation n'interviendra probablement qu'en 2028. Le nouveau Q8 conservera son positionnement de SUV coupé à deux rangées, alternative sportive au Q7 plus familial, face aux BMW X6 et Mercedes GLE Coupé.

Les motorisations V6 et V8 seront au programme, avec une version SQ8 très probable, désormais qu'Audi propose la puissance V8 sur les SQ7 et SQ9. Un éventuel RS Q8 reste envisageable, mais trop prématuré pour être confirmé.

Nuvolari : la supercar limitée à 499 exemplaires

Bien que déjà présentée, la Nuvolari n'atteindra les clients qu'en 2027. Malgré une base commune avec la Lamborghini Temerario, Audi insiste sur les différences substantielles qui vont bien au-delà d'un simple rebadgeage.

Les deux supercars partagent l'architecture V8 hybride rechargeable, mais l'Audi se montre plus puissante, plus rapide et affiche une vitesse de pointe supérieure. Elle bénéficie également d'une carrosserie en fibre de carbone et d'une aérodynamique active inspirée de la Formule 1.

Affichée à 700 000 dollars (environ 650 000 euros) aux États-Unis, la Nuvolari sera produite à seulement 499 unités, dont 182 réservées au marché américain. Une version découvrable pourrait suivre, s'inspirant de la future Temerario Spyder, mais pas nécessairement en 2027.

A2 e-tron : le retour électrique d'un nom mythique

Les premières livraisons de l'A2 ressuscitée débuteront le mois prochain, mais le déploiement complet en Europe s'étalera jusqu'en 2027. Cette citadine électrique n'a plus grand-chose en commun avec le modèle original en aluminium, si ce n'est le nom.

Basée sur la Volkswagen ID.3 Neo, l'A2 e-tron remplace les A1 et Q2 comme porte d'entrée de la gamme électrique Audi. Elle proposera quatre niveaux de puissance et trois capacités de batterie pour s'adapter aux budgets et besoins en autonomie variés. La production s'effectue à l'usine mère d'Ingolstadt, en réutilisant les équipements existants pour limiter les investissements.

Q9 : le nouveau vaisseau amiral temporaire

Avec l'arrêt temporaire de l'A8, le Q9 devient le porte-drapeau d'Audi. Cette réponse tardive aux Mercedes GLS et BMW X7 propose d'emblée une version SQ9 musclée, du moins sur certains marchés. En Europe, le lancement se limite initialement au diesel, mais Audi a confirmé l'arrivée prochaine d'un V6 essence et d'une version hybride rechargeable en 2027.

Aux États-Unis, les clients peuvent déjà choisir entre des moteurs V6 et V8 biturbo essence. L'Europe pourrait recevoir le SQ9 à moteur V8, Audi évaluant actuellement cette possibilité.

Malgré son statut de nouveauté, le Q9 arbore déjà l'ancien langage stylistique d'Audi. Les réactions face aux phares divisés et à la calandre imposante restent mitigées. L'intérieur fait néanmoins des efforts en réduisant les plastiques brillants, et un retour à davantage de commandes physiques est promis pour les futurs modèles.