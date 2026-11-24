Par Laurence Jardin / 24 novembre 2026 à 10:21 · 3 min de lecture

Audi dépose un brevet pour des boutons physiques motorisés qui surgissent de derrière l'écran tactile à la demande, combinant interface tactile et commandes mécaniques.

Le constructeur allemand Audi vient de déposer un brevet qui pourrait révolutionner l'ergonomie des habitacles modernes. L'innovation ? Des boutons physiques qui surgissent littéralement de derrière l'écran tactile quand le conducteur en a besoin, avant de disparaître à nouveau dans la console.

Un compromis ingénieux entre tactile et mécanique

Le document déposé auprès de l'office européen des brevets décrit un système motorisé particulièrement astucieux. Une barre équipée de boutons physiques se dissimule sous le bord inférieur de l'écran central. Sur demande, elle pivote pour se positionner juste en dessous de l'écran, offrant un accès direct aux commandes. Une fois l'opération terminée, elle se rétracte pour redevenir invisible et préserver l'esthétique épurée du tableau de bord.

L'écran lui-même reste parfaitement fixe. Seul le panneau de commandes se déplace selon les besoins. Cette conception permet de conserver une interface visuelle claire tout en restaurant le retour tactile tant apprécié des conducteurs.

Trois modes d'activation au choix

Audi a prévu plusieurs façons de faire apparaître ces boutons escamotables :

Automatiquement au démarrage du véhicule

Par commande vocale

Par reconnaissance gestuelle

Cette flexibilité permet à chaque conducteur d'adapter l'interface à ses préférences personnelles. Les passagers n'ont pas à subir ce choix puisque le système répond individuellement aux demandes.

Un jumeau numérique pour conserver toutes les fonctions

L'innovation ne s'arrête pas à la mécanique. Lorsque la barre de boutons reste cachée, toutes ses fonctions demeurent accessibles via un "jumeau numérique" affiché à l'écran. Les commandes virtuelles reproduisent exactement le même agencement que leurs homologues physiques, garantissant une cohérence parfaite de l'interface.

Les conducteurs qui préfèrent le tout-tactile ne perdent donc aucune fonctionnalité. Mieux encore, selon Audi, escamoter les boutons physiques libère de l'espace à l'écran pour des contenus plus généreux. Le brevet illustre cet avantage avec l'exemple d'un lecteur vidéo qui peut s'afficher en plus grand format quand les commandes physiques gèrent les fonctions médias.

Un virage stratégique déjà amorcé

Ce brevet ne tombe pas du ciel. Il s'inscrit dans une tendance plus large qu'Audi assume depuis quelques mois. Le directeur du design de la marque a lui-même critiqué publiquement l'obsession de l'industrie automobile pour les écrans, qu'il considère comme de la technologie pour la technologie, sans réelle valeur ajoutée pour l'utilisateur.

La nouvelle Audi A2 E-Tron, déjà commercialisée, illustre parfaitement ce retour aux sources. Le modèle électrique réintroduit un véritable bouton rotatif pour le volume, quatre interrupteurs classiques pour les vitres, et une molette physique pour commander les essuie-glaces. Des équipements que beaucoup pensaient définitivement relégués au passé.

Des modèles récents encore entièrement tactiles

Paradoxalement, Audi continue de commercialiser des véhicules ultraconnectés avec interfaces exclusivement tactiles. Les futurs Q7 et SQ7 prévus pour 2027 embarqueront une configuration multi-écrans sans aucune commande physique pour la climatisation ou les aérations. Le Q9 suit la même philosophie avec une dalle centrale de 36,8 cm, un cockpit virtuel de 31,2 cm et un écran passager de même dimension, toutes les commandes d'orientation d'air passant par l'interface tactile.

C'est précisément ce fossé entre design épuré et ergonomie pratique que le système de boutons escamotables entend combler.

La question de la fiabilité

Cette solution technique soulève néanmoins une interrogation légitime : la durabilité. Un mécanisme motorisé dissimulé derrière un écran ajoute inévitablement des pièces mobiles susceptibles de s'user ou de tomber en panne. Un panneau de boutons traditionnels, fixe et robuste, ne présente pas ces vulnérabilités potentielles.

Les propriétaires habitués à la simplicité mécanique pourraient s'inquiéter des coûts de réparation d'un tel système en cas de défaillance, surtout après l'expiration de la garantie constructeur.

Pour l'instant, ce système reste au stade de brevet. Audi n'a communiqué aucun calendrier de production ni identifié de modèle spécifique qui recevrait cet équipement. Le dépôt de brevet protège l'innovation sans garantir sa commercialisation effective.

Néanmoins, avec l'A2 E-Tron qui marque déjà un premier pas vers le retour des commandes physiques, et les déclarations publiques du constructeur sur cette orientation, il semble probable que cette technologie trouve sa place dans un futur modèle de série. Reste à savoir si Audi osera franchir le pas d'intégrer un mécanisme aussi sophistiqué dans ses véhicules de grande diffusion.