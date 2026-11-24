Par Laurence Jardin / 24 novembre 2026 à 10:21 · 3 min de lecture

Audi lance une application connectée permettant de gérer emails et réunions Teams par commande vocale dans sept modèles dès 2026 en Europe.

Audi franchit un nouveau cap dans la connectivité automobile en transformant ses véhicules en véritables bureaux mobiles. Le constructeur d'Ingolstadt vient d'annoncer l'arrivée d'une application inédite qui permet de gérer ses emails Outlook et ses réunions Teams entièrement par commande vocale, sans jamais quitter la route des yeux.

Un assistant virtuel taillé pour les professionnels nomades

Développée en partenariat avec Cerence AI et Microsoft, cette nouvelle application connectée marque une première dans l'industrie automobile. Audi devient ainsi le premier constructeur à proposer un agent de travail mobile alimenté par l'intelligence artificielle, spécifiquement conçu pour la suite Microsoft 365.

Contrairement aux assistants vocaux classiques déjà présents dans de nombreux véhicules, celui-ci ne se contente pas de répondre à des questions générales ou de gérer la navigation. Il offre un accès complet aux outils de productivité professionnels, pensé pour les conducteurs qui doivent jongler entre déplacements et obligations professionnelles.

Des fonctionnalités pensées pour la route

L'application permet d'accomplir plusieurs tâches essentielles sans toucher l'écran du système d'infodivertissement :

Rédiger et envoyer des emails par dictée vocale

Écouter les messages entrants et les conversations Teams

Planifier des rendez-vous dans le calendrier

Rejoindre une réunion Teams en cours de route

Obtenir un briefing vocal complet de sa journée de travail avant de démarrer

Cette dernière fonctionnalité s'avère particulièrement pratique : avant même de prendre la route, le conducteur peut demander un résumé de son agenda et des messages en attente, lui permettant d'anticiper sa journée.

Sécurité et confidentialité au cœur du système

Face aux inquiétudes légitimes des services informatiques des entreprises concernant la circulation de données professionnelles sensibles dans un système d'infodivertissement, Audi et ses partenaires ont mis l'accent sur la sécurité.

L'application s'intègre directement avec Microsoft Intune, Entra et Purview, les outils de référence pour la gestion des identités, des appareils et de la conformité dans les environnements professionnels. Le chiffrement et les contrôles de politique garantissent que les données restent protégées selon les standards des entreprises.

Une disponibilité européenne étendue

L'application sera proposée sur une large gamme de modèles à partir de l'année-modèle 2026. Sept véhicules sont concernés : l'A5, le Q5, l'A6, l'A6 E-Tron, le Q6 E-Tron, le Q7 et le Q9. Cette sélection couvre aussi bien les berlines que les SUV électriques et thermiques de la marque.

Le déploiement touchera 28 pays européens, incluant tous les grands marchés comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ainsi que des marchés plus modestes comme l'Islande, le Liechtenstein ou le Monténégro. À noter que les États-Unis ne figurent pas dans cette première vague de lancement.

Un déploiement linguistique progressif

Au moment du lancement, l'assistant vocal fonctionnera en allemand et en anglais. Mais Audi prévoit d'ajouter rapidement six langues supplémentaires : le français, l'italien, l'espagnol, le néerlandais, le danois et le polonais. Les conducteurs français pourront donc profiter pleinement de cette innovation dans leur langue maternelle.

Les clients pourront accéder à cette application de deux manières. Soit elle sera incluse dans le pack MMI experience pro proposé à la commande du véhicule, soit elle pourra être achetée après la livraison via le Function Store d'Audi, puis installée depuis l'Application Store intégré au système d'infodivertissement.

Cette approche modulaire s'inscrit dans la stratégie d'Audi de proposer des fonctionnalités évolutives, permettant aux propriétaires d'enrichir les capacités de leur véhicule même après l'achat initial.

Un positionnement unique face à la concurrence

Si d'autres constructeurs comme General Motors ont développé des assistants vocaux intelligents, l'approche d'Audi se distingue par son intégration poussée avec l'écosystème professionnel de Microsoft. Plutôt que de proposer un assistant généraliste, la marque cible directement les professionnels équipés de Microsoft 365, un public considérable en Europe.

Cette innovation témoigne de l'évolution du véhicule moderne, qui devient un espace de vie à part entière où travail et déplacements peuvent coexister en toute sécurité, à condition que l'attention du conducteur reste prioritairement focalisée sur la route.