Mate Rimac raconte son bras de fer avec Volkswagen pour sauver Bugatti de l'électrique
Par Martin Rochard · 3 min de lecture
Sommaire
- L'homme de l'électrique qui a sauvé le V16 de Bugatti
- Un projet de SUV électrique qui ne tenait pas la route
- De prestataire à propriétaire : un virage inattendu
- Un combat pour préserver l'âme de Bugatti
- Le compromis hybride et le pari du V16
- Un moteur développé sur fonds propres
- La Tourbillon : une validation éclatante
L'homme de l'électrique qui a sauvé le V16 de Bugatti
L'histoire pourrait sembler paradoxale : Mate Rimac, l'entrepreneur croate qui a bâti sa réputation sur les hypercars électriques avec la Nevera, est celui qui a empêché Bugatti de basculer dans le tout-électrique. Dans une interview accordée à Classic Driver, le patron de Rimac Automobili revient sur les coulisses mouvementées de la reprise de la marque française et les affrontements qui ont façonné l'avenir de Bugatti.
Un projet de SUV électrique qui ne tenait pas la route
Revenons en 2020. Le groupe Volkswagen cherche un successeur à la mythique Chiron et l'idée sur la table laisse pantois : un SUV électrique à quatre places. À cette époque, l'électrification bat son plein et tous les constructeurs se précipitent pour convertir leurs gammes. Rimac Automobili est sollicité pour développer le groupe motopropulseur électrique, en adaptant la technologie de la Nevera à ce projet de SUV surélevé.
Mais Mate Rimac se rend rapidement compte que le projet est techniquement et financièrement problématique. Les ingénieurs ne peuvent pas simplement emprunter une plateforme existante, ce qui aurait nécessité des milliards d'euros pour développer une architecture dédiée. Le modèle économique ne tient pas debout et le projet s'enlise, sans jamais recevoir l'approbation de la direction allemande.
De prestataire à propriétaire : un virage inattendu
Face à l'impasse sur le successeur de la Chiron, Rimac propose une solution audacieuse : que son entreprise développe et construise entièrement le véhicule, laissant au groupe Volkswagen le soin de le commercialiser. C'est alors qu'un cadre du groupe allemand lui lance : "Pourquoi ne reprenez-vous pas simplement l'entreprise ?"
Rimac pense d'abord à une plaisanterie et n'en parle même pas à son retour en Croatie. Quelques mois plus tard, le même dirigeant le rappelle pour savoir pourquoi il n'a pas donné suite. L'entrepreneur croate réalise alors que l'offre est sérieuse. S'ensuivent deux ans et demi d'intenses négociations.
Un combat pour préserver l'âme de Bugatti
Lorsque les discussions portent sur l'orientation technique de la future hypercar, les cadres de Volkswagen et de Porsche sont catégoriques : le prochain modèle doit être entièrement électrique. Une position logique sur le papier, puisque Rimac a justement fondé son entreprise sur l'électrique et développé deux hypercars à batteries.
Pourtant, le Croate s'y oppose frontalement : "Je suis entré dans un énorme conflit avec eux parce que je pensais que c'était une erreur pour Bugatti. J'ai donc dit : 'Non, je ne veux pas faire une Bugatti électrique.'" Une position surprenante venant de celui qui a créé l'une des voitures électriques les plus rapides au monde.
Le compromis hybride et le pari du V16
Le groupe Volkswagen finit par accepter une solution hybride, mais un nouveau désaccord émerge. Le compromis proposé implique de réutiliser la plateforme de la Chiron pour limiter les coûts. Cette solution aurait imposé des contraintes d'intégration pour loger la batterie, aboutissant selon Rimac à un produit dénaturé.
Un moteur développé sur fonds propres
Avant même la finalisation de la transaction avec Volkswagen, Rimac prend une décision audacieuse : il finance de sa poche le motoriste britannique Cosworth pour démarrer le développement d'un nouveau moteur thermique. Pour valider le concept, les ingénieurs construisent un prototype quatre cylindres représentant un quart du futur V16, conservant la même chambre de combustion et la conception de culasse identiques.
Ce prototype permet d'évaluer les performances, les émissions, les coûts et les délais de développement. Les résultats confortent l'approche du V16 et donnent à Rimac les arguments nécessaires pour convaincre toutes les parties prenantes.
La Tourbillon : une validation éclatante
Le résultat de cette bataille : la Bugatti Tourbillon, équipée d'un moteur V16 atmosphérique de 8,3 litres associé à une motorisation hybride. Six ans après le début du développement, Mate Rimac estime que sa décision était la bonne. La preuve : Bugatti a vendu l'intégralité de la production prévue de la Tourbillon.
L'ironie de cette histoire est savoureuse : l'homme qui a construit l'une des voitures électriques les plus rapides au monde est aussi celui qui a convaincu le groupe Volkswagen que sa marque la plus prestigieuse ne devait pas passer au tout-électrique. Le V16 de la Tourbillon constitue aujourd'hui un argument particulièrement convaincant qu'il avait raison.
Cette saga illustre parfaitement les tensions actuelles dans l'industrie automobile entre électrification à marche forcée et préservation de l'identité des marques de prestige. Pour Bugatti, le pari d'un V16 hybride semble avoir été le bon choix, respectant l'héritage de la marque tout en s'inscrivant dans une certaine modernité.
Questions fréquentes
Pourquoi Volkswagen voulait-il faire un SUV électrique Bugatti ?
Vers 2020, en pleine vague d'électrification, le groupe Volkswagen envisageait de remplacer la Chiron par un SUV électrique quatre places. L'idée était de capitaliser sur l'engouement pour les véhicules électriques et d'utiliser la technologie de Rimac.
Comment Mate Rimac a-t-il pris le contrôle de Bugatti ?
Après l'échec du projet de SUV électrique, Rimac a proposé de développer lui-même le successeur de la Chiron. Un dirigeant de Volkswagen lui a alors suggéré de reprendre directement la marque. Après deux ans et demi de négociations, Rimac a finalement pris les rênes de Bugatti.
Pourquoi Rimac a-t-il refusé une Bugatti 100% électrique ?
Malgré sa réputation dans l'électrique avec la Nevera, Rimac estimait qu'une motorisation uniquement électrique ne correspondait pas à l'ADN de Bugatti. Il craignait également les compromis techniques nécessaires pour intégrer les batteries sur la plateforme existante.
Qu'est-ce que la Bugatti Tourbillon ?
C'est l'hypercar qui a remplacé la Chiron, dotée d'un moteur V16 atmosphérique de 8,3 litres associé à une motorisation hybride. Le développement a duré six ans et tous les exemplaires prévus sont déjà vendus.
Rimac a-t-il financé le développement du V16 lui-même ?
Oui, avant même la finalisation de la transaction avec Volkswagen, Rimac a payé de sa poche le motoriste Cosworth pour commencer les travaux sur le nouveau moteur thermique, prouvant ainsi son engagement dans le projet.