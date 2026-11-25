Le fondateur de Rimac révèle comment il s'est opposé à Volkswagen qui voulait transformer Bugatti en marque électrique avec un SUV à quatre places.

L'homme de l'électrique qui a sauvé le V16 de Bugatti

L'histoire pourrait sembler paradoxale : Mate Rimac, l'entrepreneur croate qui a bâti sa réputation sur les hypercars électriques avec la Nevera, est celui qui a empêché Bugatti de basculer dans le tout-électrique. Dans une interview accordée à Classic Driver, le patron de Rimac Automobili revient sur les coulisses mouvementées de la reprise de la marque française et les affrontements qui ont façonné l'avenir de Bugatti.

Un projet de SUV électrique qui ne tenait pas la route

Revenons en 2020. Le groupe Volkswagen cherche un successeur à la mythique Chiron et l'idée sur la table laisse pantois : un SUV électrique à quatre places. À cette époque, l'électrification bat son plein et tous les constructeurs se précipitent pour convertir leurs gammes. Rimac Automobili est sollicité pour développer le groupe motopropulseur électrique, en adaptant la technologie de la Nevera à ce projet de SUV surélevé.

Mais Mate Rimac se rend rapidement compte que le projet est techniquement et financièrement problématique. Les ingénieurs ne peuvent pas simplement emprunter une plateforme existante, ce qui aurait nécessité des milliards d'euros pour développer une architecture dédiée. Le modèle économique ne tient pas debout et le projet s'enlise, sans jamais recevoir l'approbation de la direction allemande.

De prestataire à propriétaire : un virage inattendu

Face à l'impasse sur le successeur de la Chiron, Rimac propose une solution audacieuse : que son entreprise développe et construise entièrement le véhicule, laissant au groupe Volkswagen le soin de le commercialiser. C'est alors qu'un cadre du groupe allemand lui lance : "Pourquoi ne reprenez-vous pas simplement l'entreprise ?"

Rimac pense d'abord à une plaisanterie et n'en parle même pas à son retour en Croatie. Quelques mois plus tard, le même dirigeant le rappelle pour savoir pourquoi il n'a pas donné suite. L'entrepreneur croate réalise alors que l'offre est sérieuse. S'ensuivent deux ans et demi d'intenses négociations.

Un combat pour préserver l'âme de Bugatti

Lorsque les discussions portent sur l'orientation technique de la future hypercar, les cadres de Volkswagen et de Porsche sont catégoriques : le prochain modèle doit être entièrement électrique. Une position logique sur le papier, puisque Rimac a justement fondé son entreprise sur l'électrique et développé deux hypercars à batteries.

Pourtant, le Croate s'y oppose frontalement : "Je suis entré dans un énorme conflit avec eux parce que je pensais que c'était une erreur pour Bugatti. J'ai donc dit : 'Non, je ne veux pas faire une Bugatti électrique.'" Une position surprenante venant de celui qui a créé l'une des voitures électriques les plus rapides au monde.

Le compromis hybride et le pari du V16

Le groupe Volkswagen finit par accepter une solution hybride, mais un nouveau désaccord émerge. Le compromis proposé implique de réutiliser la plateforme de la Chiron pour limiter les coûts. Cette solution aurait imposé des contraintes d'intégration pour loger la batterie, aboutissant selon Rimac à un produit dénaturé.

Un moteur développé sur fonds propres

Avant même la finalisation de la transaction avec Volkswagen, Rimac prend une décision audacieuse : il finance de sa poche le motoriste britannique Cosworth pour démarrer le développement d'un nouveau moteur thermique. Pour valider le concept, les ingénieurs construisent un prototype quatre cylindres représentant un quart du futur V16, conservant la même chambre de combustion et la conception de culasse identiques.

Ce prototype permet d'évaluer les performances, les émissions, les coûts et les délais de développement. Les résultats confortent l'approche du V16 et donnent à Rimac les arguments nécessaires pour convaincre toutes les parties prenantes.

La Tourbillon : une validation éclatante

Le résultat de cette bataille : la Bugatti Tourbillon, équipée d'un moteur V16 atmosphérique de 8,3 litres associé à une motorisation hybride. Six ans après le début du développement, Mate Rimac estime que sa décision était la bonne. La preuve : Bugatti a vendu l'intégralité de la production prévue de la Tourbillon.

L'ironie de cette histoire est savoureuse : l'homme qui a construit l'une des voitures électriques les plus rapides au monde est aussi celui qui a convaincu le groupe Volkswagen que sa marque la plus prestigieuse ne devait pas passer au tout-électrique. Le V16 de la Tourbillon constitue aujourd'hui un argument particulièrement convaincant qu'il avait raison.

Cette saga illustre parfaitement les tensions actuelles dans l'industrie automobile entre électrification à marche forcée et préservation de l'identité des marques de prestige. Pour Bugatti, le pari d'un V16 hybride semble avoir été le bon choix, respectant l'héritage de la marque tout en s'inscrivant dans une certaine modernité.