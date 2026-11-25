Bentley Bentayga tout-terrain : le SUV de luxe ...

Par Sarah Wagner / 25 novembre 2026 à 23:23 · 3 min de lecture

Bentley confirme qu'une version tout-terrain radicale du Bentayga arrivera prochainement, après la réaction positive au concept X présenté en janvier.

Bentley franchit un cap dans sa stratégie produit. Après avoir surpris le monde automobile en janvier dernier avec son concept Bentayga X, le constructeur britannique confirme désormais ses intentions : une version tout-terrain radicale du Bentayga verra bel et bien le jour.

Des déclarations qui valent confirmation

Frank-Steffen Walliser, le PDG de Bentley, ne pouvait être plus clair dans ses déclarations. Interrogé sur l'avenir du concept X, il a déclaré que le projet était « à l'horizon » et que « le temps nous dira quand il sera prêt ». Dans le langage feutré des dirigeants automobiles, c'est pratiquement une annonce officielle.

Ce qui a visiblement changé la donne, c'est l'accueil réservé au concept. Walliser confie avoir été « vraiment très surpris positivement » par les réactions, tant en interne qu'auprès du public et des médias spécialisés. Cette validation inattendue a manifestement pesé dans la balance pour faire passer le projet du statut d'exercice de style à celui de véhicule de série.

Un concept aux capacités impressionnantes

Le Bentayga X concept présenté lors du FAT Ice Race en Autriche n'était pas qu'une simple opération de communication. Basé sur le Bentayga Speed et son imposant W12 biturbo de 641 chevaux, il affichait des modifications substantielles :

Garde au sol portée à plus de 30 centimètres

Voies élargies de près de 13 centimètres

Hauteur de caisse augmentée de plus de 5 centimètres

Capacité de franchissement d'eau atteignant 55 centimètres

Jantes forgées de 22 pouces chaussées de pneus tout-terrain

Ces chiffres placent ce Bentayga baroudeur dans une catégorie à part, bien au-delà des capacités tout-terrain habituelles d'un SUV de luxe. C'est une déclaration d'intention claire : Bentley veut proposer un véhicule capable d'aller vraiment partout, sans sacrifier le raffinement qui fait sa réputation.

Un lancement programmé avec la nouvelle génération

La stratégie de Bentley se précise. Le Bentayga actuel, commercialisé depuis 2016, approche de son renouvellement. Walliser a confirmé qu'un restylage majeur était en préparation, sans toutefois préciser de calendrier. C'est logiquement avec cette nouvelle génération que la version tout-terrain devrait faire ses débuts.

Cette approche est sensée : plutôt que de greffer des modifications sur une plateforme vieillissante, Bentley préfère intégrer les capacités franchissement dès la conception de la nouvelle architecture. Les ingénieurs pourront ainsi optimiser la structure, les suspensions et les systèmes électroniques pour répondre aux exigences spécifiques d'un usage tout-terrain.

Thermique assumé dans un monde qui s'électrifie

Bentley ne cache pas sa stratégie à deux vitesses. Alors que le constructeur prépare son premier SUV électrique, le Torcal prévu pour 2028 et déjà épuisé jusqu'à cette date, le Bentayga continuera sa carrière avec des motorisations thermiques. Cette version tout-terrain s'inscrit résolument dans cette lignée essence.

Le positionnement est clair : offrir aux clients fortunés le choix entre un SUV électrique pour l'usage quotidien et urbain, et un modèle thermique baroudeur pour les escapades et l'aventure. Un pari qui répond aux attentes d'une clientèle fortunée ne voulant pas choisir entre performances et autonomie lors de longues expéditions.

Du concept à la série : les adaptations nécessaires

Reste à savoir dans quelle mesure le concept sera fidèlement reproduit. Les hauteurs de caisse, débattements de suspension et capacités de franchissement affichés sur un show-car doivent toujours être revus à la baisse pour répondre aux normes d'homologation, aux tests de collision et aux régulations sur les émissions.

Le nom même reste incertain : Bentley conservera-t-il l'appellation X ou optera-t-il pour une dénomination différente ? Aucune information n'a filtré sur les niveaux de finition, les options spécifiques ou les tarifs envisagés. Une chose est sûre : ce Bentayga baroudeur viendra enrichir une gamme SUV premium déjà bien fournie, face à des concurrents comme Range Rover qui dominent ce segment du luxe tout-terrain.

Pour les amateurs français de SUV de prestige capables de quitter les sentiers battus, l'attente risque d'être longue mais prometteuse. Bentley prouve une fois de plus sa capacité à réinventer le luxe automobile, cette fois-ci en territoire accidenté.