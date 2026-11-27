Par Luc Morandini / 27 novembre 2026 à 12:16 · 3 min de lecture

Volvo Cars déploie ses premiers robots humanoïdes Aeon dans son usine de Gand en Belgique pour assister les ouvriers sur les tâches physiques les plus exigeantes.

L'industrie automobile franchit une nouvelle étape dans l'automatisation de ses chaînes de production. Volvo Cars vient d'introduire ses premiers robots humanoïdes sur le sol de son usine de Gand, en Belgique, marquant un tournant dans la stratégie industrielle du constructeur suédois.

Des robots humanoïdes qui apprennent par imitation

Les robots Aeon, développés par la division robotique de Hexagon, font leur entrée dans l'univers automobile européen. Leur mission initiale semble modeste : placer des composants dans deux fixations avec une précision suffisante pour satisfaire un formateur humain. Mais derrière cette tâche apparemment simple se cache une technologie sophistiquée d'apprentissage par imitation.

Ces machines observent les gestes des employés et les reproduisent, s'intégrant progressivement aux équipes et aux systèmes d'automatisation déjà en place. Une méthode d'apprentissage qui permet une adaptation progressive et contrôlée aux réalités du terrain industriel.

Caractéristiques techniques des robots Aeon

Le robot Aeon présente des caractéristiques physiques bien précises, adaptées à l'environnement industriel :

Hauteur : 1,65 mètre

Poids : 60 kilogrammes

Vitesse de déplacement : jusqu'à 2,4 mètres par seconde sur roues (équivalent d'un jogging léger)

Capacité de charge : jusqu'à 10 kilogrammes

Équipement : caméras et capteurs pour analyser l'environnement et manipuler des pièces avec précision

Contrairement aux concepts de robots bipèdes, Aeon se déplace sur roues, privilégiant l'efficacité à l'imitation parfaite de la démarche humaine. Un choix pragmatique qui favorise la stabilité et la rapidité.

Pourquoi une forme humanoïde dans l'automobile ?

Magnus Nilsson, directeur de la production chez Volvo Cars, explique cette orientation : "Le design humanoïde d'Aeon signifie qu'il peut s'intégrer dans notre production telle qu'elle existe aujourd'hui, aux côtés de nos équipes et de notre automatisation existante."

Les bras robotiques fixes dominent les chaînes de production automobile depuis des décennies. Ils excellent dans les tâches répétitives et stables, mais restent prisonniers de leur emplacement. Ils ne peuvent ni se déplacer dans des espaces partagés conçus pour les humains, ni s'adapter à des tâches qui varient d'une équipe à l'autre.

C'est précisément cette lacune que les robots humanoïdes comme Aeon sont destinés à combler. Leur objectif : prendre en charge les travaux les plus physiquement exigeants et améliorer l'ergonomie pour les employés humains.

Un déploiement progressif et maîtrisé

Volvo Cars adopte une approche prudente et méthodique. Le constructeur a conçu ce déploiement pour démarrer à petite échelle, avec une extension uniquement après validation de chaque étape sur le sol de production réel.

Pour l'instant, l'usine de Gand se trouve en phase de formation et de validation. Aucun robot n'effectue encore de travail de production autonome. Les prochaines étapes prévues incluent des tâches plus complexes : manipulation de pièces multiples, déplacements autonomes dans les zones de production, et interaction avec les systèmes automatisés de l'usine.

Calendrier précis jusqu'en 2027

Contrairement à de nombreuses annonces dans le domaine de la robotique humanoïde qui restent vagues, Volvo fournit un calendrier concret. Une phase pilote intégrant davantage d'unités Aeon pour une gamme élargie de tâches est prévue pour le premier semestre 2027. L'objectif d'utilisation en production réelle est fixé à mi-2027, avec des robots effectuant des tâches assignées sur la ligne, sans supervision constante.

Arnaud Robert, président de Hexagon Robotics, souligne l'importance de cette collaboration : "L'objectif de la robotique humanoïde est d'apporter une valeur commerciale à nos clients. Travailler en étroite collaboration avec les équipes de Volvo Cars nous permet de nous assurer qu'Aeon effectue des tâches réelles qui soutiennent leur processus de fabrication."

Une tendance qui dépasse Volvo

Le constructeur suédois n'est pas isolé dans cette démarche. D'autres constructeurs automobiles explorent des approches similaires, associant automatisation fixe et machines flexibles pour gérer les tâches qu'aucune des deux ne maîtrise bien seule. BMW, Tesla et d'autres acteurs du secteur expérimentent également leurs propres solutions robotiques humanoïdes.

Le respect du calendrier annoncé dépendra de la rapidité avec laquelle Aeon franchira les étapes plus complexes qui l'attendent. La manipulation de pièces multiples, la navigation autonome sur le sol de l'usine et l'intégration aux systèmes automatisés représentent chacun des défis bien plus importants que le simple placement de composants dans une fixation.

L'usine de Gand devient ainsi un laboratoire industriel grandeur nature, testant une technologie qui pourrait redéfinir l'organisation des chaînes de production automobile en Europe dans les années à venir.