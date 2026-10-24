Volvo prépare un SUV électrique abordable pour l'Europe en 2027

Par Martin Rochard / 24 octobre 2026 à 09:09 · 3 min de lecture

Volvo lancera en 2027 un SUV électrique plus accessible que l'EX60, ciblant le segment européen très prisé des véhicules compacts sur plateforme SPA3.

Volvo accélère son offensive électrique européenne

Le constructeur suédois Volvo prépare une offensive d'envergure sur le marché européen des véhicules électriques. Après le lancement de l'EX60, prévu pour entamer ses livraisons cet été, la marque aux origines scandinaves s'apprête à dévoiler un second modèle électrique basé sur sa toute nouvelle plateforme SPA3. L'arrivée de ce véhicule est programmée pour 2027 et marque une étape décisive dans la stratégie d'électrification du groupe.

Contrairement à l'EX60 qui se positionne sur le segment premium avec des tarifs oscillant entre 60 000 et 73 000 euros, ce nouveau venu ciblera délibérément un segment de marché plus accessible et à plus gros volumes. Cette approche répond à une volonté claire de démocratiser l'accès aux véhicules électriques Volvo auprès d'une clientèle européenne plus large.

Un SUV compact pour conquérir le cœur du marché européen

Bien que Volvo reste discret sur les spécifications précises de ce futur modèle, les indices fournis par le constructeur pointent vers un SUV compact destiné au segment C, le plus prisé du marché automobile européen. Cette catégorie représente actuellement le fer de lance des ventes sur le Vieux Continent, où les SUV dominent largement les préférences des acheteurs.

Volvo dispose actuellement du XC40 sur ce segment, un modèle lancé il y a près d'une décennie et récemment restylé. Malgré son âge, le XC40 demeure le deuxième modèle le plus vendu de la gamme Volvo, juste derrière le XC60. Disponible en versions essence et électrique, ce véhicule illustre l'importance stratégique de cette catégorie pour le constructeur.

Un remplaçant probable pour l'EX40 électrique

Les observateurs du secteur automobile s'accordent à penser que ce nouveau modèle SPA3 pourrait venir se substituer à l'EX40 électrique actuel, commercialisé à partir de 46 000 euros. Dans ce scénario, le XC40 thermique continuerait d'être proposé sur la plateforme CMA existante, offrant ainsi une alternative aux automobilistes encore réticents à franchir le cap de l'électrique.

Une stratégie de développement régionalisée

Ce nouveau véhicule électrique s'inscrit dans une stratégie de développement produit désormais régionalisée chez Volvo. Le constructeur suédois a décidé d'adapter ses gammes aux spécificités de chaque grand marché mondial, une approche qui contraste avec la tendance historique aux plateformes globales.

Concrètement, Volvo travaille simultanément sur plusieurs fronts :

Des modèles électriques sur plateforme SPA3 spécifiquement conçus pour l'Europe

Un SUV premium basé sur la plateforme SPA2 du XC90 destiné au marché américain

Six modèles développés spécifiquement pour la Chine, utilisant l'architecture modulaire du groupe Geely, maison-mère de Volvo

Cette diversification géographique fait partie d'un plan ambitieux prévoyant le lancement de 13 nouveaux modèles d'ici 2030 à l'échelle mondiale.

Les atouts technologiques de la plateforme SPA3

La plateforme SPA3 représente un bond technologique significatif par rapport à la génération SPA2 précédente. Volvo a investi massivement dans cette nouvelle architecture qui constitue la pierre angulaire de son avenir électrique européen.

Une flexibilité remarquable

L'un des avantages majeurs de la SPA3 réside dans sa flexibilité d'utilisation exceptionnelle. Cette plateforme peut accueillir des véhicules dont la longueur varie de 4,2 mètres (dimension de l'EX30) jusqu'à 5 mètres (taille de l'EX90). Cette polyvalence permet à Volvo de décliner une gamme complète sans multiplier les investissements en recherche et développement.

L'ingénierie de la SPA3 autorise également une grande souplesse dans l'agencement des cellules de batterie au sein du plancher. Cette modularité facilite l'adaptation de la plateforme à différentes carrosseries, qu'il s'agisse de SUV, mais potentiellement aussi de berlines ou breaks, segments que Volvo pourrait réinvestir après s'en être progressivement retiré ces dernières années.

Des innovations de rupture

Volvo a intégré à la SPA3 plusieurs innovations technologiques majeures :

Architecture battery-to-body : les cellules de batterie sont directement intégrées à la structure du véhicule, réduisant le poids et optimisant l'espace intérieur

: les cellules de batterie sont directement intégrées à la structure du véhicule, réduisant le poids et optimisant l'espace intérieur Technique du mégacasting : cette méthode de production réduit drastiquement le nombre de pièces individuelles nécessaires à la fabrication

: cette méthode de production réduit drastiquement le nombre de pièces individuelles nécessaires à la fabrication Motorisations électriques nouvelle génération : des chaînes de traction optimisées offrant un meilleur rendement énergétique et des performances dynamiques supérieures

Un enjeu financier crucial pour Volvo

Le lancement de ce second modèle sur plateforme SPA3 revêt une importance capitale sur le plan économique pour Volvo. Le constructeur suédois cherche à amortir rapidement les investissements colossaux engagés pour développer cette nouvelle architecture dédiée aux véhicules électriques.

Cette urgence financière s'explique par un contexte difficile pour la marque, qui a accusé des pertes importantes ces derniers mois. Volvo affiche l'ambition d'atteindre une marge bénéficiaire de 8%, un objectif qui nécessite une montée en volume rapide de ses modèles électriques pour rentabiliser les coûts de développement et de production de la plateforme SPA3.

L'introduction d'un modèle à plus gros volumes, ciblant le cœur du marché européen, constitue donc une stratégie essentielle pour accélérer le retour sur investissement et assurer la viabilité économique de la transition électrique du constructeur scandinave.