Par Luc Morandini / 24 novembre 2026 à 10:22 · 3 min de lecture

Volkswagen dévoile l'ID. Polo GTI Clubsport, un concept électrique radical de 362 chevaux qui rend hommage aux 50 ans de la Golf GTI originale.

Pour célébrer le cinquantième anniversaire de la mythique Golf GTI de 1976, Volkswagen frappe fort avec un concept électrique radical basé sur la plus compacte Polo. L'ID. Polo GTI Clubsport, présentée au salon d'Essen fin novembre, repousse les limites de la sportive électrique avec des modifications spectaculaires.

Une puissance démultipliée pour des performances de référence

Le concept Clubsport bénéficie d'une cure de force impressionnante. Volkswagen a installé un moteur électrique développant 362 chevaux et 550 Nm de couple, soit respectivement 139 chevaux et 260 Nm de plus que l'ID. Polo GTI de série. Ce bloc provient en réalité de modèles plus imposants comme l'ID. Tiguan et l'ID.7, initialement conçus pour la propulsion.

L'intégration de ce moteur à l'avant a nécessité un travail d'ingénierie conséquent pour adapter une architecture jamais prévue pour accueillir une telle mécanique. Les résultats parlent d'eux-mêmes : avec le Launch Control activé, le 0 à 100 km/h est expédié en seulement 4,7 secondes, soit environ deux secondes de mieux que la version standard. La vitesse maximale grimpe à 240 km/h, dépassant de 65 km/h celle du modèle de production.

Un look racing assumé avec une carrosserie élargie

L'esthétique du Clubsport traduit immédiatement ses ambitions sportives. La carrosserie a été considérablement élargie de 10 centimètres au total, avec des extensions d'ailes de 5 centimètres à l'avant comme à l'arrière. Cette modification confère une présence bien plus agressive que l'ID. Polo GTI de série, déjà dynamique.

Le concept adopte une configuration deux portes uniquement. Les vitres arrière sont conservées, mais les portes arrière ont été purement supprimées pour accommoder les élargisseurs et renforcer le caractère compétition. Un imposant aileron arrière en fibre de carbone, un splitter avant proéminent et un diffuseur entièrement revu complètent l'arsenal aérodynamique.

Des détails techniques au service de la performance

Le Clubsport repose sur des jantes BBS noires de 19 pouces qui renforcent son allure sportive. L'abaissement de 1,5 centimètre supplémentaire par rapport à l'ID. Polo GTI standard, soit 3 centimètres sous une Polo classique, améliore le comportement dynamique. La géométrie revue, les voies élargies et les composants de suspension spécifiques contribuent également aux performances.

Malgré ces améliorations, le concept conserve un essieu arrière à poutre de torsion, contrairement à sa rivale Alpine A290 basée sur la Renault 5, qui dispose d'une suspension arrière indépendante. Les codes visuels GTI restent présents : liseré rouge sur la face avant, grille inférieure à motif nid d'abeille et feux de jour LED verticaux caractéristiques.

Un habitacle dépouillé façon compétition

L'intérieur suit la même philosophie radicale. Volkswagen a conservé la planche de bord de base de l'ID. Polo GTI de série, mais le système d'infodivertissement a été totalement supprimé. Pas question de distraction lorsqu'on chasse les chronos sur circuit.

L'habitacle arbore une sellerie sombre en microfleece antireflet avec surpiqûres rouges décoratives. Des sièges baquets Recaro avec harnais cinq points remplacent les sièges d'origine. Le Clubsport devient ainsi une authentique machine de course biplace, avec un arceau de sécurité installé à l'emplacement de la banquette et du coffre arrière.

Batterie identique mais gestion optimisée

Côté batterie, le concept conserve le pack de 52 kWh net en technologie nickel-manganèse-cobalt (NMC) du GTI standard. Toutefois, le système de gestion a été modifié pour délivrer davantage de puissance, et la plage de charge a été étendue au-delà des limites imposées sur le modèle de production pour protéger la batterie.

Bien que Volkswagen ne communique pas le poids exact, l'habitacle dépouillé et la suppression des portes arrière laissent penser que le Clubsport est plus léger que les 1 540 kilogrammes de l'ID. Polo GTI de série.

Un avenir incertain mais pas impossible

Volkswagen présente officiellement l'ID. Polo GTI Clubsport comme un concept unique destiné à rester au stade de prototype. Le constructeur allemand ne ferme toutefois pas complètement la porte à une éventuelle version de production. Pour l'instant, ce projet demeure avant tout une vitrine technologique plutôt qu'un modèle confirmé, Wolfsburg indiquant que le munir d'une plaque d'immatriculation reste une "option théorique".

Le concept est visible au salon automobile d'Essen du 27 novembre au 6 décembre, où les passionnés peuvent découvrir cette interprétation radicale de la sportive électrique compacte. Cette création audacieuse démontre le potentiel des plateformes électriques pour créer des véhicules de performance, tout en rendant hommage à l'héritage GTI qui a façonné l'histoire de Volkswagen depuis un demi-siècle.