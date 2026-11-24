Le designer automobile Chip Foose a entièrement reconstruit une Chevrolet 210 Delray 1955 détruite par un incendie, lui offrant un V8 LS3 moderne.

Lorsque Ben Johnson avait seize ans, il s'est offert sa première voiture : une Chevrolet 210 Delray de 1955 dans une teinte orange vif baptisée Orbit Orange. Ce coupé américain l'a accompagné pendant des décennies, témoin de ses premiers rendez-vous amoureux, de ses soirées entre amis et de l'achat de sa première maison à Altadena, en Californie. Mais en 2025, l'incendie Eaton Fire a réduit ce trésor automobile à un amas de ferraille calcinée.

Un an et demi plus tard, le 19 novembre 2026, lors de la journée presse du Salon de l'Automobile de Los Angeles, l'histoire a pris un tournant inattendu. Le légendaire designer Chip Foose et l'équipe de Coulson Autosports ont remis à Johnson les clés d'une Delray entièrement reconstruite. Une renaissance spectaculaire qui illustre la passion automobile américaine et le savoir-faire artisanal au service de l'émotion.

Un concours pour réparer les blessures du feu

Tout a commencé lors du Salon de Los Angeles 2025, où Coulson Aviation a lancé son Wildfire Vehicle Restoration Contest en partenariat avec Chip Foose. Cette initiative visait à aider les résidents du sud de la Californie qui avaient perdu leurs véhicules dans les incendies dévastateurs. Les participants devaient soumettre leur histoire, et le public votait pour désigner le gagnant.

L'histoire de Ben Johnson a touché les cœurs. Britton Coulson, président et directeur des opérations de Coulson Aviation USA, explique : "Quand nous avons entendu ce que cette Delray représentait pour Ben et sa famille, nous avons voulu restaurer cette partie de leur vie." Face aux dégâts considérables - il ne restait pratiquement rien de la voiture originale - l'équipe a pris la décision d'utiliser une seconde Chevrolet 210 Delray de 1955 comme base.

Une reconstruction méticuleuse de A à Z

L'ampleur du projet était considérable. Les artisans de Coulson Autosports ont dépouillé la voiture donneuse jusqu'au métal nu, réparé la corrosion et les dommages existants, puis renforcé le châssis arrière. La suspension à lames a été repositionnée pour améliorer le confort et la tenue de route, transformant cette voiture de plus de 70 ans en un véhicule agréable à conduire au quotidien.

Le câblage électrique a été entièrement refait, chaque élément chromé a été rechrômé, et les quelques pièces originales que Johnson avait sauvegardées ont été intégrées à la reconstruction. Cette attention aux détails garantissait un lien émotionnel avec le véhicule d'origine, malgré l'ampleur des modifications.

Les principales interventions techniques :

Décapage complet jusqu'au métal nu et traitement de la corrosion

Renforcement du châssis arrière pour plus de rigidité

Relocalisation de la suspension à lames arrière

Recâblage électrique intégral du véhicule

Restauration et rechrômage de toutes les pièces de finition

Le talent de Chip Foose au service de la personnalisation

Chip Foose a rencontré Ben Johnson au début du projet pour comprendre sa vision. Le designer a alors croqué une proposition qui allait guider toute la restauration : une teinte jaune légèrement plus soutenue que l'orange d'origine, combinée à un toit blanc contrasté. L'intérieur a également bénéficié du coup de crayon du maître, avec une sellerie en cuir multicolore cousue main remplaçant l'habitacle d'usine plus austère.

Sous le capot, la transformation est encore plus radicale. Exit le vieux moteur six-cylindres en ligne d'époque : place à un moderne V8 Chevrolet LS3 accouplé à une transmission automatique ZF. Ce choix technique transforme la Delray en cruiser facile à vivre au quotidien, capable de suivre le trafic moderne sans effort.

Des roues exclusives signées Foose

La suspension a été abaissée pour donner à la voiture une allure plus athlétique, et Chip Foose a conçu des jantes personnalisées inspirées d'un design qu'il avait originellement créé pour Boyd Coddington il y a plusieurs décennies. Ces roues ont été réinterprétées spécifiquement pour ce projet, offrant un équilibre parfait entre respect du patrimoine et modernité.

Une armée de partenaires au service du projet

La reconstruction a mobilisé une impressionnante liste d'équipementiers spécialisés. Summit Racing, BluePrint Engines, MagnaFlow, Quick Performance, CPP, BFGoodrich, TMI, Apex Leather, Redline Gauges, Kicker et Dynamat ont chacun contribué dans leur domaine d'expertise, couvrant l'échappement, l'insonorisation, l'instrumentation, l'audio et bien d'autres systèmes.

Cette collaboration illustre la force de la communauté automobile américaine, capable de se mobiliser pour redonner vie à un véhicule chargé d'histoire et d'émotions.

Une révélation chargée d'émotion

Le 19 novembre 2026, dans l'atrium sud du Los Angeles Convention Center, Chip Foose, Wayne Coulson, Britt Coulson et Anthony Marrone, chef des pompiers du comté de Los Angeles, ont dévoilé le résultat final à Ben Johnson. Foose a pris le temps de lui expliquer chaque détail de la reconstruction, pièce par pièce.

La Chevrolet 210 Delray restaurée est restée exposée au Salon de l'Automobile de Los Angeles jusqu'au 29 novembre 2026, permettant aux visiteurs d'admirer ce travail d'exception. Plus qu'une simple restauration, ce projet symbolise la résilience face aux catastrophes naturelles et la capacité de l'industrie automobile à préserver son patrimoine tout en l'adaptant aux exigences contemporaines.

Pour Ben Johnson, c'est bien plus qu'une voiture qui lui a été rendue : c'est une partie de sa vie, de ses souvenirs et de son identité qui a littéralement ressurgi des cendres, sublimée par le talent de l'un des plus grands designers automobiles américains.