Par Laurence Jardin / 16 novembre 2026 à 22:24 · 3 min de lecture

Un préparateur américain voit son El Camino 1979 radicalement modifié devenir une miniature Hot Wheels après avoir remporté le concours mondial 2026.

Le célèbre fabricant de miniatures Hot Wheels vient de désigner le grand gagnant de son concours international Legends Tour 2026. C'est Matt McEntegart, préparateur automobile basé à Tampa en Floride, qui décroche la prestigieuse récompense avec son extraordinaire Chevrolet El Camino 1979 radicalement transformé.

Un hybride Chevrolet spectaculaire couronné champion mondial

Surnommé "SS Monte Mino", le véhicule vainqueur représente une prouesse technique remarquable. McEntegart a réalisé un véritable travail de chirurgie automobile en combinant trois icônes de la marque Chevrolet : une carrosserie d'El Camino, un châssis de Corvette 2008 et des éléments stylistiques empruntés à la Monte Carlo SS.

La transformation a nécessité d'allonger l'empattement de 30 centimètres pour accueillir le châssis de Corvette. Le préparateur américain a fabriqué lui-même ses propres moules en mousse pour créer les extensions de carrosserie élargies, finies dans une peinture bordeaux rehaussée de garnitures en fibre de carbone forgée teintée rouge.

Une mécanique et une présentation soignées

Sous le capot, un V8 Chevrolet modifié arbore fièrement des trompettes d'admission apparentes et diverses améliorations de performances. La suspension pneumatique permet d'abaisser considérablement la caisse sur des jantes de 22 pouces, créant une silhouette aux proportions exagérées qui rappelle justement l'esthétique des miniatures Hot Wheels.

L'habitacle mixe intelligemment une sellerie dans le style des années 1980 avec des commandes modernes issues de Corvette, l'ensemble ayant été assemblé et ajusté manuellement par McEntegart.

Un parcours victorieux face à une concurrence internationale

Le chemin vers la victoire finale a commencé localement pour le constructeur floridien. Après avoir remporté l'étape de Tampa, son El Camino s'est imposé lors des phases régionales nord-américaines avant d'affronter les champions des autres continents lors de la Grande Finale du 14 novembre.

L'édition 2026 du Hot Wheels Legends Tour a parcouru pas moins de 19 pays, dont 12 étapes uniquement en Amérique du Nord. Des milliers de véhicules personnalisés ont été présentés et jugés selon des critères d'authenticité, de créativité et d'esprit garage.

Des adversaires de haut niveau

La compétition finale réunissait des créations spectaculaires venues du monde entier :

L'Indonésien Sandranto Hertanu avec un Morris Mini Van 1961 transformé en pick-up personnalisé

L'Italien Andrea Cionco et sa Mazda MX-5 de 1990 équipée d'extensions de carrosserie d'inspiration japonaise

Le Chilien Andres Romero Maureira avec une Chevrolet Salaya SP 1992, voiture de course développant 450 chevaux

Malgré la qualité exceptionnelle de ces réalisations, c'est finalement l'El Camino de McEntegart qui a séduit le jury.

Direction les rayons des magasins du monde entier

Ted Wu, directeur général de Mattel et responsable mondial de la division véhicules et jeux de construction, a salué la qualité du travail réalisé : "L'El Camino de Matt s'est distingué par son design audacieux et son savoir-faire artisanal. Nous sommes honorés de transformer son projet passion en miniature Hot Wheels officielle que les fans pourront collectionner et avec laquelle ils pourront jouer partout dans le monde."

La voiture va maintenant entrer dans les studios de design de Mattel où elle sera reproduite à l'échelle 1/64e. Cette miniature sera ensuite commercialisée dans les magasins du monde entier, offrant aux collectionneurs et aux enfants la possibilité de posséder une réplique de cette création unique.

Un retour américain après quatre ans d'absence

Cette victoire marque le retour des États-Unis au sommet du classement après quatre années d'absence. Le dernier vainqueur américain remonte à 2022 avec le micro-camion "Texas Toot". L'année dernière, c'est une Fiat 126P Bis polonaise préparée pour le rallye qui avait décroché la couronne mondiale.

Lancé en 2018 comme un événement exclusivement américain organisé dans les magasins Walmart pour célébrer le 50e anniversaire de Hot Wheels, le Legends Tour est devenu un phénomène mondial qui continue de croître année après année, réunissant les passionnés de préparation automobile des quatre coins de la planète.