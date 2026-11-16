Le constructeur néerlandais Spyker prépare son retour avec la C8 Preliator XXV, une hypercar de 800 chevaux à boîte manuelle limitée à 25 exemplaires.

Le constructeur néerlandais Spyker effectue un retour spectaculaire sur le devant de la scène avec une ambition affichée sans complexe : bousculer l'élite des hypercars dominée par Bugatti, Pagani et Koenigsegg. L'arme choisie ? La C8 Preliator XXV, une création exclusive limitée à seulement 25 exemplaires qui fait le pari audacieux de la boîte manuelle dans un univers dominé par les transmissions à double embrayage.

Un V8 biturbo de 800 chevaux pour une production ultra-confidentielle

Sous le capot de la C8 Preliator XXV se cache un V8 4.0 litres biturbo développant 800 chevaux et un couple généreux de 997 Nm. Contrairement à la quasi-totalité de ses rivales, cette hypercar néerlandaise transmet sa puissance aux roues arrière via une boîte manuelle à six rapports. Pas d'option automatique ou de double embrayage au programme : Spyker assume pleinement ce choix de puriste.

Cette décision technique constitue un véritable pari dans le segment de l'hypercar moderne, où même les constructeurs les plus prestigieux ont progressivement abandonné la boîte manuelle au profit de transmissions automatisées ultraperformantes. Victor Muller, à la tête du projet, défend cette orientation comme un facteur de différenciation majeur.

Un savoir-faire artisanal poussé à l'extrême

La C8 Preliator XXV se distingue également par son processus de fabrication particulièrement exigeant. Chaque exemplaire nécessite environ 2 100 heures de travail minutieux, avec une carrosserie entièrement réalisée en panneaux d'aluminium formés à la main. Cette méthode artisanale, beaucoup plus lente et coûteuse que l'emboutissage mécanique traditionnel, explique la limitation drastique de la production à 25 unités.

Victor Muller justifie ce positionnement ultra-premium : "Il existe un groupe clairement défini d'acheteurs attirés par le design distinctif d'inspiration aéronautique de Spyker, notre savoir-faire artisanal et notre identité néerlandaise." L'ADN aéronautique de la marque, symbolisé par son emblème griffin et ses habitacles inspirés des cockpits d'avion, reste au cœur de l'identité Spyker.

Un retour après deux faillites successives

Le projet de Spyker prend une dimension particulière au regard de l'histoire mouvementée de la marque. Après deux dépôts de bilan successifs en 2014 puis en 2021, l'avenir de Spyker semblait définitivement compromis. Victor Muller a finalement récupéré les droits de la marque en octobre 2025, ouvrant la voie à ce retour ambitieux.

Ce passé compliqué explique la vigilance accrue des observateurs face à cette renaissance. Contrairement à une start-up disposant de fonds frais, Spyker doit reconquérir la confiance d'une clientèle potentielle échaudée par les précédents épisodes. Muller affirme toutefois que le financement et l'ingénierie sont désormais bouclés.

Des livraisons prévues dès 2027

Les premiers chèques ont déjà été encaissés selon Victor Muller, avec un calendrier précis : les premières livraisons interviendront au deuxième trimestre 2027, et l'ensemble des 25 exemplaires devrait être achevé d'ici la fin de cette même année.

Au-delà de ce modèle unique, Muller envisage une production régulière de 50 véhicules par an une fois le rythme de croisière atteint, la Preliator XXV représentant la moitié de ce volume jusqu'en 2027. "Le succès de Spyker signifie construire une entreprise durable à long terme, alimentée par de nouveaux designs et de nouveaux modèles pour les années à venir", précise-t-il.

Une stratégie face aux géants de l'hypercar

En se positionnant face à Pagani, Koenigsegg, Bugatti et Gordon Murray Automotive, Spyker ne mise pas uniquement sur la puissance brute. La marque néerlandaise joue la carte de l'exclusivité absolue, du savoir-faire artisanal et de l'engagement de conduite offert par la transmission manuelle.

Spyker n'est pas seule à tenter une percée dans ce segment ultra-premium avec des volumes confidentiels. Peregryn transfère déjà sa production basée sur l'Ultima aux États-Unis, tandis que la mythique Bristol Fighter renaît sous forme d'une série limitée fabriquée au Royaume-Uni par un partenaire spécialisé.

L'année 2027 sera déterminante pour juger de la viabilité de ce projet ambitieux. La capacité de Spyker à honorer ses 25 commandes dans les délais annoncés constituera le premier test concret de cette renaissance tant attendue par les amateurs de la marque néerlandaise.