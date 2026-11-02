Pagani Huayra 70 Anima : la dernière Huayra révèle son V12 manuel et sa peinture à la poussière de diamant

Par Martin Rochard / 2 novembre 2026 à 19:14 · 3 min de lecture

Pagani dévoile la Huayra 70 Anima, dernière d'une trilogie exclusive avec boîte manuelle, V12 de 852 ch et une livrée unique à la poussière de diamant.

Pagani vient de lever le voile sur la dernière création d'une trilogie exceptionnelle. La Huayra 70 Anima, dévoilée le 31 octobre 2026 à Las Vegas, marque la conclusion d'une célébration de trois ans des 70 ans d'Horacio Pagani. Cette hypercar unique rejoint ses deux sœurs, la Trionfo et la Derecho, formant ainsi un ensemble de trois exemplaires uniques commandés par le fondateur de la marque italienne lui-même.

L'âme de l'atelier Pagani prend forme

Le nom "Anima" se traduit par "âme" en italien, et Pagani qualifie cette voiture comme l'incarnation physique de l'esprit de son atelier. Un choix symbolique fort pour clôturer cette série anniversaire. La première de la trilogie, la Trionfo, avait été dévoilée pour la Barchetta Collection de Cincinnati dans l'Ohio, tandis que la Derecho avait fait sensation au Festival of Speed de Goodwood en juillet 2026.

C'est Horacio Pagani en personne qui a présenté l'Anima lors du Concours at Wynn à Las Vegas, seulement dix jours avant son 71e anniversaire le 10 novembre. Une année mémorable pour le créateur argentin, qui s'est également offert durant l'été 2026 la Ferrari 275 GTB4 dont il rêvait depuis l'enfance.

Une livrée extraordinaire à la poussière de diamant

Visuellement, l'Anima se démarque comme la plus extrême des trois Huayra 70. Sa carrosserie associe de la fibre de carbone apparente à une finition métallisée personnalisée infusée de poussière de diamant, ornée de bandes en feuille de platine et de détails bleu nuit. La structure combine carbone et aluminium pour une rigidité maximale.

L'aérodynamique a été poussée plus loin que sur ses sœurs, avec une prise d'air imposante et un aileron derrière l'habitacle, des arceaux de sécurité individuels, un aileron arrière fixe, un large diffuseur et des sections arrière ventilées. À l'arrière, un échappement sur mesure à six sorties en céramique blanche laisse échapper les gaz du V12 biturbo.

Un habitacle raffiné à l'extrême

L'intérieur marie sellerie blanche et accents bleus, avec des éléments métalliques usinés apparents et la commuterie complexe caractéristique de Pagani. Mais l'élément le plus spectaculaire se trouve entre les sièges : la tringlerie de passage de vitesses est exposée, accompagnée de trois pédales pour une expérience de conduite authentiquement mécanique.

Un V12 manuel pour une hypercar moderne

La Huayra 70 Anima perpétue la configuration introduite par Pagani sur la Huayra Epitome en 2024, avec une boîte manuelle à sept rapports. Une rareté absolue dans le monde des hypercars contemporaines, où les transmissions robotisées dominent largement.

Bien que Pagani n'ait pas officiellement confirmé les chiffres pour l'Anima, le V12 biturbo de 6,0 litres développé par Mercedes-AMG devrait délivrer 852 chevaux et 1 100 Nm de couple, comme sur l'Epitome. Ces performances sont également attribuées à la Derecho, renforçant la probabilité que l'Anima partage cette mécanique d'exception.

La Huayra refuse de tirer sa révérence

Initialement, la Huayra ne devait plus être sous les projecteurs quatre ans après l'arrivée de l'Utopia en 2022. Pourtant, les éditions spéciales continuent de prolonger sa carrière, témoignant de l'attachement de Pagani et de ses clients à ce modèle emblématique.

Conformément à la politique de Pagani concernant ses commandes uniques, aucun prix n'a été communiqué pour l'Anima. La marque n'a pas non plus annoncé quand ou où cette hypercar fera sa première apparition publique en Europe, laissant les passionnés du Vieux Continent dans l'attente.

Cette Huayra 70 Anima représente bien plus qu'une simple voiture de collection. Elle incarne la vision d'Horacio Pagani d'une hypercar où l'émotion mécanique prime sur la performance brute, où l'artisanat atteint des sommets inégalés, et où chaque détail raconte une histoire.