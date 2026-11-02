Pneus toutes saisons : Michelin et Continental dominent le comparatif 2024

Un test indépendant de huit pneus toutes saisons révèle que Michelin CrossClimate 2 et Continental SecureContact se partagent la première place avec des atouts complémentaires.

Deux champions pour des utilisations différentes

Fin octobre 2024, un comparatif rigoureux a départagé huit pneus toutes saisons montés en dimension 235/45 R18, taille couramment équipée sur les berlines compactes et les SUV. Surprise : aucun vainqueur unique n'émerge. Michelin et Continental signent une performance remarquable en terminant à égalité parfaite, mais pour des raisons diamétralement opposées.

Ce résultat soulève une question essentielle pour les automobilistes français : faut-il privilégier un pneu performant sur sec et neige, ou opter pour un champion du freinage sur mouillé ? La réponse dépend largement de votre zone géographique et de vos trajets quotidiens.

Michelin CrossClimate 2 : la référence sur route sèche et neige

Le pneu français s'impose avec autorité dans plusieurs catégories déterminantes. Sur route sèche, il établit la meilleure distance de freinage de tout le comparatif avec un arrêt en seulement 38,8 mètres depuis 100 km/h. Les testeurs lui attribuent également les notes subjectives les plus élevées pour la tenue de route sur sec et sur neige.

C'est d'ailleurs sur la neige que le Michelin creuse réellement l'écart. Les experts saluent sa réactivité en direction et sa stabilité sur neige tassée, deux critères essentiels pour les conducteurs confrontés régulièrement aux conditions hivernales. Le CrossClimate 2 démontre ici pourquoi il reste une référence incontournable sur le marché européen des pneus toutes saisons.

Le manufacturier allemand adopte une stratégie différente et tout aussi valable. Son SecureContact AW brille particulièrement sur chaussée mouillée, condition climatique fréquente en France. Il signe la meilleure distance de freinage à 80 km/h avec seulement 31,97 mètres, un résultat qui peut faire la différence en situation d'urgence.

Continental domine également les tests de maniabilité sur mouillé et le test du cercle mouillé, démontrant une adhérence constante quelle que soit la quantité d'eau présente sur la chaussée. Autre avantage non négligeable : sa résistance au roulement figure parmi les plus faibles du comparatif, promettant une légère économie de carburant sur une année complète.

Les points faibles à connaître

Aucun pneu n'est parfait, et les deux leaders présentent chacun leurs limites. Le Michelin compte parmi les plus bruyants lors du test de passage, un élément à considérer pour ceux qui privilégient le confort acoustique. Son coût par kilomètre garanti s'avère également le plus élevé du groupe, reflétant son positionnement premium.

Du côté de Continental, c'est la résistance à l'aquaplaning qui constitue le talon d'Achille. Les conducteurs empruntant régulièrement des routes inondées ou des autoroutes sous forte pluie devront peser cet inconvénient face aux excellentes performances générales sur mouillé.

La bataille de la neige

C'est sur neige que les différences entre les deux leaders apparaissent le plus nettement. Michelin remporte haut la main la catégorie maniabilité sur neige, devançant tous ses concurrents. Continental se classe néanmoins honorablement en deuxième position et égale le Michelin sur la traction pure en neige, capable d'extraire le véhicule aussi efficacement d'un arrêt ou dans une côte.

Cette nuance s'avère cruciale : si vous habitez en montagne ou dans l'est de la France, le léger avantage du Michelin en comportement sur neige peut justifier votre choix. Pour les régions moins enneigées, les performances hivernales du Continental restent amplement suffisantes.

Bridgestone déçoit, la leçon à retenir

Le Bridgestone WeatherPeak termine à l'arrière du classement général, loin derrière les deux champions et même derrière le Goodyear. Ce résultat médiocre rappelle une vérité fondamentale : tous les pneus estampillés "toutes saisons" ne se valent pas.

Pour les automobilistes qui comparent les marques comme ils compareraient des modèles de voitures, la leçon est claire : ne vous fiez pas uniquement au score global. Analysez les performances dans les conditions climatiques spécifiques à votre région et à vos habitudes de conduite. Un système de transmission intégrale ne compensera jamais des pneus inadaptés aux conditions hivernales.

Votre décision devrait reposer sur votre profil de conducteur. Si vous résidez dans une région montagneuse ou au climat hivernal marqué, le Michelin CrossClimate 2 constitue le choix logique grâce à sa supériorité sur neige et route sèche. Acceptez simplement un niveau sonore légèrement supérieur et un investissement initial plus conséquent.

Pour les conducteurs des régions tempérées ou côtières, confrontés régulièrement à la pluie mais rarement à la neige, le Continental SecureContact AW représente une alternative séduisante. Ses performances sur mouillé inégalées et sa faible résistance au roulement en font un compagnon idéal pour la majorité des automobilistes français.

Dans tous les cas, ces deux pneus se détachent nettement du reste du peloton et garantissent un niveau de sécurité élevé toute l'année, justifiant pleinement leur positionnement tarifaire premium.