Polestar 2 : fin de production après 200 000 exemplaires, la nouvelle génération arrive en 2027

La Polestar 2 tire sa révérence après six ans de carrière et près de 200 000 ventes, laissant place à un successeur prévu pour début 2027.

C'est la fin d'une ère pour Polestar. Le constructeur sino-suédois vient de produire le dernier exemplaire de sa Polestar 2, la berline électrique qui a véritablement lancé la marque dans le grand bain de la production de série. Après six années d'une carrière couronnée de succès, le modèle laisse place à une nouvelle génération attendue pour le début de l'année 2027.

Un bilan commercial impressionnant

Avec près de 200 000 unités écoulées depuis son lancement à la mi-2020, la Polestar 2 aura largement rempli sa mission. Ce fastback électrique, rival direct de la Tesla Model 3, s'est notamment illustré sur le marché britannique avec plus de 40 000 ventes, faisant du Royaume-Uni son principal marché européen. En février dernier, les compteurs affichaient déjà plus de 190 000 exemplaires vendus à travers le monde.

La production s'est achevée dans l'usine de Luqiao, située dans l'est de la Chine. Plusieurs marchés, dont la Norvège et la Suède – pays d'origine de la marque – ont déjà cessé d'accepter les commandes d'usine. Toutefois, les stocks constitués permettront de satisfaire la demande jusqu'à l'arrivée du modèle de nouvelle génération.

Une transition stratégique pour Polestar

Bien que désormais devancée dans les chiffres de ventes par le Polestar 4, un crossover plus récent, la Polestar 2 représente encore plus d'un tiers des ventes de la marque depuis le début de l'année. Cette fin de production intervient à un moment crucial pour Polestar, qui vise les 100 000 ventes annuelles d'ici la fin de la décennie, partant d'une base de 60 000 unités en 2025.

Un rajeunissement de la clientèle visé

Le successeur de la Polestar 2 marquera une évolution notable dans le positionnement de la marque. Légèrement plus long que les 4,6 mètres du modèle actuel, il adoptera un design résolument moderne destiné à séduire une clientèle plus jeune. Actuellement, l'âge moyen des clients Polestar s'établit à 45 ans, un chiffre que le constructeur souhaite faire baisser pour diversifier sa base d'acheteurs.

Michael Lohscheller, PDG de Polestar, a récemment confié que la nouvelle génération « conservera tout ce qui fait la force » de l'actuelle fastback, tout en apportant des améliorations sur « certains aspects que la 2 actuelle ne traite pas de manière optimale ».

Une nouvelle direction stylistique

Ce nouveau modèle marquera également les débuts en production de Philipp Römers, qui a rejoint Polestar début 2024 en remplacement de Max Missoni, artisan du design de la gamme actuelle. Le style de la future Polestar 2 – ainsi que celui du futur Polestar 7, un crossover – sera préfiguré dans les prochaines semaines par un concept-car audacieux baptisé Formula 2030.

Ce prototype showcasera une « évolution audacieuse » du langage stylistique de la marque suédoise, donnant de précieux indices sur l'orientation esthétique des futurs modèles de série.

Une plateforme encore à confirmer

Si la production restera localisée en Chine, Polestar n'a pas encore confirmé la base technique du nouveau modèle. L'actuelle Polestar 2 repose sur la plateforme CMA (Compact Modular Architecture) de Geely, une architecture flexible partagée avec le Volvo XC40 et compatible avec les motorisations thermiques, hybrides et électriques. Le Polestar 4, lui, utilise déjà l'architecture SEA (Sustainable Experience Architecture), développée spécifiquement pour les véhicules électriques.

Le choix de la plateforme pour la seconde génération de la Polestar 2 constituera un indicateur important de la stratégie technique future de la marque, à l'heure où l'ensemble de l'industrie automobile bascule vers l'électrification complète.