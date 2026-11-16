Par Laurence Jardin / 16 novembre 2026 à 22:24 · 2 min de lecture

Amazon Studios confirme que Robert Pattinson incarnera le septième James Bond au cinéma, succédant à Daniel Craig après des années de recherches.

L'attente est enfin terminée pour les millions de fans de l'agent secret le plus célèbre du cinéma. Amazon Studios, désormais propriétaire de la franchise James Bond, a officialisé lundi matin sur les réseaux sociaux la nouvelle que tout le monde attendait : Robert Pattinson sera le prochain 007.

Un septième Bond pour une nouvelle ère

L'acteur britannique devient ainsi le septième comédien à endosser le smoking et le Walther PPK de l'agent secret, succédant à Daniel Craig qui avait tiré sa révérence en 2021 avec "Mourir peut attendre". Cette annonce met fin à plusieurs années de spéculations intenses et de recherches pour trouver le successeur idéal.

Le teaser de l'annonce, sobre mais efficace, montre Pattinson fixant directement la caméra, arme à la main, accompagné de la mention "Identité confirmée". Il se conclut par la phrase culte : "James Bond reviendra". Une promesse qui ravit les fans, la franchise étant restée en sommeil depuis le dernier opus.

Une équipe créative de prestige

Pour ce 26e film officiel de la série James Bond, Amazon MGM Studios n'a pas lésiné sur les moyens en réunissant une équipe artistique exceptionnelle.

Denis Villeneuve aux commandes

Denis Villeneuve, le réalisateur visionnaire derrière Dune, Blade Runner 2049 et Premier Contact, a été choisi pour diriger ce nouveau chapitre. Son style cinématographique maîtrisé et son sens du spectacle laissent présager un film ambitieux et visuellement impressionnant.

Steven Knight au scénario

L'écriture du scénario a été confiée à Steven Knight, célèbre créateur de la série britannique Peaky Blinders. Cette collaboration promet une intrigue complexe et des dialogues ciselés, dans la pure tradition de la franchise.

Les productrices Amy Pascal et David Heyman supervisent également le projet, apportant leur expérience reconnue à ce nouveau départ pour 007.

Un tournant historique pour la franchise

Ce film marquera un tournant dans l'histoire de James Bond. Il s'agit du premier opus produit sous le contrôle créatif d'Amazon MGM Studios. La société a conclu un accord en 2025 avec les gardiens historiques de la franchise, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, lui accordant une influence accrue sur l'avenir du personnage.

Cette nouvelle gouvernance suscite autant d'interrogations que d'enthousiasme. Comment Amazon modernisera-t-il l'iconique agent secret tout en préservant son ADN ? Quelles innovations technologiques et narratives seront introduites ?

Robert Pattinson, un choix audacieux

Le choix de Pattinson représente une décision audacieuse qui divise déjà les passionnés. L'acteur a su démontrer son talent et sa polyvalence ces dernières années, notamment dans "The Batman" et plus récemment dans son rôle acclamé de Chris Hansen dans "Primetime" en 2026.

Reste désormais la question qui anime tous les débats : quelle voiture conduira ce nouveau James Bond ? Si la tradition penche pour une Aston Martin, rien n'est encore confirmé. L'époque de l'électrification automobile pourrait d'ailleurs influencer ce choix emblématique.

Une chose est certaine : avec cette équipe créative d'exception et un acteur principal talentueux, le retour de James Bond s'annonce mémorable. Les fans du monde entier, et particulièrement en France où la franchise compte des millions d'admirateurs, attendent maintenant avec impatience les premiers détails de cette nouvelle aventure.