Robert Pattinson devient le nouveau James Bond : officiel !
Par Laurence Jardin · 2 min de lecture
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L'attente est enfin terminée pour les millions de fans de l'agent secret le plus célèbre du cinéma. Amazon Studios, désormais propriétaire de la franchise James Bond, a officialisé lundi matin sur les réseaux sociaux la nouvelle que tout le monde attendait : Robert Pattinson sera le prochain 007.
Un septième Bond pour une nouvelle ère
L'acteur britannique devient ainsi le septième comédien à endosser le smoking et le Walther PPK de l'agent secret, succédant à Daniel Craig qui avait tiré sa révérence en 2021 avec "Mourir peut attendre". Cette annonce met fin à plusieurs années de spéculations intenses et de recherches pour trouver le successeur idéal.
Le teaser de l'annonce, sobre mais efficace, montre Pattinson fixant directement la caméra, arme à la main, accompagné de la mention "Identité confirmée". Il se conclut par la phrase culte : "James Bond reviendra". Une promesse qui ravit les fans, la franchise étant restée en sommeil depuis le dernier opus.
Une équipe créative de prestige
Pour ce 26e film officiel de la série James Bond, Amazon MGM Studios n'a pas lésiné sur les moyens en réunissant une équipe artistique exceptionnelle.
Denis Villeneuve aux commandes
Denis Villeneuve, le réalisateur visionnaire derrière Dune, Blade Runner 2049 et Premier Contact, a été choisi pour diriger ce nouveau chapitre. Son style cinématographique maîtrisé et son sens du spectacle laissent présager un film ambitieux et visuellement impressionnant.
Steven Knight au scénario
L'écriture du scénario a été confiée à Steven Knight, célèbre créateur de la série britannique Peaky Blinders. Cette collaboration promet une intrigue complexe et des dialogues ciselés, dans la pure tradition de la franchise.
Les productrices Amy Pascal et David Heyman supervisent également le projet, apportant leur expérience reconnue à ce nouveau départ pour 007.
Un tournant historique pour la franchise
Ce film marquera un tournant dans l'histoire de James Bond. Il s'agit du premier opus produit sous le contrôle créatif d'Amazon MGM Studios. La société a conclu un accord en 2025 avec les gardiens historiques de la franchise, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, lui accordant une influence accrue sur l'avenir du personnage.
Cette nouvelle gouvernance suscite autant d'interrogations que d'enthousiasme. Comment Amazon modernisera-t-il l'iconique agent secret tout en préservant son ADN ? Quelles innovations technologiques et narratives seront introduites ?
Robert Pattinson, un choix audacieux
Le choix de Pattinson représente une décision audacieuse qui divise déjà les passionnés. L'acteur a su démontrer son talent et sa polyvalence ces dernières années, notamment dans "The Batman" et plus récemment dans son rôle acclamé de Chris Hansen dans "Primetime" en 2026.
Reste désormais la question qui anime tous les débats : quelle voiture conduira ce nouveau James Bond ? Si la tradition penche pour une Aston Martin, rien n'est encore confirmé. L'époque de l'électrification automobile pourrait d'ailleurs influencer ce choix emblématique.
Une chose est certaine : avec cette équipe créative d'exception et un acteur principal talentueux, le retour de James Bond s'annonce mémorable. Les fans du monde entier, et particulièrement en France où la franchise compte des millions d'admirateurs, attendent maintenant avec impatience les premiers détails de cette nouvelle aventure.
Questions fréquentes
Qui est le nouvel acteur choisi pour incarner James Bond ?
Robert Pattinson a été officiellement annoncé comme le septième acteur à incarner James Bond au cinéma. Il succède à Daniel Craig, qui a quitté le rôle en 2021 après "Mourir peut attendre".
Qui réalisera le prochain film James Bond ?
Denis Villeneuve, le cinéaste acclamé derrière Dune, Blade Runner 2049 et Premier Contact, a été choisi pour diriger le prochain film. Le scénario sera écrit par Steven Knight, créateur de la série Peaky Blinders.
Quand est prévu le prochain James Bond au cinéma ?
Aucune date de sortie n'a encore été annoncée officiellement. La franchise était en pause depuis "Mourir peut attendre" en 2021, et ce nouveau projet marque son retour tant attendu.
Quelle voiture conduira le nouveau James Bond ?
La question reste ouverte, mais James Bond est historiquement associé aux Aston Martin. Le choix de la voiture pour ce nouveau chapitre de la franchise n'a pas encore été révélé.
Qu'est-ce qui change avec Amazon aux commandes de James Bond ?
Amazon MGM Studios a obtenu un contrôle créatif accru sur la franchise en 2025, après un accord avec les producteurs historiques Barbara Broccoli et Michael G. Wilson. Ce sera le premier film 007 produit sous cette nouvelle direction.