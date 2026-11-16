Par Sarah Wagner / 16 novembre 2026 à 22:24 · 3 min de lecture

Lamborghini présente sa nouvelle Temerario Spyder le 18 novembre, marquant le retour d'un V8 hybride à toit ouvert après des décennies de V10 et V12.

Le constructeur de Sant'Agata Bolognese s'apprête à enrichir sa gamme hybride avec une version découvrable de sa dernière supercar. Lamborghini a officialisé la date de présentation de son prochain modèle : le 18 novembre à 20h, heure de Los Angeles. Si la marque italienne reste discrète sur l'identité exacte du véhicule, tous les indices convergent vers la Temerario Spyder.

Un rendez-vous majeur pour la fin novembre

Le teaser diffusé par Lamborghini, volontairement minimaliste avec une image teintée de bleu et la simple mention "Save the date", ne laisse pourtant guère de doute. Il s'agirait de la première déclinaison routière dérivée du coupé Temerario, commercialisé depuis 2024. Le timing correspond parfaitement au lancement d'une version cabriolet, prévu pour la fin 2026.

Cette présentation s'inscrit dans une stratégie de développement accéléré de la gamme Temerario. La famille s'est déjà étoffée avec la Temerario Tettonero, tandis que Lamborghini vient tout juste d'ajouter une option d'échappement en titane à la gamme Akrapovič proposée sur le modèle. Un détail qui suggère que la Spyder pourrait bénéficier du même équipement dès son lancement.

Le retour historique du V8 cabriolet

La Temerario Spyder représenterait un jalon important dans l'histoire de Lamborghini. Le dernier cabriolet à moteur V8 de la marque remonte à 1988 avec la Jalpa. Depuis près de quatre décennies, seuls des V10 et V12 ont eu droit à une version découvrable, rendant ce retour du huit cylindres particulièrement symbolique.

Cette évolution traduit la nouvelle orientation technologique du constructeur, qui mise désormais sur l'hybridation pour ses modèles de série. La configuration V8 hybride permet d'atteindre des puissances stratosphériques tout en répondant aux contraintes environnementales de plus en plus strictes.

Des performances de référence héritées du coupé

Le coupé Temerario établit une base technique impressionnante pour sa déclinaison Spyder. Le groupe motopropulseur associe un V8 4.0 litres biturbo à trois moteurs électriques, développant une puissance combinée de 907 chevaux. Ces chiffres propulsent le coupé de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, avec une vitesse de pointe de 343 km/h.

Les caractéristiques techniques du coupé :

Poids à sec : 1 689 kg

Longueur : 470,7 cm

Largeur : 199,6 cm

Hauteur : 120,1 cm

Empattement : 265,7 cm

Les adaptations attendues pour la version découvrable

La transformation en version Spyder nécessitera quelques ajustements techniques. La suppression du toit rigide impose l'ajout de renforts structurels pour maintenir la rigidité du châssis. Cette modification se traduit inévitablement par une légère prise de poids par rapport au coupé.

Les experts du secteur anticipent un impact minimal sur les performances. Le 0 à 100 km/h devrait s'établir entre 2,7 et 2,8 secondes selon les estimations préalables au dévoilement. La vitesse maximale n'a pas encore fait l'objet de projections officielles ou officieuses.

Le toit escamotable sera vraisemblablement à commande électrique, avec un temps de cycle d'environ 17 secondes pour l'ouverture ou la fermeture complète, conformément aux standards actuels du segment des supercars décapotables.

Une stratégie produit ambitieuse

Le lancement de cette Temerario Spyder s'inscrit dans une dynamique commerciale soutenue pour Lamborghini. Plus tôt en 2026, la marque a dévoilé la Fenomeno Roadster, démontrant son engagement à proposer des versions découvrables sur l'ensemble de sa gamme.

Cette multiplication des déclinaisons permet à Lamborghini de répondre aux attentes d'une clientèle exigeante, qui recherche à la fois les sensations du pilotage à ciel ouvert et les dernières innovations technologiques en matière d'hybridation haute performance. Le marché européen, particulièrement friand de cabriolets sportifs, devrait réserver un accueil enthousiaste à ce nouveau modèle.

Rendez-vous est donc pris pour le 18 novembre, où Lamborghini lèvera définitivement le voile sur cette nouvelle création qui promet de conjuguer tradition du cabriolet sportif et technologies du futur.