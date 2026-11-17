Par Sarah Wagner / 17 novembre 2026 à 09:09 · 3 min de lecture

Le constructeur américain REO revient avec trois pickups et SUV abordables partageant la même base technique, à partir de 20 000 euros environ.

Le retour des ressuscités de l'automobile américaine se poursuit. Après plusieurs marques historiques tentant leur come-back, c'est au tour de REO Industries de réapparaître sur le devant de la scène avec une proposition pour le moins inattendue : trois véhicules utilitaires promettant de bousculer le segment des pickups abordables.

Trois carrosseries pour une base technique unique

Le constructeur texan a levé le voile le 16 novembre 2026 sur un trio de véhicules partageant la même philosophie : offrir des utilitaires simples et accessibles financièrement. Les T4X, T4C et S4C reposent tous sur un châssis échelle en acier et partagent une face avant identique jusqu'au montant de porte central.

Cette stratégie de plateforme commune vise à réduire drastiquement les coûts d'ingénierie et de production, un avantage répercuté sur le prix final. L'empattement de 303,8 cm reste constant sur les trois modèles, tout comme la motorisation et la transmission.

Le T4X, l'utilitaire pur et dur

Version la plus dépouillée de la gamme, le T4X s'adresse aux artisans et petites entreprises cherchant avant tout de la capacité de chargement. Sa cabine deux places minimaliste laisse place à un vaste plateau à ridelles en acier mesurant 201 cm de long pour 179 cm de large.

Cette configuration privilégie clairement l'usage professionnel au détriment du confort passagers. Le prix d'entrée annoncé à 21 500 dollars (environ 20 000 euros) positionne ce modèle comme l'option la plus économique pour accéder à un pickup neuf.

Le T4C, le compromis familial

Pour ceux nécessitant davantage de places assises, le T4C transforme le plateau en cabine double pouvant accueillir jusqu'à cinq occupants. Conséquence logique : la benne se réduit à 137 cm de longueur, une dimension proche des 138 cm proposés par le Ford Maverick.

Ce format crew-cab représente le sweet spot pour les utilisateurs cherchant à combiner usage familial et capacités utilitaires. Affiché à 25 000 dollars (23 200 euros environ), il reste sensiblement plus accessible que les pickups compacts établis.

Le S4C, l'alternative SUV

Complétant la gamme, le S4C adopte une configuration SUV six places avec un porte-à-faux arrière raccourci pour améliorer l'angle de sortie en tout-terrain. Cette variante cible les familles cherchant un véhicule spacieux capable de s'aventurer hors des sentiers battus.

Proposé à partir de 28 500 dollars (26 500 euros), il demeure nettement sous la barre des 30 000 dollars que REO s'est fixée comme plafond tarifaire pour l'ensemble de sa gamme.

Une recette mécanique assumée

REO fait le pari de la simplicité technique avec des choix détonants à l'ère de l'électrification : moteur quatre cylindres atmosphérique, boîte manuelle à six rapports et transmission 4x4 à temps partiel avec ponts rigides. Cette configuration old-school promet une maintenance simplifiée et des coûts d'entretien contenus.

Le constructeur assume sacrifier certains équipements de confort et technologies modernes au profit d'une robustesse et d'une accessibilité maximales. Une approche qui pourrait séduire une clientèle lassée de la complexité croissante des véhicules contemporains.

Un calendrier ambitieux

L'assemblage est prévu dans une ancienne usine texane non précisée. Les premières unités pilotes du T4X devraient voir le jour courant 2027, avec des livraisons clients espérées entre fin 2028 et début 2029. Les modèles T4C et S4C suivront ultérieurement, sans calendrier précis communiqué.

REO accepte dès maintenant des réservations moyennant un dépôt remboursable de 25 dollars. Comme souvent avec les projets de constructeurs émergents, ces échéances restent susceptibles d'évoluer avant le début effectif de la production.

Un positionnement stratégique

REO Industries s'inscrit dans une tendance de fond : le retour des pickups accessibles face à l'envolée des prix des modèles établis. Le segment attire désormais plusieurs nouveaux acteurs cherchant à capter une clientèle désireuse de véhicules utilitaires sans se ruiner.

Reste à savoir si cette offensive tarifaire suffira pour convaincre des acheteurs habitués aux standards de finition et d'équipement des constructeurs installés. Le pari de REO repose sur l'hypothèse qu'une frange significative du marché privilégie l'abordabilité et la simplicité d'usage.