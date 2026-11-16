BMW Classic révèle un prototype M7 de 1997 basé sur la Série 7 E38, équipé du V8 de 394 chevaux de la M5 E39 et d'une boîte manuelle à six rapports.

BMW Classic vient de lever le voile sur l'un des secrets les mieux gardés du constructeur bavarois : un prototype de M7 développé il y a près de trente ans et resté dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui. Cette berline de luxe basée sur la Série 7 E38 incarne ce qu'aurait pu être le vaisseau amiral sportif de BMW dans les années 1990.

Une M5 déguisée en Série 7

Ce prototype unique a débuté sa vie comme une simple 740i avant de subir une transformation mécanique radicale. Les ingénieurs de Munich ont greffé le moteur V8 atmosphérique et la boîte manuelle à six rapports de la mythique M5 E39 sous le capot de cette grande berline.

Le bloc S62 de 4,9 litres développe 394 chevaux à 6 600 tr/min, avec la puissance intégralement transmise aux roues arrière. Et contrairement aux standards actuels des berlines premium, ce prototype disposait de trois pédales - une configuration impensable sur les modèles haut de gamme d'aujourd'hui.

Des performances contenues mais prometteuses

BMW indique une vitesse maximale de 250 km/h, bridée électroniquement comme sur la M5 E39 de série. Avec un poids de 1 875 kilogrammes, ce prototype n'était certes pas un poids plume, mais l'association du V8 M et de la transmission manuelle dans une berline de ce gabarit promettait des sensations de conduite uniques.

Une discrétion assumée

L'aspect extérieur constitue probablement l'élément le plus fascinant de ce projet. BMW a choisi la retenue plutôt que l'ostentation, à l'opposé de la tendance actuelle des modèles M. Au premier coup d'œil, rien ne distingue ce prototype d'une Série 7 E38 classique.

Pas de boucliers agressifs, pas de prises d'air surdimensionnées, pas de badges M voyants. Seuls quelques détails trahissent sa véritable nature : des jantes BBS à branches croisées en finition sombre et quatre sorties d'échappement, deux de chaque côté du bouclier arrière. Pour le reste, la voiture conserve l'élégance sobre qui a fait de l'E38 l'une des plus belles berlines jamais dessinées.

Un habitacle raffiné avec quelques indices

L'intérieur adopte la même philosophie de discrétion. Le cuir noir et beige crée une ambiance bicolore raffinée, tandis que le volant M constitue un premier indice que cette Série 7 sort de l'ordinaire. Le levier de vitesses manuel à six rapports confirme immédiatement le caractère unique de l'auto une fois installé à bord.

Un détail typique de la fin des années 1990 subsiste à l'arrière : un combiné téléphonique intégré dans la console centrale arrière, témoignage d'une époque révolue.

Pourquoi ce projet est resté dans les cartons

BMW n'a jamais officiellement expliqué pourquoi cette M7 E38 n'a jamais dépassé le stade du prototype. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. D'abord, le positionnement commercial posait question : la 750i occupait déjà le sommet de la gamme Série 7 avec son imposant moteur V12.

Parallèlement, la M5 E39 offrait essentiellement les mêmes performances avec le même V8, dans un format plus compact, plus léger et probablement moins coûteux à produire. Le chevauchement entre ces trois modèles rendait le business case de la M7 difficile à justifier.

Néanmoins, le fait que BMW soit allé jusqu'à construire un prototype fonctionnel et l'ait baptisé M7 en interne démontre que le projet était pris au sérieux. Des passionnés ont depuis créé leurs propres E38 équipées du moteur de la M5 E39 et d'une boîte manuelle, mais cet exemplaire d'usine confère à l'idée une crédibilité incomparable.

Des projets encore plus audacieux

Les connaisseurs de BMW savent que cette M7 unique n'était même pas le projet de Série 7 le plus délirant du constructeur. Cet honneur revient probablement au "Goldfish", un projet extravagant de la fin des années 1980 qui poussait le concept de modèle au sommet de gamme à l'extrême.

En 1988, les ingénieurs ont intégré un colossal V16 de 6,7 litres dans une Série 7 E32, développant 402 chevaux. Le moteur dérivait du V12 M70, mais l'ajout de quatre cylindres supplémentaires créait un sérieux problème d'encombrement. Faute d'espace sous le capot pour le système de refroidissement, les ingénieurs ont déplacé les radiateurs à l'arrière, créant ces imposantes ouïes de refroidissement caractéristiques derrière les portes arrière.

Un second prototype V16 a suivi en 1990, toujours équipé d'un moteur de 6,7 litres produisant 348 chevaux, cette fois associé à une boîte automatique à cinq rapports. Connu en interne sous le nom de 750iL V16 Goldfish, ce second prototype affichait une carrosserie plus conventionnelle sans les énormes scoops de refroidissement arrière. Avec une longueur de 5 448 millimètres, il dépassait même la Série 7 actuelle.

Malheureusement, aucun de ces projets n'a atteint la production. BMW a finalement abandonné l'idée de construire un modèle phare au-dessus de la Série 7. Entre cette M7 E38 secrète et ces monstres à seize cylindres, les ingénieurs bavarois ont clairement eu des ambitions merveilleusement audacieuses avant que les réglementations sur les émissions ne redéfinissent les priorités.