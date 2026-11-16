Bugatti : l'âge moyen des acheteurs chute à 42 ...

Par Laurence Jardin / 16 novembre 2026 à 22:24 · 3 min de lecture

Les clients Bugatti rajeunissent drastiquement avec un âge moyen passé de 52 à 42 ans, tandis qu'un collectionneur nord-américain possède 14 modèles.

L'univers des hypercars de luxe connaît une transformation démographique inattendue. Bugatti, symbole absolu de l'excellence automobile française, voit sa clientèle rajeunir de manière spectaculaire. Une évolution qui bouleverse les idées reçues sur les acheteurs de voitures à plusieurs millions d'euros.

Un rajeunissement spectaculaire de la clientèle

Sascha Doering, PDG de Bugatti Americas, a révélé lors d'une interview une statistique surprenante : l'âge moyen des acheteurs est passé de 52 à environ 42 ans. Cette baisse de dix ans en quelques années représente un changement majeur pour une marque dont les hypercars ne sont certainement pas des achats impulsifs.

Cette tendance témoigne de l'émergence d'une nouvelle génération de fortunés ultra-riches qui s'intéressent aux voitures d'exception. Contrairement aux idées reçues associant Bugatti à l'ancien argent et aux collectionneurs ayant passé des décennies à accumuler des voitures exotiques, la marque de Molsheim séduit désormais des entrepreneurs et investisseurs plus jeunes.

Des collectionneurs d'une fidélité exceptionnelle

Le rajeunissement de la clientèle ne signifie pas pour autant que les clients historiques se détournent de la marque. Bien au contraire. L'exemple le plus frappant concerne un collectionneur nord-américain qui possède pas moins de 14 Bugatti. Quatorze exemplaires de la manufacture alsacienne : une collection impressionnante, même selon les standards des ultra-fortunés capables de dépenser des millions pour un seul véhicule.

Les chiffres de fidélisation confirment cet attachement à la marque. Environ 35% des propriétaires Bugatti possèdent au moins deux modèles, tandis que près de 70% des acheteurs de la nouvelle Tourbillon sont d'anciens clients. Un taux de rétention remarquable, surtout compte tenu du délai d'attente de quatre ans entre la commande et la livraison de la dernière hypercar.

Aucune demande pour une Bugatti électrique

Malgré le rajeunissement de sa clientèle, Bugatti ne subit aucune pression pour abandonner les moteurs thermiques. Interrogé sur d'éventuelles demandes d'hypercars 100% électriques, Sascha Doering a donné une réponse sans équivoque : "Non".

Cette absence de demande valide la stratégie de Mate Rimac, qui avait convaincu le groupe Volkswagen de développer un moteur V16 hybride pour succéder à la Chiron, alors que l'ancien groupe parent souhaitait une alternative purement électrique. Bugatti Rimac a d'ailleurs fait équipe avec Cosworth pour créer un V16 atmosphérique de 8,3 litres, offrant à la Tourbillon un caractère qu'une hypercar électrique ne pourrait reproduire.

L'identité de Bugatti reste intrinsèquement liée aux moteurs de grande cylindrée. D'ailleurs, la production écourtée de la Rimac Nevera suggère que même les ultra-fortunés ne manifestent qu'un intérêt limité pour les hypercars électriques.

L'Amérique du Nord, marché clé en pleine expansion

La manufacture française a livré 353 Bugatti modernes en Amérique du Nord au cours des 20 dernières années. Cette région représente aujourd'hui la plus forte concentration mondiale de Bugatti récentes, et son importance stratégique n'a cessé de croître.

Lors du lancement de la légendaire Veyron en 2006, l'Amérique du Nord représentait environ 20 à 25% des ventes mondiales. Aujourd'hui, cette part a grimpé entre 35 et 45%. L'année 2025 a d'ailleurs été la meilleure de Bugatti sur ce marché, avec 60 exemplaires livrés via un réseau de 12 concessionnaires aux États-Unis, un au Canada et un autre au Mexique.

Une production volontairement limitée

Malgré la demande croissante, Bugatti refuse d'augmenter sa production. La marque maintient sa production annuelle autour de 100 unités pour préserver la valeur résiduelle élevée de ses créations. Une stratégie cohérente, sachant que certains clients achètent ces voitures comme investissements purs.

Une tendance partagée par l'ensemble du luxe automobile

Ce rajeunissement de la clientèle ne concerne pas uniquement Bugatti. Rolls-Royce affiche un âge moyen de ses clients encore plus bas : seulement 40 ans. Un changement remarquable pour une marque traditionnellement associée à une clientèle plus âgée.

Bentley connaît une évolution similaire. L'introduction de la troisième génération de Continental GT en 2019 a marqué un tournant. Des packs esthétiques plus sportifs et des combinaisons de couleurs audacieuses ont séduit des acheteurs plus jeunes, souvent peu friands du chrome autrefois considéré comme l'incarnation du luxe.

Pour l'instant, Bugatti semble parfaitement à l'aise avec sa formule établie. Ses clients rajeunissent, mais recherchent toujours l'expérience incomparable d'une Bugatti. Et si un passionné possédant 14 exemplaires en est l'illustration, la marque n'a visiblement aucun mal à maintenir la satisfaction de ses clients les plus fidèles.