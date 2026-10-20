Bugatti restaure une Veyron unique avec une carrosserie en aluminium poli miroir

Par Luc Morandini / 20 octobre 2026 à 18:46 · 3 min de lecture

Bugatti a restauré une Veyron Grand Sport Vitesse unique en son genre avec une carrosserie en aluminium poli, désormais certifiée par le programme La Maison Pur Sang.

Alors que Bugatti se tourne vers l'avenir avec sa nouvelle Tourbillon équipée d'un moteur V16, le constructeur alsacien n'oublie pas son glorieux passé. La marque vient de restaurer une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse absolument unique, dotée d'une carrosserie en aluminium poli offrant un effet miroir spectaculaire.

Une carrosserie hors du commun nécessitant 20 tonnes d'aluminium

Identifiée par le numéro de châssis 8.100, cette hypercar propulsée par le légendaire moteur W16 quadri-turbo figure parmi les Veyron les plus extraordinaires jamais construites. Plutôt que d'opter pour une peinture conventionnelle, Bugatti a choisi de faire de l'aluminium poli l'élément central du design.

Le résultat est saisissant : une finition miroir qui sublime les surfaces sculptées du roadster tout en laissant le métal à nu. Selon Bugatti, désormais indépendant du groupe Volkswagen, la création de cette carrosserie distinctive a nécessité l'acheminement de blocs d'aluminium pesant jusqu'à 20 tonnes vers le siège de Molsheim, en France.

Un contraste saisissant avec l'intérieur rouge carmin

L'extérieur métallique contraste magnifiquement avec un habitacle entièrement revêtu de cuir rouge carmin. Des éléments en fibre de carbone apparente et des détails artisanaux ajoutent encore à l'intérêt visuel de l'ensemble.

Bugatti explique que le projet a débuté par d'importantes études de design explorant les relations entre proportions, surfaces et lumière. Une fois le concept finalisé, la voiture a pris vie dans l'atelier de Molsheim, où les experts de la marque ont concrétisé cette vision ambitieuse. Chaque étape de la construction a été documentée pour préserver l'histoire de ce modèle unique.

Le programme La Maison Pur Sang redonne vie aux légendes

Plus d'une décennie après sa création, le châssis 8.100 est retourné à Molsheim pour bénéficier du programme La Maison Pur Sang, le service de certification, restauration et préservation du patrimoine de Bugatti. L'équipe a effectué un processus de certification exhaustif accompagné de travaux de remise en état et de reconfiguration.

L'objectif : retrouver la vision originale tout en préservant l'histoire et l'authenticité du véhicule. Cela incluait le retrait d'éléments de personnalisation ajoutés ultérieurement durant sa vie. La Veyron a désormais reçu la certification La Maison Pur Sang et a rejoint la collection d'un nouveau propriétaire sur la Côte d'Azur.

Fernando Alonso aperçu au volant à Monaco

Bien que l'identité du propriétaire ne soit pas officiellement divulguée, le secret de polichinelle a rapidement circulé. Le pilote de Formule 1 Fernando Alonso a été repéré au volant de cette Veyron peu discrète dans les rues étroites de Monaco.

Le double champion du monde espagnol, âgé de 45 ans, est connu pour son goût prononcé pour les machines d'exception. Le voir aux commandes d'une voiture aussi extraordinaire n'a donc rien de vraiment surprenant.

Des records pulvérisés au fil des générations

La Veyron Grand Sport Vitesse fut autrefois la reine des voitures de production décapotables, obtenant cette distinction en 2013 avec une vitesse de pointe de 408,84 km/h. Un exploit remarquable pour une hypercar sans toit, mais Bugatti a finalement transmis la couronne à sa descendante.

La Mistral, basée sur la Chiron, a repoussé encore plus loin les limites en atteignant 453,91 km/h en 2024, devenant ainsi la voiture décapotable la plus rapide au monde.

Un patrimoine soigneusement entretenu

Entre les restaurations en usine, les spécifications uniques et la redécouverte occasionnelle d'exemplaires exceptionnellement rares, l'hypercar originale semble profiter d'une seconde jeunesse médiatique. Ces projets n'ajoutent certes pas au décompte de production, mais ils accomplissent un travail remarquable pour maintenir la Veyron dans l'actualité plus de deux décennies après ses débuts.

Tôt ou tard, la Chiron sera également assez ancienne pour justifier davantage de restaurations internes, offrant à La Maison Pur Sang un réservoir encore plus vaste de voitures sur lesquelles travailler. La production de la Chiron a été limitée à 500 unités, soit 50 de plus que les 450 exemplaires de la Veyron.

La Tourbillon sera la plus rare des trois, avec une production plafonnée à seulement 250 unités. Contrairement à ses prédécesseures, elle s'est entièrement vendue avant même le début de sa fabrication, témoignant de l'attrait toujours intact pour les créations de la manufacture alsacienne.