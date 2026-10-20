BMW M3 thermique 2028 : le six-cylindres en ligne gronde encore sous le capot

Par Laurence Jardin / 20 octobre 2026 à 18:46 · 3 min de lecture

BMW développe une nouvelle M3 essence avec son six-cylindres en ligne modernisé pour 2028, parallèlement à la version électrique prévue cette année.

Les amateurs de mécaniques thermiques peuvent respirer : BMW n'a pas dit son dernier mot concernant son mythique six-cylindres en ligne. Alors qu'une BMW M3 électrique s'apprête à débarquer dans les prochains mois, la division M travaille simultanément sur une version essence de nouvelle génération, attendue pour 2028.

Une récente vidéo d'espionnage captée en Allemagne permet d'entendre rugir le prototype encore lourdement camouflé. Impossible de confondre cette sportive avec une Série 3 ordinaire : les passages de roues élargis trahissent sans équivoque la présence d'une M3 dans sa version la plus radicale, bien loin de la récente M350 xDrive.

Le S58 nouvelle génération prend forme

Sous le capot, les ingénieurs de Munich préparent une évolution majeure du bloc biturbo 3,0 litres six-cylindres en ligne, connu sous le code S58. BMW évoque l'arrivée d'un "nouveau type de moteur six-cylindres", sans pour autant basculer vers une configuration en V.

Cette formulation énigmatique alimente les spéculations sur l'intégration d'une forme d'électrification. Fort heureusement, la marque bavaroise a écarté l'hypothèse d'un système hybride rechargeable trop lourd, privilégiant une micro-hybridation légère. La raison ? Les réglementations antipollution européennes toujours plus strictes.

La technologie M Ignite en renfort

BMW a récemment adapté le moteur aux normes Euro 7 en Europe grâce à la technologie M Ignite, déjà appliquée aux M2 et M4. Ce dispositif sophistiqué comprend :

Un système d'allumage à pré-chambre de combustion

Deux bougies d'allumage par cylindre

Des turbocompresseurs à géométrie variable

Ces innovations permettent d'améliorer l'efficacité énergétique sans sacrifier la puissance, tout en enrichissant la sonorité du six-cylindres dans les hauts régimes. Pour la prochaine M3, BMW pourrait franchir une étape supplémentaire en ajoutant une assistance électrique 48 volts, bien que rien ne soit officiellement confirmé.

La fin de la propulsion et de la boîte manuelle ?

L'ombre d'une décision controversée plane sur cette nouvelle génération. Selon plusieurs sources, BMW envisagerait de généraliser la transmission intégrale xDrive, abandonnant ainsi la propulsion pure et la boîte de vitesses manuelle.

Si cette orientation se confirme, il s'agirait d'un tournant majeur dans l'histoire de la M3, dont la formule traditionnelle remonte à quarante ans, lorsque la première E30 était lancée. Les puristes peuvent toutefois espérer la préservation d'un mode propulsion dédié, comme sur l'actuelle M3 Competition xDrive et la nouvelle M350 xDrive.

Les inconditionnels de la conduite à trois pédales avec propulsion exclusive feraient bien de s'intéresser à l'actuelle G80 tant qu'elle est disponible. La M3 CS Handschalter en série limitée pourrait bien représenter le chant du cygne de cette configuration mythique.

Un design commun avec la version électrique

Concernant le style, la M3 thermique partagera l'essentiel de ses lignes avec sa sœur électrique récemment dévoilée. Les proportions différeront légèrement en raison de l'architecture technique distincte, mais l'habillage intérieur et extérieur sera largement identique.

Ces berlines sportives devraient être rejointes plus tard dans la décennie par deux versions break Touring : l'une avec quatre moteurs électriques, l'autre avec le six-cylindres essence. Une excellente nouvelle pour les amateurs de polyvalence, avec l'espoir que ces variantes familiales traversent enfin l'Atlantique.

Un positionnement tarifaire ambitieux

BMW a annoncé que les deux déclinaisons de M3 évolueront dans la même fourchette de prix. Cette comparaison concerne vraisemblablement la M3 Competition xDrive, puisque la version électrique disposera de série de la transmission intégrale.

Pour référence, l'actuelle M3 à quatre roues motrices démarre juste en dessous de 120 000 euros hors options. Avec l'inflation habituelle entre générations, la prochaine mouture pourrait franchir le seuil symbolique des 130 000 euros. Les versions break seraient logiquement affichées avec un supplément.

Cette vidéo d'espionnage rappelle opportunément que BMW n'abandonne pas ses sportives à six-cylindres. Si la M3 électrique promet des performances d'un genre nouveau, la perspective d'une berline thermique rugissante suffit à maintenir l'intérêt des fidèles du moteur à combustion. Après tout, tous les passionnés ne sont pas prêts à échanger la symphonie d'un échappement contre le simple sifflement des pneus et du vent.