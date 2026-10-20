BMW M3 thermique 2028 : le six-cylindres en ligne gronde encore sous le capot
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
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Les amateurs de mécaniques thermiques peuvent respirer : BMW n'a pas dit son dernier mot concernant son mythique six-cylindres en ligne. Alors qu'une BMW M3 électrique s'apprête à débarquer dans les prochains mois, la division M travaille simultanément sur une version essence de nouvelle génération, attendue pour 2028.
Une récente vidéo d'espionnage captée en Allemagne permet d'entendre rugir le prototype encore lourdement camouflé. Impossible de confondre cette sportive avec une Série 3 ordinaire : les passages de roues élargis trahissent sans équivoque la présence d'une M3 dans sa version la plus radicale, bien loin de la récente M350 xDrive.
Le S58 nouvelle génération prend forme
Sous le capot, les ingénieurs de Munich préparent une évolution majeure du bloc biturbo 3,0 litres six-cylindres en ligne, connu sous le code S58. BMW évoque l'arrivée d'un "nouveau type de moteur six-cylindres", sans pour autant basculer vers une configuration en V.
Cette formulation énigmatique alimente les spéculations sur l'intégration d'une forme d'électrification. Fort heureusement, la marque bavaroise a écarté l'hypothèse d'un système hybride rechargeable trop lourd, privilégiant une micro-hybridation légère. La raison ? Les réglementations antipollution européennes toujours plus strictes.
La technologie M Ignite en renfort
BMW a récemment adapté le moteur aux normes Euro 7 en Europe grâce à la technologie M Ignite, déjà appliquée aux M2 et M4. Ce dispositif sophistiqué comprend :
- Un système d'allumage à pré-chambre de combustion
- Deux bougies d'allumage par cylindre
- Des turbocompresseurs à géométrie variable
Ces innovations permettent d'améliorer l'efficacité énergétique sans sacrifier la puissance, tout en enrichissant la sonorité du six-cylindres dans les hauts régimes. Pour la prochaine M3, BMW pourrait franchir une étape supplémentaire en ajoutant une assistance électrique 48 volts, bien que rien ne soit officiellement confirmé.
La fin de la propulsion et de la boîte manuelle ?
L'ombre d'une décision controversée plane sur cette nouvelle génération. Selon plusieurs sources, BMW envisagerait de généraliser la transmission intégrale xDrive, abandonnant ainsi la propulsion pure et la boîte de vitesses manuelle.
Si cette orientation se confirme, il s'agirait d'un tournant majeur dans l'histoire de la M3, dont la formule traditionnelle remonte à quarante ans, lorsque la première E30 était lancée. Les puristes peuvent toutefois espérer la préservation d'un mode propulsion dédié, comme sur l'actuelle M3 Competition xDrive et la nouvelle M350 xDrive.
Les inconditionnels de la conduite à trois pédales avec propulsion exclusive feraient bien de s'intéresser à l'actuelle G80 tant qu'elle est disponible. La M3 CS Handschalter en série limitée pourrait bien représenter le chant du cygne de cette configuration mythique.
Un design commun avec la version électrique
Concernant le style, la M3 thermique partagera l'essentiel de ses lignes avec sa sœur électrique récemment dévoilée. Les proportions différeront légèrement en raison de l'architecture technique distincte, mais l'habillage intérieur et extérieur sera largement identique.
Ces berlines sportives devraient être rejointes plus tard dans la décennie par deux versions break Touring : l'une avec quatre moteurs électriques, l'autre avec le six-cylindres essence. Une excellente nouvelle pour les amateurs de polyvalence, avec l'espoir que ces variantes familiales traversent enfin l'Atlantique.
Un positionnement tarifaire ambitieux
BMW a annoncé que les deux déclinaisons de M3 évolueront dans la même fourchette de prix. Cette comparaison concerne vraisemblablement la M3 Competition xDrive, puisque la version électrique disposera de série de la transmission intégrale.
Pour référence, l'actuelle M3 à quatre roues motrices démarre juste en dessous de 120 000 euros hors options. Avec l'inflation habituelle entre générations, la prochaine mouture pourrait franchir le seuil symbolique des 130 000 euros. Les versions break seraient logiquement affichées avec un supplément.
Cette vidéo d'espionnage rappelle opportunément que BMW n'abandonne pas ses sportives à six-cylindres. Si la M3 électrique promet des performances d'un genre nouveau, la perspective d'une berline thermique rugissante suffit à maintenir l'intérêt des fidèles du moteur à combustion. Après tout, tous les passionnés ne sont pas prêts à échanger la symphonie d'un échappement contre le simple sifflement des pneus et du vent.
Questions fréquentes
Quelle motorisation équipera la prochaine BMW M3 thermique ?
BMW devrait utiliser une version évoluée du six-cylindres en ligne S58 de 3,0 litres biturbo. Ce moteur intégrera probablement la technologie M Ignite avec double allumage par cylindre et un système de micro-hybridation 48 volts pour répondre aux normes européennes.
La BMW M3 thermique va-t-elle disparaître ?
Non, BMW continue de développer une version essence pour 2028, parallèlement à la M3 électrique. Cette génération pourrait toutefois être la dernière équipée d'un moteur thermique pur, marquant la fin d'une lignée de 40 ans.
La BMW M3 2028 sera-t-elle encore disponible en propulsion ?
Selon les rumeurs, BMW pourrait généraliser la transmission intégrale xDrive sur la M3 thermique. La propulsion pure et la boîte manuelle pourraient disparaître du catalogue, même si un mode propulsion pourrait subsister.
Quel sera le prix de la nouvelle BMW M3 ?
BMW a indiqué que les versions électrique et thermique seront affichées dans la même gamme de prix. La M3 Competition xDrive actuelle démarrant autour de 120 000 euros, la prochaine génération pourrait franchir le cap des 130 000 euros.
Quelle est la différence avec la technologie M Ignite ?
M Ignite utilise un système de pré-chambre de combustion avec deux bougies par cylindre et des turbocompresseurs à géométrie variable. Cette technologie améliore l'efficacité énergétique tout en bonifiant la sonorité à haut régime.