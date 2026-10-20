BMW dévoile enfin son mystérieux prototype de Série 3 Compact à 5 portes

Par Luc Morandini / 20 octobre 2026 à 18:46 · 3 min de lecture

BMW révèle un prototype secret de Série 3 Compact à cinq portes datant des années 90, une version inédite qui n'a jamais été commercialisée.

Les passionnés de BMW viennent de découvrir une pépite insoupçonnée : un prototype de Série 3 Compact à cinq portes dont l'existence était restée totalement secrète pendant des décennies. BMW Classic a finalement dévoilé ce modèle expérimental unique qui révèle une page méconnue de l'histoire du constructeur bavarois.

Un projet oublié qui refait surface

La Série 3 Compact représente un chapitre particulier dans l'histoire de BMW. Produite durant une décennie environ, cette version compacte de la mythique Série 3 proposait une porte d'entrée plus accessible vers l'univers de la marque tout en conservant la propulsion. La première génération, l'E36/5, n'existait qu'en version trois portes... du moins officiellement.

Ce prototype baptisé 316i Compact bouleverse cette certitude. Contrairement au modèle commercialisé, cet exemplaire unique arbore cinq portes, offrant ainsi un accès facilité aux places arrières. Pendant des années, ce véhicule est resté à l'abri des regards dans les archives de BMW, avant que la division Classic ne décide de le révéler au grand jour.

Les détails révélateurs d'un projet expérimental

L'examen attentif de ce prototype révèle plusieurs indices de sa nature expérimentale. Le véhicule présente notamment une caractéristique pour le moins surprenante : des lève-vitres manuels à manivelle, alors que la console centrale est équipée de boutons de commandes électriques. Cette incohérence trahit clairement son statut de mule d'essai.

Initialement peint en vert Boston et doté d'un intérieur en tissu, le prototype a depuis été repeint en rouge. Il embarquait une boîte de vitesses automatique et des sièges chauffants, une dotation relativement généreuse pour l'époque sur un modèle d'entrée de gamme comme le 316i.

Pourquoi ce modèle n'a jamais vu le jour

BMW n'a jamais officiellement expliqué pourquoi cette version à cinq portes est restée au stade de prototype. Les spécialistes avancent néanmoins plusieurs hypothèses cohérentes :

Les coûts supplémentaires d'ingénierie et d'outillage auraient compromis le positionnement tarifaire attractif du modèle

Le chevauchement avec la berline Série 3 et le break Touring, qui répondaient déjà aux besoins de praticité

Un marché potentiellement trop restreint pour justifier l'investissement

La deuxième génération de Série 3 Compact, l'E46/5 arrivée au début des années 2000, a d'ailleurs fait l'impasse sur les portes arrière supplémentaires. Sa carrière commerciale fut d'ailleurs brève, limitée à environ trois ans, et BMW n'a même pas jugé utile de la proposer sur le marché nord-américain où la première génération avait déjà peiné à trouver son public.

L'ancêtre méconnu de la Série 1

Avec le recul, ce prototype à cinq portes apparaît comme une tentative précoce de créer un modèle que BMW ne lancerait finalement qu'une décennie plus tard. En 2004, la Série 1 E87 fait ses débuts en Europe, reprenant exactement le concept esquissé par ce Compact expérimental : une compacte à cinq portes, plus petite que la Série 3, conservant la propulsion chère à la marque.

La Série 1 de première génération rencontra le succès commercial que la Série 3 Compact n'avait jamais vraiment atteint. Initialement disponible uniquement en cinq portes, elle accueillit ensuite une version trois portes en 2007, inversant ainsi la logique de développement de sa devancière.

Les autres prototypes secrets de l'ère E36/5

Les connaisseurs se souviendront que ce Compact à cinq portes n'est pas le seul prototype secret de cette époque. BMW conserve également dans ses archives un M3 Compact, version sportive qui n'a elle non plus jamais été commercialisée. Si le M3 Compact avait déjà suscité l'attention des passionnés, ce 316i à cinq portes constitue probablement une surprise encore plus grande, précisément parce que son existence était totalement insoupçonnée.

Ces deux modèles trouvent d'une certaine manière leurs héritiers spirituels dans la Série 1 actuelle et sa déclinaison sportive. Toutefois, la M135i contemporaine représente une rupture philosophique majeure : basée sur une plateforme à traction avec transmission intégrale xDrive de série, elle abandonne la propulsion qui caractérisait ses ancêtres et pratiquement tous les modèles BMW jusqu'à l'arrivée du monospace Série 2 Active Tourer en 2014.

Combien d'autres secrets dans les coffres de Munich ?

Cette révélation soulève inévitablement une question fascinante : combien d'autres prototypes uniques BMW cache-t-elle encore dans ses réserves ? Pour chaque concept-car officiellement présenté au public, combien d'expérimentations n'ont jamais quitté les ateliers d'ingénierie ?

L'existence de ce Compact plus pratique prouve que la marque bavaroise a envisagé des déclinaisons qui peuvent paraître évidentes rétrospectivement mais qui n'ont jamais franchi le cap de la production. Quelque part dans les archives de Munich dorment peut-être une M car encore plus radicale, ou une interprétation totalement différente d'un modèle emblématique.

Si la Série 3 Compact ne figure pas parmi les chapitres les plus glorieux de l'histoire BMW, ce prototype à cinq portes démontre que même les modèles moins célébrés recèlent des secrets fascinants qui méritent d'être racontés.