Par Laurence Jardin / 24 novembre 2026 à 10:23 · 3 min de lecture

BMW débute la production de son premier véhicule électrique fabriqué aux États-Unis, l'iX5, dans son usine de Caroline du Sud avec 733 km d'autonomie annoncés.

Un investissement massif pour l'électrification américaine

Le constructeur munichois franchit une étape décisive dans sa stratégie d'électrification. L'usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, vient de démarrer la production du BMW iX5, marquant ainsi la première fabrication d'un véhicule entièrement électrique de la marque sur le territoire américain. Cette initiative s'inscrit dans un plan d'investissement colossal de 1,6 milliard d'euros déployé sur deux ans.

Raymond Wittmann, membre du conseil d'administration de BMW, qualifie cet événement de "début d'un nouveau chapitre" pour cette usine qui représente le plus grand site de production du réseau mondial du constructeur. Une déclaration qui prend tout son sens pour une installation ayant assemblé des modèles X à motorisation thermique pendant trois décennies.

Une infrastructure dédiée aux véhicules électriques

Sur l'enveloppe totale, près d'un milliard d'euros a été consacré à la modernisation de l'usine de Spartanburg elle-même. Les 640 millions restants ont permis la construction de l'usine de Woodruff, une nouvelle installation dédiée à l'assemblage des batteries qui a lancé sa production en série le 13 novembre dernier.

Cette usine fournit les packs batteries de sixième génération pour l'iX5 et alimentera à terme cinq nouveaux modèles BMW prévus pour 2027, tous construits sur la même architecture. La cadence actuelle s'établit à 70 véhicules par jour, avec une arrivée dans les concessions américaines prévue pour le premier trimestre 2027.

Des caractéristiques techniques impressionnantes

Le BMW iX5 60 xDrive annonce des performances qui le placent parmi les SUV électriques les plus performants du marché. Ses dimensions de 5,01 mètres de long, 2 mètres de large et 1,75 mètre de haut le positionnent dans la catégorie des grands SUV, comparable au X5 thermique dont il reprend l'architecture.

Autonomie et puissance au rendez-vous

Les chiffres clés du modèle sont particulièrement prometteurs :

Autonomie maximale de 733 kilomètres

Puissance de 578 chevaux

Couple de 803 Nm

Accélération de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes

Recharge ultra-rapide jusqu'à 464 kW

Cette autonomie représente un bond significatif par rapport aux SUV électriques actuels de la marque et place l'iX5 au niveau des véhicules électriques offrant la meilleure autonomie sur le marché américain. La capacité de recharge à 464 kW, si elle se confirme en conditions réelles, constituerait un atout majeur pour les longs trajets.

Une stratégie de production revue à la baisse

Selon les informations rapportées aux fournisseurs, BMW aurait ajusté ses ambitions de production. L'objectif pour 2027 s'établirait désormais autour de 60 000 unités d'iX5, soit une réduction notable par rapport à la cible initiale de 100 000 exemplaires. Le constructeur n'a toutefois pas confirmé officiellement ces chiffres.

Le programme Neue Klasse prend forme

L'iX5 s'inscrit dans le vaste programme Neue Klasse de BMW, qui vise à renouveler entièrement la gamme électrique du constructeur. Parallèlement à la production américaine, BMW a également lancé la fabrication de la nouvelle i3 à Munich, démontrant une approche globale de son électrification.

La marque propose également une version hydrogène de l'iX5, offrant ainsi deux voies distinctes de mobilité zéro émission sous la même appellation. Néanmoins, c'est bien la version électrique à batterie qui sort actuellement des chaînes de Spartanburg et qui rejoindra en premier les concessions américaines.

Quelle disponibilité pour l'Europe ?

Si le prix de départ annoncé de 79 800 dollars (environ 73 000 euros) concerne le marché américain, BMW n'a pas encore communiqué sur une éventuelle commercialisation européenne de ce modèle fabriqué outre-Atlantique. La question de la disponibilité de l'iX5 sur le Vieux Continent reste donc en suspens, d'autant que le constructeur développe en parallèle sa production électrique européenne avec le programme Neue Klasse à Munich.

Cette production américaine marque néanmoins une étape stratégique pour BMW dans sa course à l'électrification, lui permettant de répondre localement à la demande croissante du marché nord-américain tout en contournant les contraintes logistiques et tarifaires liées aux importations.