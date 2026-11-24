BMW lance la production américaine de l'iX5 électrique pour 2027
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
Sommaire
- Un investissement massif pour l'électrification américaine
- Une infrastructure dédiée aux véhicules électriques
- Des caractéristiques techniques impressionnantes
- Autonomie et puissance au rendez-vous
- Une stratégie de production revue à la baisse
- Le programme Neue Klasse prend forme
- Quelle disponibilité pour l'Europe ?
Un investissement massif pour l'électrification américaine
Le constructeur munichois franchit une étape décisive dans sa stratégie d'électrification. L'usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, vient de démarrer la production du BMW iX5, marquant ainsi la première fabrication d'un véhicule entièrement électrique de la marque sur le territoire américain. Cette initiative s'inscrit dans un plan d'investissement colossal de 1,6 milliard d'euros déployé sur deux ans.
Raymond Wittmann, membre du conseil d'administration de BMW, qualifie cet événement de "début d'un nouveau chapitre" pour cette usine qui représente le plus grand site de production du réseau mondial du constructeur. Une déclaration qui prend tout son sens pour une installation ayant assemblé des modèles X à motorisation thermique pendant trois décennies.
Une infrastructure dédiée aux véhicules électriques
Sur l'enveloppe totale, près d'un milliard d'euros a été consacré à la modernisation de l'usine de Spartanburg elle-même. Les 640 millions restants ont permis la construction de l'usine de Woodruff, une nouvelle installation dédiée à l'assemblage des batteries qui a lancé sa production en série le 13 novembre dernier.
Cette usine fournit les packs batteries de sixième génération pour l'iX5 et alimentera à terme cinq nouveaux modèles BMW prévus pour 2027, tous construits sur la même architecture. La cadence actuelle s'établit à 70 véhicules par jour, avec une arrivée dans les concessions américaines prévue pour le premier trimestre 2027.
Des caractéristiques techniques impressionnantes
Le BMW iX5 60 xDrive annonce des performances qui le placent parmi les SUV électriques les plus performants du marché. Ses dimensions de 5,01 mètres de long, 2 mètres de large et 1,75 mètre de haut le positionnent dans la catégorie des grands SUV, comparable au X5 thermique dont il reprend l'architecture.
Autonomie et puissance au rendez-vous
Les chiffres clés du modèle sont particulièrement prometteurs :
- Autonomie maximale de 733 kilomètres
- Puissance de 578 chevaux
- Couple de 803 Nm
- Accélération de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes
- Recharge ultra-rapide jusqu'à 464 kW
Cette autonomie représente un bond significatif par rapport aux SUV électriques actuels de la marque et place l'iX5 au niveau des véhicules électriques offrant la meilleure autonomie sur le marché américain. La capacité de recharge à 464 kW, si elle se confirme en conditions réelles, constituerait un atout majeur pour les longs trajets.
Une stratégie de production revue à la baisse
Selon les informations rapportées aux fournisseurs, BMW aurait ajusté ses ambitions de production. L'objectif pour 2027 s'établirait désormais autour de 60 000 unités d'iX5, soit une réduction notable par rapport à la cible initiale de 100 000 exemplaires. Le constructeur n'a toutefois pas confirmé officiellement ces chiffres.
Le programme Neue Klasse prend forme
L'iX5 s'inscrit dans le vaste programme Neue Klasse de BMW, qui vise à renouveler entièrement la gamme électrique du constructeur. Parallèlement à la production américaine, BMW a également lancé la fabrication de la nouvelle i3 à Munich, démontrant une approche globale de son électrification.
La marque propose également une version hydrogène de l'iX5, offrant ainsi deux voies distinctes de mobilité zéro émission sous la même appellation. Néanmoins, c'est bien la version électrique à batterie qui sort actuellement des chaînes de Spartanburg et qui rejoindra en premier les concessions américaines.
Quelle disponibilité pour l'Europe ?
Si le prix de départ annoncé de 79 800 dollars (environ 73 000 euros) concerne le marché américain, BMW n'a pas encore communiqué sur une éventuelle commercialisation européenne de ce modèle fabriqué outre-Atlantique. La question de la disponibilité de l'iX5 sur le Vieux Continent reste donc en suspens, d'autant que le constructeur développe en parallèle sa production électrique européenne avec le programme Neue Klasse à Munich.
Cette production américaine marque néanmoins une étape stratégique pour BMW dans sa course à l'électrification, lui permettant de répondre localement à la demande croissante du marché nord-américain tout en contournant les contraintes logistiques et tarifaires liées aux importations.
Questions fréquentes
Quelles sont les performances annoncées pour le BMW iX5 électrique ?
Le BMW iX5 60 xDrive développe 578 chevaux et 803 Nm de couple, permettant un 0 à 100 km/h en 4,4 secondes. Son autonomie atteint 733 kilomètres selon les données du constructeur.
Où sont fabriquées les batteries de l'iX5 ?
Les batteries de sixième génération sont assemblées à l'usine de Woodruff, située à 24 kilomètres de Spartanburg. Les cellules proviennent initialement de Chine avant d'être produites aux États-Unis par LG Energy Solution.
Quelle est la puissance de recharge maximale du BMW iX5 ?
BMW annonce une puissance de recharge de pointe atteignant 464 kW sur l'architecture Gen6. Cette capacité devrait permettre des recharges très rapides lors des longs trajets.
Combien de véhicules BMW prévoit-il de produire en 2027 ?
Selon les informations transmises aux fournisseurs, BMW viserait environ 60 000 unités d'iX5 en 2027, en baisse par rapport à un objectif initial de 100 000 exemplaires.
Le BMW iX5 sera-t-il disponible en Europe ?
BMW n'a pas encore communiqué sur la disponibilité européenne de l'iX5 fabriqué aux États-Unis. Le constructeur développe parallèlement la production européenne de sa gamme Neue Klasse à Munich.