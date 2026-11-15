BMW prépare dix nouveaux modèles pour 2027 : le calendrier des lancements

Par Laurence Jardin / 15 novembre 2026 à 11:18 · 4 min de lecture

BMW dévoile son offensive produit 2027 avec dix modèles dont la nouvelle i1 électrique d'entrée de gamme, la M3 électrique et les X3 M et X4 M tout électriques.

Le constructeur bavarois ne compte pas ralentir la cadence. Après avoir détrôné Mercedes-Benz comme leader mondial du luxe depuis 2021, BMW s'apprête à franchir une nouvelle étape décisive avec un calendrier produit 2027 particulièrement chargé. Pas moins de dix nouveaux modèles sont programmés, confirmant l'accélération de la marque vers l'électrification et le renouvellement de sa gamme autour de l'architecture Neue Klasse.

La BMW i1 : une électrique accessible et propulsion

Si BMW annonce officiellement une commercialisation en 2028, la présentation mondiale de la i1 devrait intervenir dès la seconde moitié de 2027. Cette compacte électrique d'entrée de gamme marquera un tournant majeur pour le constructeur munichois avec plusieurs particularités notables.

Contrairement à l'iX1 qui partage sa plateforme avec des motorisations thermiques, la i1 bénéficiera d'une architecture entièrement dédiée aux véhicules électriques. Plus remarquable encore, elle adoptera la propulsion arrière, un retour aux sources pour la Série 1 qui avait abandonné cette configuration lors de sa troisième génération thermique.

La gamme s'articulerait autour de plusieurs versions : 20, 30, 30 xDrive et 40, couronnées par une M50 xDrive estampillée M Performance. Les déclinaisons à transmission intégrale ajouteraient un moteur avant, tandis que toutes recevraient des batteries de capacité inférieure à celles des i3 et iX3 pour optimiser le rapport prix-autonomie.

X1 et iX1 : deux destins différents

L'année 2027 réservera un traitement inhabituel au plus petit SUV de la marque. Le X1 thermique recevra un restylage mi-carrière classique, tandis que l'iX1 électrique sautera cette étape pour passer directement à sa deuxième génération. Cette nouvelle version électrique basculera également sur une plateforme dédiée avec propulsion arrière.

Malgré des architectures techniques radicalement différentes, les deux modèles conserveront des lignes extérieures et intérieures très proches, à l'image de la stratégie appliquée sur la Série 3 et l'i3. L'iX1 de nouvelle génération bénéficiera des nouvelles cellules de batterie cylindriques BMW, promettant une autonomie sensiblement améliorée et des vitesses de recharge nettement supérieures.

X2 et iX2 : un simple rafraîchissement

À l'inverse de l'iX1, les X2 et iX2 conserveraient leur plateforme actuelle et se contenteraient d'un restylage traditionnel. L'extérieur évoluera de manière progressive, mais l'habitacle adoptera le nouveau tableau de bord proche de celui de l'iX3.

Ce choix stratégique surprend, BMW privilégiant visiblement les volumes de vente : le X2 coupé se vendant nettement moins que le X1 conventionnel, l'investissement dans une nouvelle plateforme dédiée n'aurait pas été jugé rentable. Une décision qui pourrait renforcer l'attractivité de l'iX1 face à un iX2 techniquement moins avancé.

i3 Touring : le break électrique arrive

Les amateurs de breaks peuvent se réjouir. BMW officialise l'arrivée de la i3 Touring en 2027, alternative plus spacieuse à la berline électrique. Principalement destinée au marché européen, elle conservera l'avant de la berline jusqu'au montant central, avec une transformation vers l'arrière pour accueillir un coffre agrandi.

Les spécifications techniques resteront globalement identiques à la berline, avec une légère pénalité aérodynamique due à la poupe modifiée. Un compromis que les aficionados du break accepteront volontiers pour le gain de polyvalence. Des versions M Performance et M compléteront logiquement l'offre.

M3 électrique : la révolution des quatre moteurs

Premier modèle M entièrement électrique de l'histoire de la division sportive, la M3 électrique débarquera début 2027 pour une commercialisation dans la foulée. Avec quatre moteurs électriques développant environ 800 chevaux, elle inaugurera plusieurs innovations technologiques.

Au programme : une batterie dédiée de plus de 100 kWh utiles, des changements de rapports simulés, des sons moteur artificiels et des composites à fibres naturelles de lin remplaçant la fibre de carbone. Ces nouveaux matériaux offrent résistance et rigidité comparables tout en réduisant de 40 % les émissions lors de la fabrication.

Les quatre moteurs ne fonctionneront pas systématiquement ensemble : les conducteurs pourront déconnecter l'essieu avant pour retrouver une expérience propulsion pure. Cette M3 électrique ne signera pas l'arrêt de mort de la version thermique, BMW préparant une nouvelle génération à six cylindres 3.0 litres pour 2028.

X3 M et X4 M : électriques et définitifs

Contrairement à la berline, les X3 M et X4 M électriques marqueront la fin définitive des versions thermiques. BMW confirme qu'aucune nouvelle génération essence n'est prévue, le X3 M50 thermique demeurant le sommet de la gamme à combustion.

Ces deux SUV hautes performances partageront la configuration à quatre moteurs de la M3, avec la même batterie dédiée et les mêmes technologies. Plus lourds que la berline, ils seront légèrement moins performants et moins efficients, tout en affichant un tarif supérieur. Les feux carrés spécifiques aux modèles M, montés aux coins des boucliers, assureront une signature visuelle distinctive face aux iX3 et iX4 standard.

Série 5 : le restylage le plus radical de son histoire

Après 54 ans d'existence, la Série 5 s'apprête à recevoir le lifting le plus important jamais réalisé sur ce modèle. Berline, break, i5 électrique et M5 hybride rechargeable basculeront vers l'esthétique Neue Klasse, mais c'est surtout l'intérieur qui subira la transformation la plus spectaculaire.

Fini le contrôleur rotatif iDrive : BMW adopte le nouveau tableau de bord avec grand écran central tactile et affichage tête haute panoramique s'étendant de montant à montant. Un écran passager optionnel complétera l'arsenal numérique. À l'extérieur, l'évolution stylistique s'inspirera du nouveau X5 tout en conservant une identité propre à la berline.

Avec ce programme ambitieux, BMW démontre sa détermination à conserver sa couronne face à Mercedes-Benz, tout en accélérant massivement sa transition électrique sans abandonner les motorisations thermiques sur certains segments stratégiques.