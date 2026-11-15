Ford Fiesta dernière génération : le guide pour dénicher la bonne affaire d'occasion

Par Martin Rochard / 15 novembre 2026 à 11:18 · 3 min de lecture

La Ford Fiesta Mk8, arrêtée en 2023, reste une référence sur le marché de l'occasion avec ses motorisations Ecoboost et son châssis affûté pour les conducteurs enthousiastes.

L'arrêt de la production de la Ford Fiesta en 2023 a marqué la fin d'une ère pour l'automobile européenne. Véritable institution au même titre que la Mini originale, cette citadine britannique a accompagné des millions d'automobilistes dans leur apprentissage de la conduite. Sa disparition du catalogue Ford, annoncée il y a quatre ans, a surpris l'ensemble du secteur automobile.

La huitième génération : l'aboutissement d'une lignée

La Ford Fiesta Mk8, lancée en 2017, représente l'ultime évolution de ce modèle emblématique. À première vue, elle ressemble beaucoup à sa devancière, mais un examen attentif révèle des dimensions légèrement supérieures et surtout une caisse 15% plus rigide. Cette amélioration structurelle a permis aux ingénieurs d'affiner considérablement le comportement routier.

Les essayeurs professionnels ont d'ailleurs salué cette génération comme le choix privilégié pour les conducteurs recherchant du plaisir au volant d'une citadine. Cette réputation en fait aujourd'hui une valeur sûre sur le marché de l'occasion.

Un large choix de motorisations

Les moteurs essence atmosphériques

La gamme débute avec les blocs Duratec 1.1 Ti-VCT de 70 et 85 ch. Ces trois-cylindres atmosphériques se contentent d'une boîte manuelle 5 rapports et conviennent uniquement à un usage urbain peu chargé. Leur principal atout réside dans leur prix d'achat réduit sur le marché de l'occasion.

La famille Ecoboost : le bon choix

Le véritable intérêt de la Fiesta Mk8 réside dans sa gamme de moteurs 1.0 Ecoboost turbocompressés, déclinés en 100, 125 et 140 ch. Tous bénéficient d'une boîte 6 rapports bien étagée. La version de 125 ch constitue le meilleur compromis : elle développe un couple généreux permettant des reprises énergiques tout en maintenant une consommation raisonnable.

Point crucial pour les acheteurs d'occasion : à partir de 2019, Ford a remplacé la courroie de distribution en bain d'huile par une chaîne de distribution, solution jugée plus fiable sur le long terme. Le bloc de 100 ch a bénéficié de cette évolution trois ans plus tard.

Le diesel et l'hybridation légère

Le moteur diesel 1.5 de 85 ou 120 ch s'adressait aux gros rouleurs mais a disparu du catalogue en 2020, anticipant le déclin du gazole en Europe. Sa présence sur le marché de l'occasion reste limitée.

En 2020, Ford a enrichi sa gamme avec une version micro-hybride 48V baptisée 1.0T mHEV, proposée en 125 et 155 ch. Cette technologie, exclusivement associée à une boîte manuelle, récupère l'énergie au freinage pour réduire la consommation sans pour autant permettre de rouler en mode électrique.

Habitabilité et volume de coffre

L'espace aux places avant ne pose aucun problème, même pour les gabarits imposants. À l'arrière, la Fiesta Mk8 gagne quelques centimètres de débattement de jambes par rapport à la Mk7. Deux adultes voyagent confortablement sur la banquette, mais trois passagers se sentiront à l'étroit.

Le coffre offre un volume correct après rabattement de la banquette arrière selon une répartition 60/40, sans toutefois dominer sa catégorie face à des rivales comme la Peugeot 208 ou la Renault Clio.

Présentation intérieure et équipements

Le tableau de bord constitue la principale évolution visible par rapport à la Mk7. Un écran tactile de 20 cm domine la planche de bord et intègre le système d'infodivertissement Sync 3. Si ce dispositif n'a pas révolutionné le genre à sa sortie et paraît aujourd'hui daté face aux dernières interfaces du marché, il remplit correctement son office.

Les finitions supérieures bénéficient de fonctionnalités supplémentaires, notamment la navigation par satellite. L'ensemble des niveaux de finition propose un mélange de matériaux acceptable, dominé par des plastiques durs mais bien assemblés. La qualité perçue reste néanmoins en retrait face à une Volkswagen Polo, référence du segment en matière de finition.

Notre verdict pour l'occasion

La Ford Fiesta Mk8 représente une excellente opportunité sur le marché de l'occasion, particulièrement en motorisation 1.0 Ecoboost 125 ch millésime 2019 ou ultérieur. Son châssis affûté, son moteur coupleux et sa disponibilité importante en font une alternative crédible aux stars françaises du segment que sont la Peugeot 208 et la Renault Clio.

Privilégiez les exemplaires équipés de la chaîne de distribution et vérifiez l'historique d'entretien, particulièrement sur les versions ayant dépassé les 80 000 kilomètres. La fin de production garantit par ailleurs une décote maîtrisée dans les années à venir.