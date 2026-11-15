Ford Fiesta dernière génération : le guide pour dénicher la bonne affaire d'occasion
Par Martin Rochard · 3 min de lecture
Sommaire
L'arrêt de la production de la Ford Fiesta en 2023 a marqué la fin d'une ère pour l'automobile européenne. Véritable institution au même titre que la Mini originale, cette citadine britannique a accompagné des millions d'automobilistes dans leur apprentissage de la conduite. Sa disparition du catalogue Ford, annoncée il y a quatre ans, a surpris l'ensemble du secteur automobile.
La huitième génération : l'aboutissement d'une lignée
La Ford Fiesta Mk8, lancée en 2017, représente l'ultime évolution de ce modèle emblématique. À première vue, elle ressemble beaucoup à sa devancière, mais un examen attentif révèle des dimensions légèrement supérieures et surtout une caisse 15% plus rigide. Cette amélioration structurelle a permis aux ingénieurs d'affiner considérablement le comportement routier.
Les essayeurs professionnels ont d'ailleurs salué cette génération comme le choix privilégié pour les conducteurs recherchant du plaisir au volant d'une citadine. Cette réputation en fait aujourd'hui une valeur sûre sur le marché de l'occasion.
Un large choix de motorisations
Les moteurs essence atmosphériques
La gamme débute avec les blocs Duratec 1.1 Ti-VCT de 70 et 85 ch. Ces trois-cylindres atmosphériques se contentent d'une boîte manuelle 5 rapports et conviennent uniquement à un usage urbain peu chargé. Leur principal atout réside dans leur prix d'achat réduit sur le marché de l'occasion.
La famille Ecoboost : le bon choix
Le véritable intérêt de la Fiesta Mk8 réside dans sa gamme de moteurs 1.0 Ecoboost turbocompressés, déclinés en 100, 125 et 140 ch. Tous bénéficient d'une boîte 6 rapports bien étagée. La version de 125 ch constitue le meilleur compromis : elle développe un couple généreux permettant des reprises énergiques tout en maintenant une consommation raisonnable.
Point crucial pour les acheteurs d'occasion : à partir de 2019, Ford a remplacé la courroie de distribution en bain d'huile par une chaîne de distribution, solution jugée plus fiable sur le long terme. Le bloc de 100 ch a bénéficié de cette évolution trois ans plus tard.
Le diesel et l'hybridation légère
Le moteur diesel 1.5 de 85 ou 120 ch s'adressait aux gros rouleurs mais a disparu du catalogue en 2020, anticipant le déclin du gazole en Europe. Sa présence sur le marché de l'occasion reste limitée.
En 2020, Ford a enrichi sa gamme avec une version micro-hybride 48V baptisée 1.0T mHEV, proposée en 125 et 155 ch. Cette technologie, exclusivement associée à une boîte manuelle, récupère l'énergie au freinage pour réduire la consommation sans pour autant permettre de rouler en mode électrique.
Habitabilité et volume de coffre
L'espace aux places avant ne pose aucun problème, même pour les gabarits imposants. À l'arrière, la Fiesta Mk8 gagne quelques centimètres de débattement de jambes par rapport à la Mk7. Deux adultes voyagent confortablement sur la banquette, mais trois passagers se sentiront à l'étroit.
Le coffre offre un volume correct après rabattement de la banquette arrière selon une répartition 60/40, sans toutefois dominer sa catégorie face à des rivales comme la Peugeot 208 ou la Renault Clio.
Présentation intérieure et équipements
Le tableau de bord constitue la principale évolution visible par rapport à la Mk7. Un écran tactile de 20 cm domine la planche de bord et intègre le système d'infodivertissement Sync 3. Si ce dispositif n'a pas révolutionné le genre à sa sortie et paraît aujourd'hui daté face aux dernières interfaces du marché, il remplit correctement son office.
Les finitions supérieures bénéficient de fonctionnalités supplémentaires, notamment la navigation par satellite. L'ensemble des niveaux de finition propose un mélange de matériaux acceptable, dominé par des plastiques durs mais bien assemblés. La qualité perçue reste néanmoins en retrait face à une Volkswagen Polo, référence du segment en matière de finition.
Notre verdict pour l'occasion
La Ford Fiesta Mk8 représente une excellente opportunité sur le marché de l'occasion, particulièrement en motorisation 1.0 Ecoboost 125 ch millésime 2019 ou ultérieur. Son châssis affûté, son moteur coupleux et sa disponibilité importante en font une alternative crédible aux stars françaises du segment que sont la Peugeot 208 et la Renault Clio.
Privilégiez les exemplaires équipés de la chaîne de distribution et vérifiez l'historique d'entretien, particulièrement sur les versions ayant dépassé les 80 000 kilomètres. La fin de production garantit par ailleurs une décote maîtrisée dans les années à venir.
Questions fréquentes
Quelles sont les motorisations à privilégier sur une Ford Fiesta Mk8 d'occasion ?
Le 1.0 Ecoboost de 125 ch avec boîte 6 rapports offre le meilleur équilibre. Il délivre un couple généreux pour des performances satisfaisantes tout en restant économique. Évitez les 1.1 Duratec de 70 et 85 ch, trop justes et dotés d'une boîte 5 rapports dépassée.
Comment différencier une Fiesta Mk7 d'une Mk8 ?
Le tableau de bord constitue le meilleur indice : la Mk8 arbore un écran tactile de 20 cm totalement intégré. Extérieurement, les différences sont subtiles mais la Mk8 est légèrement plus longue et plus large, avec une caisse 15% plus rigide.
La version diesel est-elle intéressante sur le marché de l'occasion ?
Le 1.5 diesel de 85 ou 120 ch convient aux gros rouleurs mais a disparu du catalogue en 2020. Son intérêt diminue avec la hausse du prix du gazole et les restrictions urbaines futures. Privilégiez l'essence sauf si vous dépassez 25 000 km annuels.
Qu'est-ce que la version mild-hybrid de la Fiesta ?
Lancée en 2020, la version 1.0T mHEV intègre un système micro-hybride 48V disponible en 125 et 155 ch, uniquement en boîte manuelle. Elle optimise la consommation en phase de décélération mais n'est pas rechargeable.
La Ford Fiesta Mk8 est-elle fiable ?
Les versions Ecoboost à partir de 2019 bénéficient d'une chaîne de distribution plus durable que la courroie en bain d'huile initiale. La finition reste correcte sans égaler une Volkswagen Polo, mais la robustesse mécanique est au rendez-vous.