La batterie du Ford Mustang Mach-E vieillit mieux que prévu : les chiffres rassurants

Par Sarah Wagner / 10 novembre 2026 à 11:18 · 2 min de lecture

Ford révèle que 95% des Mustang Mach-E de 2021 conservent entre 87% et 97% de capacité batterie, dépassant les objectifs de longévité annoncés.

Des résultats qui balaient les craintes sur la fiabilité des batteries électriques

L'autonomie, le prix, les infrastructures de recharge... Les freins à l'adoption des véhicules électriques sont nombreux dans l'esprit des automobilistes français. Mais la crainte d'une défaillance prématurée de la batterie et de son remplacement onéreux semble largement surestimée. Ford vient de publier une étude rassurante basée sur l'analyse de 36 000 Mustang Mach-E de première génération, millésime 2021.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 95% de ces SUV électriques affichent une santé de batterie comprise entre 87% et 97%. La moyenne s'établit à 92% de capacité conservée, un résultat qui dépasse les attentes initiales du constructeur américain.

Des performances qui tiennent la distance

Ford conçoit ses batteries pour tenir au moins une décennie, avec un objectif de 90% de capacité maintenue à 160 000 kilomètres. Les données recueillies sur le terrain confirment ces ambitions. Parmi les plus de 2 000 Mustang Mach-E ayant franchi le cap des 160 000 km, la santé moyenne de la batterie dépasse les 91%.

Les performances deviennent encore plus impressionnantes chez les très gros rouleurs. Plus de 30 exemplaires du millésime 2021 ont dépassé les 320 000 kilomètres au compteur, avec une capacité moyenne de batterie encore à 88%. Des chiffres qui démontrent la robustesse de la technologie actuelle.

Technologie NCM : une chimie éprouvée

Cette étude porte spécifiquement sur les Mustang Mach-E équipées de batteries nickel-cobalt-manganèse (NCM). Ford utilise désormais également des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) sur certains modèles électriques plus récents. Ces dernières présentent l'avantage d'une durabilité accrue, mais offrent une densité énergétique inférieure et peuvent souffrir davantage par temps froid.

Les bonnes pratiques pour maximiser la longévité

Le constructeur partage plusieurs recommandations essentielles pour les propriétaires de véhicules électriques soucieux de préserver leur investissement :

Préconditionner le véhicule branché : cette fonction permet d'amener la batterie à sa température optimale avant de prendre la route, particulièrement crucial en hiver

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: les bornes domestiques ou publiques à puissance modérée préservent mieux la batterie que les superchargeurs Limiter la charge rapide DC : à réserver aux longs trajets et situations d'urgence

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: les températures extrêmes constituent l'ennemi numéro un des batteries modernes Utiliser l'application dédiée : elle fournit des recommandations personnalisées sur les niveaux de charge optimaux

Le kilométrage n'est pas le principal ennemi

Contrairement aux idées reçues, la distance parcourue affecte moins la dégradation de la batterie que les habitudes de recharge. Une étude indépendante citée dans l'analyse montre que des véhicules électriques ayant dépassé les 240 000 kilomètres conservent entre 81% et 91% de leur capacité d'origine.

Un constat confirmé par de multiples études

Les conclusions de Ford rejoignent celles d'innombrables travaux menés ces dernières années. Les batteries des véhicules électriques modernes s'avèrent remarquablement fiables. La majorité atteint les 160 000 kilomètres avec 90% ou plus de capacité préservée.

Ces données factuelles devraient rassurer les automobilistes français encore hésitants face à l'électrification. La technologie a considérablement progressé, et les garanties constructeurs couvrent généralement les batteries pendant 8 ans ou 160 000 kilomètres minimum. Le spectre du remplacement coûteux s'éloigne au fur et à mesure que les retours d'expérience s'accumulent.

Pour le marché européen où le Mustang Mach-E est commercialisé depuis 2021, ces résultats confirment que l'investissement dans un véhicule électrique peut s'envisager sereinement sur le long terme, à condition d'adopter les bonnes pratiques de recharge et d'entretien.