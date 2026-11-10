Ford prépare un pick-up compact abordable pour contrer les Chinois en 2027

Par Luc Morandini / 10 novembre 2026 à 11:18 · 3 min de lecture

Ford lance un nouveau pick-up compact international en 2027, avec un coût de base inférieur de 20% au Ranger actuel pour rivaliser avec les marques chinoises.

Ford contre-attaque face à l'offensive chinoise

Le géant américain Ford s'apprête à dévoiler une nouvelle arme dans sa gamme de pick-up. Jim Farley, PDG du constructeur de Dearborn, a profité de la présentation des résultats du troisième trimestre pour annoncer l'arrivée d'un pick-up compact inédit destiné aux marchés internationaux. La date butoir ? 2027. L'objectif ? Stopper l'hémorragie face aux constructeurs chinois qui inondent certains marchés avec des modèles au rapport qualité-prix redoutable.

Cette annonce intervient dans un contexte de guerre commerciale acharnée, particulièrement en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Les marques chinoises y proposent des pick-up souvent électrifiés à des tarifs que les constructeurs historiques peinent à égaler. Ford entend bien reprendre l'initiative avec un modèle pensé dès sa conception pour la compétitivité tarifaire.

Un positionnement stratégique entre Maverick et Ranger

Le nouveau venu se positionnera dans un créneau spécifique de la gamme Ford. Il ne s'agit ni d'une déclinaison du Ranger, ni d'une version rebadgée du Maverick à architecture monocoque, ni même du pick-up électrique Fathom prévu pour le marché américain. Ce modèle constitue un projet totalement distinct.

Les caractéristiques annoncées :

Un coût des matériaux de base inférieur de 20% au Ranger actuel

Un lancement programmé pour 2027

Une cible prioritaire : les marchés internationaux hors États-Unis

Une conception axée sur l'efficacité économique

Jim Farley reste discret sur les détails techniques. Pas de nom officiel, pas d'usine de production confirmée, pas de liste des pays destinataires. Le patron de Ford se contente d'affirmer la volonté du groupe de rivaliser directement avec les constructeurs chinois sur le terrain du prix.

Une stratégie de réduction des coûts

La réduction de 20% du coût des matériaux ne garantit pas automatiquement un prix public équivalent. Entre coût de production et tarif final, l'équation reste complexe. Néanmoins, cet objectif indique clairement le segment visé par Ford : celui des pick-up abordables où les marques asiatiques excellent actuellement.

L'électrification n'est pas la priorité

Contrairement à la tendance actuelle qui pousse vers l'électrification, ce nouveau pick-up emprunte une voie différente. Ford privilégie l'efficience économique à la motorisation électrique pour ce projet. L'approche tranche avec celle du Fathom, le pick-up électrique destiné au marché nord-américain dont le constructeur a déjà évoqué les défis d'ingénierie pour atteindre un prix compétitif.

Cela dit, Jim Farley n'a pas formellement exclu une éventuelle déclinaison hybride rechargeable. Le Ranger propose d'ailleurs déjà une version PHEV sur certains marchés européens. Mais pour l'heure, aucune information officielle ne filtre concernant les groupes motopropulseurs retenus.

Et l'Europe dans tout ça ?

La question de la disponibilité sur le Vieux Continent reste en suspens. Ford n'a communiqué aucun détail à ce sujet. Le constructeur commercialise déjà quatre lignes de pick-up aux États-Unis : Maverick, Ranger, F-150 et Super Duty. En Europe, l'offre se limite essentiellement au Ranger et au Ranger Raptor.

Les marchés prioritaires semblent être l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, où la pression concurrentielle chinoise s'avère particulièrement intense. Ces régions ont vu déferler des pick-up chinois proposant des technologies modernes à des tarifs défiant toute concurrence, grignotant progressivement les parts de marché des constructeurs établis.

Une gamme pick-up en pleine recomposition

Ce nouveau modèle international s'inscrit dans une refonte globale de la stratégie pick-up de Ford. Le groupe a également évoqué un autre projet : un pick-up thermique abordable spécifiquement destiné au marché américain, prévu pour la fin de la décennie. Un projet distinct de celui annoncé pour 2027.

La multiplication des projets témoigne de l'importance stratégique du segment des pick-up pour Ford. Ces véhicules représentent une part considérable des ventes et des marges du constructeur. Perdre du terrain face aux nouveaux entrants chinois constituerait un risque majeur pour la rentabilité du groupe.

Reste maintenant à attendre les premières images et informations concrètes sur ce mystérieux pick-up compact. D'ici 2027, Ford devra affiner son offensive et démontrer que les constructeurs historiques peuvent encore rivaliser avec l'agressivité tarifaire des marques chinoises sans sacrifier leur rentabilité.