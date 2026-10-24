Bugatti Tourbillon : comment Mate Rimac a imposé son V16 face à Volkswagen qui voulait une hypercar 100% électrique

Mate Rimac a convaincu Volkswagen d'abandonner l'idée d'une Bugatti électrique au profit du Tourbillon et son V16 hybride après l'échec commercial de la Nevera.

Lorsque Mate Rimac a pris les rênes de Bugatti aux côtés de Porsche en 2021, le groupe Volkswagen avait une vision claire pour l'avenir de la marque française : l'électrification totale. Pourtant, le jeune entrepreneur croate avait d'autres plans en tête. Son expérience avec la Nevera, l'hypercar électrique de sa propre marque, allait radicalement changer la trajectoire de Bugatti.

L'échec commercial de la Nevera, un signal d'alarme

Au moment où Bugatti cherchait un successeur à la Chiron, Volkswagen poussait logiquement vers une solution 100% électrique. Dans le contexte post-Dieselgate, le géant allemand multipliait les initiatives électriques, et une hypercar zéro émission semblait s'inscrire parfaitement dans cette stratégie. L'expertise de Rimac en matière de propulsion électrique haute performance rendait ce choix d'autant plus évident.

Mais Mate Rimac voyait les choses différemment. La solution la plus simple et économique aurait été de rebadger la Nevera avec un logo Bugatti. Techniquement faisable, commercialement logique sur le papier. Sauf que la réalité du marché racontait une tout autre histoire.

Récemment sur Instagram, Rimac a révélé un chiffre révélateur : seulement 71 Nevera ont trouvé preneur, alors que 150 exemplaires étaient prévus à la production. Malgré ses 1 914 chevaux et ses performances électrisantes, l'hypercar électrique peinait à convaincre une clientèle pourtant fortunée.

Un V16 contre quatre moteurs électriques

Fort de cette expérience, Rimac a expliqué dans une interview à Automotive News Europe : "Sur le papier, cela aurait pu être une Bugatti basée sur la plateforme de la Nevera. De plus, cela aurait été beaucoup plus facile que de développer une voiture entièrement nouvelle avec un nouveau moteur thermique. Pourtant, c'est exactement ce que j'ai fait avec le Tourbillon, car les retours du marché sur la Nevera m'ont fait comprendre que celui-ci évoluait dans une direction différente."

Cette conviction a mené à la création du Tourbillon, équipé d'un moteur V16 atmosphérique développé avec Cosworth, associé à une motorisation hybride rechargeable. Un pari audacieux qui préserve l'ADN thermique de Bugatti tout en intégrant l'électrification.

L'émotion avant la performance brute

Pour cette clientèle ultra-fortunée, les performances pures ne suffisent pas. Une hypercar électrique peut offrir des accélérations foudroyantes, mais un V16 sur-mesure procure une expérience radicalement différente. Le son, le caractère, la théâtralité mécanique d'un moteur seize cylindres créent une connexion émotionnelle qu'aucun moteur électrique ne peut reproduire.

L'exclusivité et l'attrait émotionnel comptent autant, sinon plus, que les chronos sur circuit. Et visiblement, Rimac avait vu juste : les 250 exemplaires du Tourbillon sont déjà tous réservés, validant spectaculairement sa stratégie.

Une indépendance totale retrouvée

Selon Rimac, le Tourbillon a été développé sans l'implication de Volkswagen ou Porsche. Cette autonomie s'est encore renforcée en septembre dernier, lorsque Porsche a vendu l'intégralité de ses participations dans Bugatti Rimac et Rimac Group. C'est la fin d'une époque initiée sous Ferdinand Piëch, mais Mate Rimac y voit plutôt le début d'une nouvelle ère prometteuse.

"Il y a tellement de Bugatti extraordinaires que nous avons prévues dans notre portefeuille produits. Nous savons ce que nous voulons apporter au marché pour les dix prochaines années. Je suis tellement enthousiaste. J'ai hâte de montrer cela au monde, car ce que nous faisons est incroyable. C'est de l'art sur quatre roues", s'enthousiasme le dirigeant.

Quelle gamme pour l'avenir ?

La question la plus intrigante concerne la nature de ces futures Bugatti. Difficile d'imaginer une décennie entière de modèles à plusieurs millions d'euros. Un retour à un concept de grand tourisme plus polyvalent, dans l'esprit du Galibier à cinq portes, pourrait permettre à Bugatti d'élargir sa clientèle sans sacrifier son exclusivité.

Pendant ce temps, le groupe Volkswagen continue de s'adresser aux amateurs de supercars avec l'Audi Nuvolari et le concept Porsche Mission S, qui deviendra un modèle permanent au-dessus de la 911. Mais désormais, Bugatti trace sa propre route, libérée des contraintes du géant allemand, avec à sa tête un visionnaire qui a su dire non à la facilité de l'électrique pour préserver l'âme thermique de la marque de Molsheim.